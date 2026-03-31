কালাজাদু নাকি সম্পত্তির লোভ? বৃদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার, গ্রেফতার জামাই
Published : March 31, 2026 at 6:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 মার্চ: মুণ্ডহীন দেহ, গ্রেফতার জামাই, আর তার সঙ্গে কালাজাদুর ছায়া ! সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ির চাইচান্দি কামাত গ্রামে এখন আতঙ্ক ও রহস্যে মোড়া ।
পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার গ্রামের 73 বছরের বৃদ্ধা সামিজা খাতুনের মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায় । দেহ মিললেও মাথা মেলেনি ! আর সেখান থেকেই রহস্য আরও ঘনীভূত হতে থাকে ।
কালাজাদুর গুঞ্জন, গ্রামে আতঙ্ক
তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই সামনে এসেছে এক অদ্ভুত দিক, কালাজাদুর প্রসঙ্গ ! স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি পরিবারে নানা অশান্তি ও অদ্ভুত আচরণ ঘিরে কালাজাদুর সন্দেহ তৈরি হয়েছিল । সেই সূত্র ধরেই পুলিশ ইতিমধ্যেই এক ওঝাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, আরও এক ওঝার খোঁজ চলছে । পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, "খুনের পিছনে কুসংস্কার না পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, দুটো দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে !"
সম্পত্তি বিতর্ক না কুসংস্কার ?
তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । বৃদ্ধা নাকি নিজের সম্পত্তি দুই নাতির মধ্যে ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন । সেই সিদ্ধান্ত ঘিরেই মেয়ের পরিবারে অশান্তি শুরু হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, এই সম্পত্তি বিতর্কই খুনের প্রধান কারণ হতে পারে । তবে একই সঙ্গে কালাজাদুর বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ । দুই দিক মিলিয়েই এগোচ্ছে তদন্ত ।
ড্রোন, কুকুর থেকে ফরেনসিক ! তবু নেই মুন্ডুর হদিশ
ঘটনার পর থেকেই ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । ব্যবহার করা হয়েছে পুলিশ কুকুর, এমনকি ড্রোনও ওড়ানো হয়েছে আশপাশের এলাকায় । ফরেনসিক দলও কাজ শুরু করেছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাটা মুণ্ডুর কোনও হদিশ মেলেনি । এই অমিলই রহস্যকে আরও গভীর করছে ।
পলাতক থেকে গ্রেফতার, তবু অধরা সত্য
ঘটনার পরদিনই হঠাৎ উধাও হয়ে যান মৃত বৃদ্ধার জামাই আলামিন হক । অবশেষে শিলিগুড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ । জেরায় তিনি খুনের কথা স্বীকার করলেও, কাটা মুণ্ডু কোথায় লুকোনো হয়েছে সে বিষয়ে মুখ খোলেননি । মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ।
তদন্তে কী জানা যাচ্ছে ?
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "আমরা সম্ভাব্য দুদিক ধরেই তদন্ত করছি, সম্পত্তি বিবাদ এবং কালাজাদুর প্রসঙ্গ । অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করেছে । খুব শীঘ্রই কাটা মুণ্ড ও খুনের অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হবে ।"
আতঙ্কে গ্রামবাসীরা
এলাকায় এখনও আতঙ্কের পরিবেশ । সন্ধ্যা নামলেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে গ্রাম । স্থানীয়দের কথায়, "এত নৃশংস ঘটনা আগে কখনও দেখিনি । কালাজাদুর কথায় আরও ভয় বেড়ে গেছে ।"
এই রহস্যের জট খুলবে কবে, আর সত্যিই কি কালাজাদুর কোনও যোগ রয়েছে, সেই উত্তরই এখন খুঁজছে পুলিশ, আর সেদিকেই তাকিয়ে গোটা জলপাইগুড়ি ।
আরও পড়ুন: