গাছের থেকেও বড় কলার কাঁদি ! রাখতে হয়েছে গর্ত খুঁড়ে, দেখতে ভিড় শান্তিপুরে

গাছের থেকেও বড় কলার কাঁদি ! রাখতে হয়েছে গর্ত খুঁড়ে, দেখতে ভিড় শান্তিপুরে
কৃত্রিম নয়, বরং জৈব সার এবং পরবর্তীতে নিয়মিত জল দিয়ে যত্ন করে গাছটিকে বড় করেছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী নিরঞ্জন সরকার ।
Published : November 19, 2025 at 5:30 PM IST
শান্তিপুর, 19 নভেম্বর: গাছের থেকে বড় কলার কাঁদি ৷ কাঁদির বাড়ন্ত এতটাই যে রীতিমতো মাটিতে গর্ত করে জায়গা করতে হয়েছে সেটিকে রাখার জন্য । নদিয়াবাসীর নজর কেড়েছে এই ভূমি চুম্বন হাজারি কলা । যা দেখতে রোজ ভিড় জমছে নিরঞ্জন সরকারের বাড়িতে ৷ এত বড় কলার কাঁদি ফলিয়ে সকলকে একেবারে চমকে দিয়েছেন তিনি ৷
নিরঞ্জন সরকার নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া পরেশনাথপুর এলাকার বাসিন্দা । যুব কল্যাণ দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তিনি । 2009 সালে তিনি কর্মজীবন থেকে বিরতি নেন । পেশায় কৃষক না-হলেও তাঁর প্রথম থেকেই কৃষির প্রতি টান ছিল অন্যরকম । নিরঞ্জনের বাবাও বিভিন্ন গাছপালা বাড়িতে লাগাতেন । বলা চলে, বাবার থেকেই সেই শখ আসে নিরঞ্জনের মধ্যেও ৷ বাবার মতোই গাছ লাগানো ধীরে ধীরে নেশা হয়ে ওঠে তাঁর ।
গত এক বছর আগে নিরঞ্জন সরকার এই হাজারি কলা গাছের খবর পান । জানা যায়, এই কলা গাছ মূলত বেঙ্গালুরুতেই ভালো চাষ হয় । সেই কথা জানতে পেরে তিনি একটি কলা গাছের চারা জোগাড় করেন । এরপর নিজের বাড়িতেই সেটি সযত্নে মাটিতে পুঁতে লালন-পালন শুরু করেন । তবে এই জাতীয় কলা গাছে বেশি কৃত্রিম সার প্রয়োগ করতে হয়নি । নিয়মিত জল আর একটু খেয়াল রাখার কাজ করে গিয়েছেন তিনি ।
এক বছর আগে এই গাছটি লাগানোর দু'মাস পর তা থেকে মোচা বের হয় । এরপর ওই মোচা থেকে শুরু হয় কলার ছড়া বের হওয়া । এখন প্রায় আট মাস অতিক্রান্ত হতে চলল, এখনও মোচা থেকে কলার ছড়া বের হচ্ছে । বর্তমানে ওই কলার কাঁদির উচ্চতা সাত ফুটের বেশি ছাড়িয়েছে । তাও তার বৃদ্ধি কমেনি ৷ দিন দিন এতটাই বেড়ে চলেছে যে কলার কাঁদি রাখতে সোজা গর্ত করতে হয়েছে নিরঞ্জনকে । তবে এই কলা আকারে ছোট হলেও খেতে মিষ্টি এবং সুস্বাদু বলেই জানা গিয়েছে ।
নিজের কলা গাছ নিয়ে বেজায় খুশি নিরঞ্জন সরকার ৷ তিনি বলেন, "বেঙ্গালুরু থেকে আনা হয়েছে এই কলা গাছের চারা । নিজের সন্তানের মতো গাছটিকে বড় করে তুলেছি ৷ অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করতে হয়নি আমাকে । শুধুমাত্র প্রথমদিকে কিছুটা জৈব সার এবং পরবর্তীকালে নিয়মিত জল দিয়ে যত্ন করতাম গাছটিকে । তাতেই এত বড় হয়েছে ৷ এটাকে এলাকার লোক হাজারি কলা বলে । আমি শুনেছিলাম এই কলা গাছ মাটি পর্যন্ত যায় ৷ কিন্তু নিজে এই গাছ করতে পেরে খুব খুশি ৷ এই কলা গাছের কাঁদি যেহেতু গাছ থেকে মাটি স্পর্শ করেছে সে কারণেই আমি ভালোবেসে এটার নাম রেখেছি ৷ সেই নামটি হল ভূমি চুম্বন হাজারি কলা ।"
রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাড়া-প্রতিবেশীরা 'সবচেয়ে' বড় কলার কাঁদি দেখতে একবার হলেও ঢুঁ মারছেন নিরঞ্জন সরকারের বাড়িতে ৷ প্রতিবেশী অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, "হাজারি কলা গাছটা সম্পর্কে আমরা অনেক গল্প শুনেছি ৷ এই গাছটা গ্রামের দিকে দেখা যায় ৷ তবে নিরঞ্জনবাবুর বাড়ির গাছের মতো এত বড় হাজারি কলার কাঁদি এর আগে কখনও দেখিনি । ছোটবেলা থেকেই নিরঞ্জনবাবুকে দেখেছি গাছের প্রতি যত্ন নিতে ৷ তিনি শুধুমাত্র এই কলা গাছ নয়, ফুল গাছ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঔষধি গাছ তিনি বাড়িতে লাগান । তিনি যখন যুব কল্যাণ দফতরে চাকরি করতেন, তখন থেকেই তাঁর গাছ লাগানোর একটা নেশা রয়েছে । মানবিক দিকে দিয়ে তিনি খুব ভালো ৷ যেকোনও আপদ-বিপদে সবার পাশে দাঁড়ান ৷ তাই এলাকাবাসী সকলে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন ৷"
কলেজের উদ্ভিদ বিভাগের অধ্যক্ষ রাজকুমার শর্মা বলেন, "এই জাতীয় কলা গাছ সাধারণত এ রাজ্যে চাষ হয় না । কারণ ওই কলা গাছের সঙ্গে এ রাজ্যের পরিবেশ খুব একটা অনুকূল নয় । তবে চাষ করা যাবে না এমনটাও নয় । অনেকে শখের বশে করছেন । তবে কৃত্রিম সার প্রয়োগ করে চাষ করা যেতেই পারে ।"