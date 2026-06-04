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দোকান গেলে খাব কী, ডিআরএম-কে ঘিরে ধরে প্রশ্ন উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়া হকারদের

বৃহস্পতিবার পূর্ব রেলের শিয়ালদার ডিভিশনাল ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা বনগাঁ স্টেশন করেন৷

Hawkers Question Sealdah DRM
বনগাঁ স্টেশনে হকারদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 8:54 PM IST

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বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 4 জুন: হকার উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে উত্তপ্ত এবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ। ডিআরএম-কে ঘিরে ধরে উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়া হকাররা প্রশ্ন তুললেন, দোকান চলে গেলে খাব কী? যদিও ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা হকারদের প্রশ্নে, কোনও মন্তব্য করেননি। বিক্ষোভরত হকাররা এদিন বনগাঁ জিআরপি ও রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন।

রাজ্যে পালাবদলের পর দিকে দিকে স্টেশনের জবরদখল খালি করায় উদ্যোগ শুরু করেছে রেলমন্ত্রক। হাওড়া ও দমদম রেল স্টেশনের উচ্ছেদের পর বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। দিন কয়েক আগে রেল কর্তৃপক্ষ বনগাঁ স্টেশন চত্বরের হকারদের উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে।

দোকান গেলে খাব কী, ডিআরএম-কে ঘিরে ধরে প্রশ্ন উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়া হকারদের (ইটিভি ভারত)

জবরদখল খালি করার জন্য তাঁদের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই উচ্ছেদ নোটিশের বিরুদ্ধে পথে নামলেন হকাররা। বৃহস্পতিবার বনগাঁ রেল স্টেশন চত্বরের শতাধিক দোকানদার জিআরপি ও রেল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।

এদিন পূর্ব রেলের শিয়ালদার ডিভিশনাল ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা বনগাঁ স্টেশনে পরিদর্শনে আসেন। তিনি বনগাঁ-রানাঘাট ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজ ঘুরে দেখেন। ডিআরএম এসেছেন শুনে মুহূর্তে উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়ার হকাররা সংগঠিত হন। হকারদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বনগাঁ স্টেশন ও স্টেশন চত্বরে বেচাকেনা করে কোনোরকমের সংসার চালান। পরিবারে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। দোকান উচ্ছেদ করে দিলে তাঁদের আর বেঁচে থাকার অবলম্বন থাকবে না। পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে।

Hawkers Question Sealdah DRM
বনগাঁ রেলস্টেশন (নিজস্ব ছবি)

ডিআরএম বনগাঁ রেলস্টেশনে নামতেই উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়া হকাররা সেখানে জড়ো হন।‌ শুরু হয় বিক্ষোভ। গোলমালের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডিআরএমের কাছে হকাররা পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন। পুনর্বাসন না-দেওয়া হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ডিআরএম অবশ্য তাঁদের কোনও আশ্বাস দেননি।

Hawkers Question Sealdah DRM
বনগাঁ স্টেশনে হকারদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁ রেলস্টেশন হকার সংগঠনের সদস্য দিলীপ মজুমদার বলেন, ‘‘আমরা ডিআরএমের কাছে আবেদন করেছি, আমাদের ছোট ছোট দোকানগুলো যেন উচ্ছেদ না করা হয়। পান-বিড়ি বিক্রি করে যাতে আমরা সংসার চালাতে পারি সেই আবেদন করেছি।’’

Hawkers Question Sealdah DRM
বনগাঁ রেলস্টেশনে শিয়ালদার ডিআরএম-এর পরিদর্শন (নিজস্ব ছবি)

পূর্ব রেলের শিয়ালদা বনগাঁ বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন, ‘‘মূলত আমরা বনগাঁ-রানাঘাট শাখায় ডাবল লাইনের কাজ পরিদর্শন এসেছি। রেল যাত্রীদের কাছে ট্রেন যাত্রা আরও সুখকর করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।’’ হকাররা পুনর্বাসনের দাবি জানালেও ডিআরএম অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

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ডিআরএম
SEALDAH DRM
HAWKERS EVICTION
হকার উচ্ছেদ
HAWKERS QUESTION SEALDAH DRM

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