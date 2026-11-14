'জেলে ভালো আছে, বাইরে থাকলে তৃণমূলের লোকরাই মেরে দেবে', সুমিত রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপের

'জেলে ভালো আছে, বাইরে থাকলে তৃণমূলের লোকরাই মেরে দেবে', সুমিত রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপের
DILIP GHOSH on SUMIT RAY: অভিষেক, তাঁর পিএ সুমিত রায় সেইসঙ্গে বাম-তৃণমূল সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে মুখ খুলেছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
Published : November 14, 2026 at 5:22 PM IST
মেদিনীপুর, 14 নভেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে নিয়ে সোজাসাপটা বক্তব্য রাজ্যের মন্ত্রীর। সুমিত রায় নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "জেলে আছেন ভালো আছেন ৷ বাইরে থাকলে তৃণমূলের লোকজনই মেরে ফেলবে।"
মেদিনীপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে অভিষেক, তাঁর পিএ সুমিত রায় সেইসঙ্গে বাম-তৃণমূল সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে মুখ খুলেছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, এদিন মেদিনীপুরে সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠন জেলা সম্মেলন উপস্থিত হয়েছিলেন মন্ত্রী। সেই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ৷ সেখানেই সুমিত রায়, অভিষেক নিয়ে দিলীপ ঘোষ সোজা সাপটা ভাষায় জবাব দেন।
এদিন অভিষেককে থানায় তলব করা নিয়ে দিলীপ বলেন, "যান, চা খান ঘুরে আসুন, অনেকবার ওনাকে ডেকেছে সিবিআই, ইডি। এই ডাকাডাকি চলাফেরা চলতেই থাকবে এখন।"
অন্যদিকে, সুমিত রায়কে এনকাউন্টার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন তাঁর স্ত্রী ৷ সুমিতের স্ত্রীর সেই চিঠি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বলতেন। এটা নতুন কিছু না।" তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, "পুলিশ হেফাজতে আছেন ভালো আছেন, বাইরে থাকলে তৃণমূলের লোকরাই মেরে দেবে।"
অন্যদিকে, মহম্মদ সেলিমের কংগ্রেসের জন্য দরজা খোলা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এই সব কথা বন্ধ দরজার মধ্যে বললেই ভালো, এই ধরনের হাসি ও নাটকের কথাবার্তা বাইরে না বলাই ভালো। একসঙ্গে এতদিন থেকে কী করেছেন ? জিরো জিরো মিলে গেলে শেষে জিরোই হবে।"
প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে খুন করা হতে পারে এই আশঙ্কায় সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা রায় চিঠি দেন এপিডিআর-কে। সেই চিঠিতেই এপিডিআর ডায়মন্ড হারবার পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট থানায় নোটিশও পাঠিয়েছে ৷ এই আশঙ্কার কথা ভেবে আর তাই নিয়েই বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী।