গাড়ির ভুয়ো 'ই-চালান' লিঙ্কে সাইবার প্রতারণা, গুরগাঁও থেকে গ্রেফতার যুবক

গাড়ির ভুয়ো 'ই-চালান' লিঙ্কে সাইবার প্রতারণা, গুরগাঁও থেকে গ্রেফতার যুবক
পাঁচ লক্ষাধিক টাকার জালিয়াতি করার অভিযোগ ৷ কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের অভিযানে মেলে সাফল্য ৷
Published : February 18, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: গাড়ির ভুয়ো ই-চালানের নামে ফিশিং লিঙ্ক পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ৷ হরিয়ানার এক যুবককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা । ধৃতের নাম দীপক কুমার (29) । তাঁকে গুরগাঁও থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়েছে । কলকাতা পুলিশ গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার সাইবার সেলে দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে এই গ্রেফতারি হয়েছে । অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো 'ই-চালান' সংক্রান্ত একটি ফিশিং মেসেজ পাঠানো হতো । ওই বার্তায় একটি ভুয়ো লিঙ্ক দেওয়া থাকত বলে অভিযোগ ৷ যেখানে দাবি করা হত, নির্দিষ্ট একটি গাড়ির বিরুদ্ধে ই-চালান জারি হয়েছে । লিঙ্কে ক্লিক করলেই প্রতারণার ফাঁদে পড়তেন ভুক্তভোগীরা ।
তদন্তে উঠে এসেছে, এমনই একটি ঘটনায় এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 60 হাজার টাকা বেআইনিভাবে কেটে নেওয়া হয় । একাধিক অভিযোগ মিলিয়ে মোট প্রতারণার অংক বেড়ে দাঁড়ায় 5 লক্ষ 43 হাজার 24 টাকা । তদন্তকারীরা জানান, ভুয়ো ‘mParivahan’ অ্যাপের নামে একটি APK ফাইল ব্যবহার করে এই প্রতারণা চলছিল । ভারত সরকারের সাইবার অপরাধ দমন সংস্থা (Indian Cyber Crime Coordination Centre -I4C)-এর সহায়তায় সার্ভার ও আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট সার্ভারটি একটি নির্দিষ্ট ইমেল আইডি দিয়ে খোলা হয়েছিল । সেই ইমেল আইডি যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, তা গুরগাঁওয়ের একটি টেলিকম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে চিহ্নিত হয় । পরবর্তী পর্যায়ে সাবস্ক্রাইবার তথ্য ও কেওয়াইসি নথি খতিয়ে দেখে পুলিশ দীপক কুমারের নাম সামনে আনে । তিনি হরিয়ানার ঝাঞ্জর জেলার বাসিন্দা । তদন্ত চলাকালীন তাঁকে একাধিকবার তলব করা হলেও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি বলে দাবি পুলিশের । জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অসংগত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন এবং সহযোগিতা করতে গড়িমসি করেন বলে অভিযোগ । এরপরেই ডিজিটাল প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
বুধবার ধৃত দীপক কুমারকে কলকাতার মুখ্য বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে । তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে । ধৃতকে জেরা করে তাদের খোঁজ পেতে চাইছে পুলিশ ।