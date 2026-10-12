নতুন ফ্ল্যাট-জীর্ণ বাড়ি ! বহুতলের পাশেই বস্তি, ছন্নছাড়া শহরের ছবি হাতিবাগান সর্বজনীনে
Hatibagan Sarbojanin: পুজো মণ্ডপে কাঠ খোদাই করে কাজ হয়েছে । প্রতিমার চালচিত্রে থাকছে চমক ৷ সমস্তটাই তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের মনজিৎ দাস ৷
Published : October 12, 2026 at 12:05 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: 92তম বর্ষে হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো ৷ চলতি বছর তাদের বিষয় ভাবনা 'ছন্দছাড়া ছন্নছাড়া' । এই থিম বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী রবিন রায় ৷ এবার পুরোনো কলকাতার ঘর বাড়ির ছন্নছাড়া ছবিকেই মণ্ডপে তুলে ধরছেন তিনি । প্রতিমার চালচিত্রে চমক হিসেবে থাকছে পুরোনো কলকাতার সব স্মৃতি চিহ্ন ।
এবারে হাতিবাগান সর্বজনীনের বিষয় ভাবনাটি কলকাতার বর্তমান অবস্থান নিয়ে । কলকাতা শহরের নাম করলে সকলের মনে একটা চেহারা ভাসে । ব্রিটিশকালে এই শহর উন্নত হয়েছিল । এই শহরের নিজস্ব একটা স্থাপত্য ছিল । সেটা উত্তর কলকাতা এলে এখনও দেখতে পাওয়া যায় । ব্রিটিশ আমলের কিছু বাড়ি সেখানে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে । যদিও অনেক বাড়িই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না । জীর্ণ হয়ে ধ্বংস হচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।
যেখানে এই পুজোর মণ্ডপ সেটাও উত্তর কলকাতা ৷ শহরের একটি পুরনো এলাকা হাতিবাগান । এখানেও বর্তমানে আধুনিক যুগের ছোঁয়া লেগেছে । উঠেছে হাইরাইজ বিল্ডিং । তার পাশেই আছে পুরনো বাড়ি ৷ অদূরে নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি । আবার পাশেই জীর্ণ শতবর্ষ প্রাচীন বাড়ি । আবার এসবের পাশেই দেখা যায় ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর ।
শিল্পী রবিন রায়ের কথায়, "প্রকৃতি বা সমগ্র বিশ্বপ্রবাহের প্রাণ বা মূল চালিকাশক্তি হল 'ছন্দ' । আমরা ছন্দ বলতে বুঝি রচনার মাত্রা বা তাল । সঙ্গীতে, কাব্যে বা শিল্পকলায় ছন্দ যেমন অপরিহার্য, তেমনই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছু গঠনের অন্তর্নিহিত নান্দনিক শক্তি হল ছন্দ । ছন্দ ভেঙে গেলে সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়, নষ্ট হয় গঠনের সংহতি; তখন তা হয়ে ওঠে ছন্নছাড়া । কোনও মূর্তি বা শিল্পকর্মের গঠনের মধ্যে যদি ছন্দের অভাব ঘটে, তখন সেটি তার মাধুর্য ও নান্দনিকতা হারিয়ে ফেলে । আমাদের দেশের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ এক দৃষ্টান্ত নটরাজ মূর্তি । অসামান্য তার গঠনশৈলী ও ছন্দময় । এর গতিভঙ্গির একটু যদি এদিক-ওদিক হয় তাহলে সমস্ত সৌন্দর্য হয় বিনষ্ট, ছন্দছাড়া ।"
হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কর্মকর্তা শাশ্বত বসু বলেন, "এই পৃথিবীর অনেক শহর গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে । এক নির্দিষ্ট ছন্দে বিন্যস্ত হয়েছে তা । আমাদের এই কলকাতাও গড়ে উঠেছিল একটি ছন্দে । তার একটা নিজস্ব রূপ ছিল সেটা হারিয়েছে । ইতিহাসের অনিবার্য গতিপ্রবাহে এই শহর ও এর জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে । পুরনো ঐতিহ্যশালী নান্দনিক বাড়িগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে বা তা ভেঙে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে বড় বড় বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা । সেইসব বহুতল অট্টালিকার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক জীর্ণদীর্ণ ভাঙাচোরা বসতি । যা দেখতে লাগে ছন্নছাড়া ছন্দহীন ।"
তিনি আরও বলেন, "ছন্দহীনতায় যে ছন্নছাড়া পরিস্থিতি আজকের পরিবেশ, নাগরিক সভ্যতায় একেই আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের মণ্ডপসজ্জার আঙ্গিকে, যাতে মানুষ সচেতন হতে পারে, অনুপ্রাণিত হতে পারে পরিবেশের ছন্দ ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনায় । আমাদের পুজো মণ্ডপটিতে কাঠের পাতের উপর আঁকা হয়েছে এবং কাঠ খোদাই করে কাজ হয়েছে । আশা করছি দর্শকের এবারও ভালো লাগবে আমাদের মণ্ডপ ৷"