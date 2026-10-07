হাসিমারা বিমানবন্দর: উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ভুটানও উপকৃত হবে, বাড়বে ডুয়ার্সের পর্যটনও

হাসিমারা বিমানবন্দর: উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ভুটানও উপকৃত হবে, বাড়বে ডুয়ার্সের পর্যটনও
Hasimara Airport: হাসিমারা বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর তৈরি করবে রাজ্য ৷ এতে কী কী সুবিধা হবে ? কারা উপকৃত হবে ? অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 7, 2026 at 6:57 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 7 অক্টোবর: রাজ্যে আরও চারটি বিমানবন্দর তৈরি হতে চলেছে ৷ সেই তালিকায় নাম রয়েছে হাসিমারারও ৷ সেখানে যে বিমানঘাঁটি রয়েছে, সেখানেই সাধারণের চলাচলের উপযুক্ত বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে ৷ এই বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই খুশির হাওয়া আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ৷ কারণ, সেখানকার মানুষই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন হাসিমারায় বিমানবন্দর তৈরি হলে ৷
পাশাপাশি পর্যটনের প্রসারও হবে ৷ হাসিমারা ও বিন্নাগুড়ি থেকে সেনা আধিকারিক-জওয়ানদের যাতায়াত সুবিধাজনক হবে ৷ এমনকী, উপকৃত হবেন ভুটানের একটি বড় অংশের বাসিন্দারা ৷
হাসিমারায় নয়া বিমানবন্দর
সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ৷ তাঁর ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নতুন বিমানবন্দর তৈরি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয় ৷ সেখানে ঘোষণা করা হয় যে রাজ্যে আরও চারটি নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হবে ৷ যে যে জায়গায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে একটি হাসিমারা ৷
আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় বিমানঘাঁটি রয়েছে ৷ সেখানেই বিমানবন্দর তৈরি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘‘আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আলিপুরদুয়ারের হাসিমারাতে বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য। বিধানসভা নির্বাচনেও আমরা বলেছিলাম, উড়ান প্রকল্পে আমরা হাসিমারায় বিমানবন্দর তৈরি করব। সেটা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিগত সরকার অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য বিমানবন্দর নির্মাণের জমি দেয়নি । 2022 সাল থেকে আমরা চেষ্টা করে চলেছি ৷ কিন্তু জমি পাওয়া যাচ্ছিল না । ফলে তা বাস্তবায়িত করা যায়নি । রাজ্য সরকার হাসিমারায় বিমানবন্দরের জন্য বাজেটেও অর্থ বরাদ্দ যেমন করেছে, তেমনই মউ চুক্তিও হয়ে গিয়েছে । আলিপুরদুয়ার-সহ ভুটানের যাত্রীরাও এই বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত করতে পারবেন ।’’
উল্লেখ্য, 2022 সালে তৎকালীন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা 2022 সালের 26 জুন কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য । 2023 সালের 30 জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এয়ারপোর্ট উড়ান প্রকল্পে হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিলেন । হাসিমারায় বিমানবন্দর গড়ার জন্য রাজ্যের কাছে 37.74 একর জমির দাবি করে কেন্দ্র । রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার ফলে জমিজটে আটকে যায় বিমানবন্দর ।
হাসিমারায় বিমানবন্দর তৈরি হওয়ার সুবিধা
আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার বা ডুয়ার্স থেকে বিমানে কলকাতা বা ভিনরাজ্যে যাওয়ার জন্য বাগডোগরা বিমানবন্দরের ওপর নির্ভর করতে হয় এখানকার মানুষকে । বিমানে কম সময়ে যাতায়াত করতে পারলেও এই এলাকার বাসিন্দাদের বাগডোগরা পৌঁছাতেই লেগে যায় ঘণ্টাপাঁচেক ৷ কারণ, আলিপুরদুয়ার থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের দূরত্ব 138 কিলোমিটার ।
তাই অনেক যাত্রী বিমানে যাতায়াতের থেকে ট্রেনে চলাচলকেই বেশি পছন্দ করেন ৷ অনেকে আবার অসমের রূপসী বিমানবন্দরে যান । আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের রূপসী বিমানবন্দর 83 কিলোমিটার দূরে । আলিপুরদুয়ার থেকে রূপসী বিমানবন্দর যেতে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে ।
ফলে এই বিমানবন্দর চালু হয়ে গেলে আলিপুরদুয়ারের মানুষের তো সুবিধা হবেই ৷ পাশাপাশি কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বাসিন্দারাও এই বিমানবন্দর ব্য়বহার করতে পারবেন ৷ আবার ভুটানের বাসিন্দারাও যাতায়াত করতে পারবেন এই বিমানবন্দর দিয়ে ৷ অন্যদিকে হাসিমারায় বায়ুসেনা ছাউনি, বিন্নাগুড়িতে সেনাছাউনি রয়েছে । সেখানে বিরাট সংখ্যক আধিকারিক ও জওয়ানরা থাকেন । তাঁদের ক্ষেত্রেও যাতায়াতে বিরাট সুবিধা হবে ।
আলিপুরদুয়ার জেলায় হাসিমারা এয়ারপোর্টের দাবিতে আন্দোলনকারী রাতুল বিশ্বাস বলেন, ‘‘আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলস্বরূপ আজ আমরা বিমানবন্দর পেতে চলেছি । বিমানবন্দরের জন্য আন্দোলন বা সোশাল মিডিয়ায় সরব হওয়ার কারণে অনেকেই উপহাস করেছিল । বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে ৷ আমরা খুব খুশি । এই বিমানবন্দর হলে এই এলাকায় মানুষের যাত্রাপথ অনেক সুগম হবে ।’’
এদিকে কালচিনির বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা বলেন, ‘‘আমার বিধানসভা এলাকায় বিমানবন্দর হচ্ছে । দীর্ঘদিনের দাবি মিটতে চলেছে । এই এলাকায় বিমানবন্দর হলে আমাদের বাগডোগরা গিয়ে বিমানে উঠতে হবে না । অনেক সময় বাঁচবে ।’’
পর্যটনেরও প্রসার হবে
ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ‘‘হাসিমারায় বিমানবন্দর হলে আলিপুরদুয়ারের পর্যটনে আমূল পরিবর্তন হবে । রাজ্যের বাইরের পর্যটকদের অনেক সুবিধা হবে । কারণ, এখন ভিনরাজ্যের পর্যটকরা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে পাহাড়মুখী হয়ে যান । অনেকে বাগডোগরা থেকে সড়ক পথে জলদাপাড়া বা ভুটান অনেক দূরত্ব ভেবে আসতে চান না ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু হাসিমারা বিমানবন্দরে নামতে পারলে, সেখান থেকে নেমে ভুটানের ফুন্টসলিং-সহ ডুয়ার্সে ঘুরতে আসবে । ডুয়ার্সের পর্যটনে বিরাট পরিবর্তন হবে । গরুমারা, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে ঘিরে পর্যটন আরও ভালো হবে বলে আমরা আশাবাদী ।’’
আরও পড়ুন -