শিশুদের পার্ক কি এখন প্রণয় ক্ষেত্র ! আসানসোলে রেলের শতাব্দী উদ্যান ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

শিশুদের পার্ক কি এখন প্রণয় ক্ষেত্র ! আসানসোলে রেলের শতাব্দী উদ্যান ঘিরে উঠছে প্রশ্ন
জওহরলাল নেহরুর জন্ম শতবর্ষে আসানসোল রেল ডিভিশন তৈরি হয় শতাব্দী শিশু উদ্যান। এখন বেসরকারি সংস্থা পার্কটি পরিচালিত করে৷
Published : May 16, 2026 at 9:58 PM IST
আসানসোল, 15 মে: ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম শতবর্ষে আসানসোল রেল ডিভিশন তৈরি করেছিল শতাব্দী শিশু উদ্যান। শহরের বুকে এই একটিই মাত্র পার্ক। শিশুদের জন্য উৎসর্গকৃত ছিল এই শতাব্দী শিশু উদ্যান। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক দৃশ্য দূষণের কারণে কোনও মা-বাবা কার্যত তাঁদের শিশুদের নিয়ে এই পার্কে যেতে চান না বলে অভিযোগ।
অনেকের দাবি, এই পার্ক বর্তমানে এই যুগের রোমিও-জুলিয়েটদের প্রণয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে৷ প্রকাশ্যেই আপত্তিজনক ক্রিয়াকলাপ চলে বলে অভিযোগ। রেল বর্তমানে পার্কটিকে বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দিয়ে দিয়েছে। প্রবেশ মূল্য করা হয়েছে 25 টাকা। অভিযোগ, ওই বেসরকারি সংস্থা মুনাফার জন্য প্রকাশ্যে সামাজিক দূষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।
পার্কের পরিকাঠামো বর্তমানে কী, তা জানতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্কে পৌঁছালে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি টিকিট কেটে সাধারণ মানুষের মত পার্কে প্রবেশ করতে চাইলেও, টিকিট দেওয়া হয়নি। টিকিট কাউন্টারে থাকা, গেটের প্রহরায় থাকা পার্কের কর্মীরা ক্যামেরার সামনে কোনও উত্তর দিতে চাননি।
কী এই পার্কের ইতিহাস?
1989 সালের এপ্রিল মাসে আসানসোল রেল ডিভিশন শতাব্দী পার্ক তৈরি করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম শতবর্ষে এই পার্ক শিশুদের জন্য উৎসর্গকৃত করা হয়। নাম দেওয়া হয়েছিল শতাব্দী শিশু উদ্যান। প্রথম প্রথম শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নানান দোলনা, খেলার যন্ত্রপাতি, বোটিং ইত্যাদি করা হয়েছিল। ছিল রঙবেরঙের পাখি, হরিণ আরও কত কী। শহরের বুকে একমাত্র শিশু উদ্যান। সেই কারণে সপ্তাহান্তে, ছুটির দিনে কিংবা বিকেলের দিকে শিশুদের নিয়ে মা-বাবারা বেড়াতে আসতেন। শিশুরাও আনন্দ পেত। কিন্তু বর্তমানে সেসবই অতীত।
2014 সালের আগে পার্কটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় আসানসোলের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন রাস্তায় নামেন। পার্কের গেটে দিনের পর দিন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়। শেষ পর্যন্ত রেলের আসানসোল রেল ডিভিশনের তৎকালীন ডিআরএম পার্ক খোলার সম্মতি দেন। শুধু তাই নয়, পার্কটিকে তিনি আসানসোলবাসীদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় পার্কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সাময়িক বেশ কিছু সৌন্দর্যায়নের কাজও হয়েছিল বৈকি। কিন্তু অভিযোগ আসানসোল রেল ডিভিশন এই পার্কটিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে লিজ হিসেবে তুলে দিতেই শতাব্দী পার্কের সেই গরিমা হারিয়ে যেতে শুরু করে।
বর্তমানে শিশুউদ্যানে চলছে সামাজিক দৃশ্য দূষণ
শতাব্দী পার্কের বর্তমান প্রবেশ মূল্য 25 টাকা। অথচ ভেতরে মনোরঞ্জনের জন্য তেমন কিছুই নেই। একসময় যে বোটিং করা যেত, তা প্রায় বন্ধ। শিশুদের জন্য যা করা হয়েছিল, সেগুলিও প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু তারপরও প্রবেশ মূল্য 25 টাকা কেন? এই নিয়ে আসানসোলবাসীরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি পরিবার নিয়ে মানুষজন আসানসোল শতাব্দী পার্কে যাওয়া তো বন্ধ করেছে। তার একটাই কারণ সামাজিক দৃশ্য দূষণ। এই পার্ক এখন প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রণয়স্থলে পরিণত হয়েছে। পার্কে ঢুকলেই প্রকাশ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকাদের আপত্তিকর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। ফলে ছোট-ছোট শিশুদের নিয়ে বাবা-মায়েরা আর পার্কমুখো হন না।
পার্কের গেটেই দেখতে পাওয়া গেল এক টোটো চালককে। যিনি ওই পার্কের প্রতিদিনকার প্রত্যক্ষদর্শী। পার্ক সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে টোটোচালক বলেন, "শিশুদের জন্য পার্ক কিন্তু শিশুরাই আসতে পারে না। এখন তো এই পার্ক প্রেমিক প্রেমিকাদের দখলে। আমাদের টোটোতেও অনেক পরিবার এই পার্কে বেড়াতে আসেন। কিন্তু তার গেট থেকে ঘুরে চলে যান।"
কী বলছেন আসানসোলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন?
যখন শতাব্দী পার্ক বন্ধ হয়েছিল, তখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এক হয়ে এই পার্ক খোলার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট সমাজসেবী লেখক ও নাট্য শিল্পী সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "যখন পার্ক খোলা হয়, সেই সময় শিশু দিবস উপলক্ষে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম পার্কে। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন ডিআরএম এসেছিলেন। তিনি সেই অনুষ্ঠানে এসেই আমাদের দাবি মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই পার্কে শিশু উদ্যানের পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র গড়ে তোলা হবে। এই পার্কে একটি মঞ্চ করা হবে, যেখানে আসানসোলের সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারবেন। এতদিন হয়ে গেল সেসব কিছুই হয়নি। বর্তমানে যে পরিবেশের কথা শুনছি, তাতে আবারও আসানসোলের মানুষজনকে এই পার্কের পরিবেশ ফেরাতে আবার রাস্তায় নামতে হবে।"
আসানসোলের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সাংস্কৃতিক কর্মী অরুনাভ সেনগুপ্ত বলেন, "এটা ভেবেই শিহরিত হচ্ছি যে একজন সাংবাদিককে পার্কের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে কী লুকোনো হচ্ছে? শতাব্দী পার্ক আমাদের শহরের গর্ব। সেখানে একজন সাংবাদিকের এই প্রতিবন্ধকতা থাকবে কেন? এই পার্ক তো আমাদের সবার।"
কী বলছে রেল?
এই ধরনের বিষয় ঘটতেই আমাদের প্রতিনিধি পার্কের গেট থেকেই আসানসোল রেল ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক বিপ্লব বাউরিকে ফোন করেছিলেন। মিডিয়াকে কেন ঢুকতে দেওয়া হল না, তিনিও বিষয়টির কথা জেনে অবাক হয়েছেন। বিপ্লব বাউরি বলেন, "এমন ঘটনা ঘটা উচিত নয়৷ আমি বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।''
কী বললেন রাজ্যের মন্ত্রী?
বিষয়টির কথা জানতে পেরে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "কোনোরকমের অনৈতিক কাজ এ রাজ্যে চলতে দেওয়া হবে না। আমি আজকেই জানলাম। বিষয়টি নিয়ে আমি খোঁজখবর নিচ্ছি৷ যা করার করব।"