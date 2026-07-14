চা-বাগানে মুন্ডুহীন দেহ উদ্ধার! পুলিশ কুকুর নামিয়েও কাটা মাথার হদিশ অধরা

চা-বাগানে মুন্ডুহীন দেহ উদ্ধার! পুলিশ কুকুর নামিয়েও কাটা মাথার হদিশ অধরা
বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা-বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে৷ এই নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের৷
Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST
দার্জিলিং, 14 জুলাই: সাতসকালে চা-বাগানের ভেতরে মুন্ডুহীন এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে শিউরে উঠলেন স্থানীয় চা-শ্রমিকরা ৷ মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার অন্তর্গত হাঁসখোয়া চা-বাগানের 9 নম্বর সেকশনের ক্যানেল লাগোয়া এলাকার এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে চা-বাগানের কর্মীরা যখন কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা 9 নম্বর সেকশনের রাস্তার পাশে ক্যানেলের ধারে এক যুবকের মুণ্ডুহীন রক্তাক্ত ধড়টি পড়ে থাকতে দেখেন ৷ এই দৃশ্য দেখামাত্রই আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা বাগান কর্তৃপক্ষকে খবর দেন ৷ এরপর বাগান কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় খবর পৌঁছায় পুলিশে ৷ ঘটনার বিবরণ পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানা এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ৷ মৃত ব্যক্তির মাথাটি শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে ৷ বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটির খোঁজে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট থেকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় বিশেষ পুলিশ কুকুর বা স্নিফার ডগ ৷ পুলিশ কুকুরটিকে দিয়ে চা-বাগানের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত কাটা মাথার কোনও হদিশ মেলেনি ৷
তদন্তকারীরা মৃতদেহের প্যান্টের পকেট তল্লাশি করে একটি ভোটার আইডি কার্ড উদ্ধার করেছেন ৷ ওই ভোটার কার্ডে নাম লেখা রয়েছে: মহম্মদ ইমাম, পিতা: সানি খুয়া, ঠিকানা: পোথিয়া, কিষানগঞ্জ জেলা, বিহার ৷ তবে এই ভোটার কার্ডটি সত্যিই ওই মৃত ব্যক্তির কি না, নাকি তদন্তের দিশা ঘোরাতে খুনিরা অন্য কারও কার্ড পকেটে ফেলে রেখে গিয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ ৷ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
হাঁসখোয়া চা-বাগানের বাসিন্দা ও স্থানীয় কর্মী শ্রবণ বরাইক গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "হাঁসখোয়া চা-বাগান এলাকায় বারবার কেন এই ধরনের নৃশংস অপরাধ ঘটছে, তা প্রশাসনকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে ৷ মনে হচ্ছে যেন আমাদের এই এলাকাকেই বারবার টার্গেট করা হচ্ছে ৷ এর ফলে এলাকার সামাজিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে নষ্ট হচ্ছে ৷ আমরা চাই প্রশাসন অতি দ্রুত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এবং এই ধরনের অপরাধ রুখতে স্থায়ী সমাধান সূত্র খুঁজে বের করুক ৷ মাথা ছাড়া দেহ উদ্ধার হওয়ায় পরিচয় জানার উপায় নেই, পুলিশই দ্রুত তদন্ত করে সঠিক পরিচয় সামনে আনুক ৷"
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু গদুয়া বলেন, "সকাল 6টা নাগাদ আমার কাছে খবর আসে যে হাঁসখোয়া ক্যানেলের কাছে 9 নম্বর সেকশনে একটা মাথা কাটা লাশ পড়ে রয়েছে ৷ এসে দেখি সত্যিই ক্যানেলের ধারে মাথাছাড়া রক্তাক্ত ধড় পড়ে রয়েছে ৷ এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং ভয়াবহ ঘটনা ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই পথ দিয়ে প্রতিদিন সেন্ট পিটার্স, সেন্ট মেরিজের মতো স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা যাতায়াত করে ৷ একদিকে চিতাবাঘ ও বন্যপ্রাণের মারাত্মক উপদ্রব, তার ওপর একের পর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড! হাঁসখোয়া চা-বাগানে এই নিয়ে দু-দুবার একই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটল ৷ আমরা চাই পুলিশ অতি দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নিক যাতে আমরা নিরাপদে বাঁচতে পারি ৷"
এলাকায় একের পর এক এই ধরনের নৃশংস খুনের ঘটনায় তীব্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন চা-বাগানের শ্রমিকরা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ ৷ কিষানগঞ্জ পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা বলেন, "দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । দেহটির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"