শহিদের নামে কলেজ, তবু বৃষ্টিতে ঘরে জল! নুরুলের পরিবার কি আজ রাজনীতির বিস্মৃতিতে
শহিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দায় কি কারও নেই ? প্রশ্ন পরিবারের ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : August 31, 2026 at 5:25 PM IST
বসিরহাট, 31 অগস্ট: এক দিকে শহিদ দিবস । মঞ্চে মঞ্চে খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস । বক্তৃতায় ফিরে আসছে 1959-এর খাদ্য আন্দোলন, 1966-এর পুলিশের গুলি, প্রাণ দেওয়া ছাত্র নুরুল ইসলামের নাম । তাঁর নামে কলেজ হয়েছে । স্কুলের পাশে রয়েছে শহিদবেদি । প্রতি বছর সেখানে মালা পড়ে, শ্রদ্ধা জানানো হয় ।
আর সেই শহিদের বাড়িতে ? বর্ষা নামলেই টালির ছাদ দিয়ে জল পড়ে । বাড়ি সারানোর সামর্থ্য নেই । পাঁচ সন্তানকে নিয়ে সংসার চালানো কঠিন । পরিবারের এক সদস্য অসুস্থ । সাহায্যের আশায় রাজনৈতিক নেতা থেকে প্রশাসনের দরজা পর্যন্ত ঘুরেও এখন তেমন সাড়া মিলছে না বলে অভিযোগ পরিবারের । শহিদ নুরুল ইসলামের পরিবারের প্রশ্ন, শহিদের স্মৃতি কি শুধু মঞ্চ, মালা আর রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই ? শহিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দায় কি কারও নেই ?
1966 সালে খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তেঁতুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র নুরুল ইসলামের । বয়স তখন অল্প । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই নুরুলের নাম জড়িয়ে যায় স্বরূপনগরের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে । বছর ঘুরে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবস এলেই ফিরে আসে তাঁর স্মৃতি ।
তাঁর ভাই মহম্মদ সুরত আলি মোল্লার দাবি, তাঁদের পরিবারের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির আগ্রহও ছিল সেই স্মৃতিকে ঘিরেই । মা বেঁচে থাকার সময় প্রায় নিয়ম করেই নেতাদের আনাগোনা ছিল বাড়িতে । বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও ডাক আসত । বিশেষ করে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে তাঁর মা দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত হতেন বলে দাবি সুরত আলির । 21 জুলাইয়ের কর্মসূচিতেও তাঁকে ডাকা হত । মুকুল রায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা তাঁদের বাড়িতে এসেছেন বলেও তাঁর দাবি । কিন্তু বাম আমলের স্মৃতিও আলাদা নয় ।
সুরত আলির বক্তব্য, সিপিএমের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গৌতম দেব-সহ বাম নেতৃত্বের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের যোগাযোগ ছিল । শুধু রাজনৈতিক যোগাযোগ নয়, প্রশাসনিক সহযোগিতাও মিলেছিল বলে দাবি তাঁর । মায়ের জন্য ভাতার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর নিজের জন্যও ভাতা ছিল। পরে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে ভূমি রাজস্ব দফতরে চাকরি পান তিনি । অবসর নেওয়ার পরে এখন পেনশন পান ।
কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে রাজনৈতিক সমীকরণও। সুরত আলির অভিযোগ, মায়ের মৃত্যুর পর যেন তাঁদের পরিবারের প্রতি রাজনৈতিক আগ্রহটাও শেষ হয়ে গিয়েছে । তাঁর দাবি, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বার যোগাযোগ করেছেন । কিন্তু আর 21 জুলাইয়ের কর্মসূচিতে ডাক আসে না । অন্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও আগের মতো যোগাযোগ নেই ।
বিজেপির বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগ একই । বর্তমান সরকারের আমলে এখনও পর্যন্ত তাঁদের বাড়িতে এসে পরিবারের অবস্থা জানতে কেউ যোগাযোগ করেননি বলে দাবি তাঁর । তবে অভিযোগের পাশাপাশি রয়েছে একেবারে দৈনন্দিন জীবনের লড়াই ।
সুরত আলির কথায়, বাড়ির টালির ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে । আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে সেই ছাদ মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না । পাঁচ সন্তানকে নিয়ে সংসার চালানোই যেখানে কঠিন, সেখানে বাড়ি সারানো কার্যত অসম্ভব । পরিবারের এক সদস্যের অসুস্থতার কথাও জানিয়েছেন তিনি । তাঁর আবেদন, শহিদের পরিবারের জন্য যে সম্মান রাজনৈতিক মঞ্চে দেওয়া হয়, তার কিছুটা যেন বাস্তব জীবনেও পৌঁছয় । বললেন, "আমরা রাজনৈতিক সুবিধা চাই না । অন্তত কেউ এসে খোঁজ নিক ।"
সিপিএম অবশ্য দাবি করছে, নুরুল ইসলামকে তারা ভুলে যায়নি । স্বরূপনগর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্তের কথায়, "নুরুল ইসলামকে বামপন্থীরা কখনও ভুলে যায়নি । তাঁকে ভুলতেও দেওয়া হবে না ।" তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে শহিদ পরিবারের জন্য ভাতা, চাকরি এবং অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী, গৌতম দেব-সহ বাম নেতৃত্বের একাধিক নেতা নিয়মিত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ।
তবে 2011 সালের পরে শহিদ পরিবারকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ দেবাশিসের । তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট কখনও শুধু মঞ্চে দেখানোর জন্য শহিদ পরিবারের সদস্যদের সামনে রাখেনি । তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাই ছিল অগ্রাধিকার ।
বিজেপিও পরিবারের অভিযোগকে হালকা ভাবে দেখছে না । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রিপন বিশ্বাস বলেন, ছোটবেলা থেকেই তেঁতুলিয়া স্কুলের ছাত্র হিসাবে নুরুল ইসলামের নাম শুনে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁর কথায়, "নুরুল ইসলাম তেঁতুলিয়া তথা স্বরূপনগরের গর্ব ।" তাঁর নামে কলেজ রয়েছে। স্কুলের পাশে শহিদবেদি ও কবরস্থান রয়েছে। প্রতি বছর সেখানে শ্রদ্ধা জানানো হয় বলেও জানান তিনি ।
পরিবারের বর্তমান দুরবস্থার অভিযোগ প্রসঙ্গে রিপনের বক্তব্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেছে । বিজেপিও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে । তবে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র প্রায় 100 দিন, সংগঠন ও প্রশাসনিক কাজ কিছুটা গুছিয়ে নেওয়ার পরে স্থানীয় নেতৃত্ব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতি জানবে বলে আশ্বাস তাঁর ।