হেস্টিংসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! বাতিস্তম্ভ ভেঙে পড়ে মৃত্যু 6 বছরের গুড়িয়ার

হেস্টিংসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! বাতিস্তম্ভ ভেঙে পড়ে মৃত্যু 6 বছরের গুড়িয়ার
রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ ! বাতিস্তম্ভে চারটির বদলে একটি 'নাট' ! নাগরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও সাধারণ মানুষের একাধিক প্রশ্ন ।
Published : May 25, 2026 at 3:59 PM IST
কলকাতা, 25 মে: কলকাতার হেস্টিংস এলাকায় সোমবার সকালে ঘটে গেল হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা । উড়ালপুল সংলগ্ন ফুটপাথে খেলতে খেলতেই প্রাণ গেল ছ'বছরের এক বালিকার । অভিযোগ, রাস্তার ধারে থাকা একটি বিশালাকার 'হাই মাস্ট' বাতিস্তম্ভের ভারী আলোর অংশ আচমকাই খুলে পড়ে শিশুটির উপর । ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । উঠতে শুরু করেছে নাগরিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম গুড়িয়া খাতুন (6) । পরিবারের সঙ্গে হেস্টিংস উড়ালপুলের নীচে ফুটপাথ লাগোয়া এলাকায় থাকত সে । প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল গুড়িয়া । সেই সময়েই ঘটে বিপর্যয় ।
স্থানীয়দের দাবি, সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ আচমকা একটি বিকট শব্দ শুনতে পান তাঁরা । প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, উঁচু হাই মাস্ট বাতিস্তম্ভের উপরে লাগানো ভারী আলোর সেট আচমকাই খুলে নীচে পড়ে যায় । দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক সেই সময় বাতিস্তম্ভের নীচেই খেলছিল ছোট্ট গুড়িয়া । মুহূর্তের মধ্যে লোহার ভারী আলোর অংশটি শিশুটির মাথা ও শরীরে আছড়ে পড়ে ।
রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গুড়িয়া । স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির । ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বাতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি ছিল । নিয়মিত পরীক্ষা বা মেরামতির কাজ হলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলেই দাবি তাঁদের ।
পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের আরও দাবি, বাতিস্তম্ভ থেকে আলো খুলে পড়ার পরে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র একটি 'নাট' উদ্ধার হয়েছে । অথচ ওই ধরনের ভারী আলোর কাঠামো সাধারণত চারটি 'নাট' এর সাহায্যে আটকানো থাকে । অভিযোগ, বাকি তিনটি 'নাট' দীর্ঘদিন ধরেই খোলা বা অনুপস্থিত ছিল । সেই কারণেই আলোর অংশটি খুলে পড়ে যেতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁরা ।
নিহত গুড়িয়ার বাবা, পেশায় দিনমজুর । তিনি জানান, ভাগ্নের কাছ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন তিনি । সেখানে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাঁর শিশুকন্যা । মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল । দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের হেস্টিংস থানার পুলিশ । কী কারণে হাই মাস্টের আলোর অংশ খুলে পড়ল, রক্ষণাবেক্ষণে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি সামনে আসেনি ।