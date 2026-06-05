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তৃণমূল বিধায়ককে ‘চোর’ স্লোগান, হাড়োয়ায় আব্দুল মাতিনকে ঘিরে রণক্ষেত্র

দিকে দিকে তৃণমূলের বিধায়কদের দেখে 'চোর চোর' স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটছে ৷ তেমনটাই হল উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়ায় ৷

TMC MLA Faces protest, slogan
হাড়োয়ার রামচাকি গ্রামে আব্দুল মাতিনকে ঘিরে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 1:14 PM IST

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হাড়োয়া, 5 জুন: সামাজিক প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চরম ক্ষোভের মুখে পড়লেন হাড়োয়ার তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল মাতিন ৷ তাঁকে লক্ষ করে ‘চোর চোর’ স্লোগান উঠল । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় কোনও রকমে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিধায়ক ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভার রামচাকি গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাড়োয়া ব্লকের গোপালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচাকি গ্রামে একটি সরকারি সামাজিক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিধায়ক আব্দুল মাতিন ৷ বিধায়ক গ্রামে পৌঁছাতেই স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ চারদিক থেকে বিধায়ককে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান দেওয়া হয় । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ এই বিক্ষোভে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীরা হতভম্ব হয়ে পড়েন ৷

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কিছুদিন আগে বিধায়ক প্রকাশ্যে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন ৷ পরে সেই মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয় ৷ বিধায়কের সেই ‘কুমন্তব্য’ নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ এদিন আব্দুল মাতিন এলাকায় আসতেই জমে থাকা ক্ষোভ তাঁর উপর আছড়ে পড়ে ৷ তাঁদের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের আবেগে আঘাত করেছেন এবং এলাকায় দুর্নীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷

বিক্ষোভে সামিল স্থানীয় বাসিন্দা দেবী মণ্ডল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "রামচাকি গ্রামে একটি স্কুলের মিটিং চলছিল, সেই সময় বিধায়ক আব্দুল মাতিন এখানে আসেন ৷ কিন্তু আমরা ওনাকে এই গ্রামে চাই না ৷ তিনি অত্যন্ত খারাপ মানুষ, যে গ্রামে যান সেখানেই অশান্তি তৈরি হয় ৷ আমরা এই শান্ত গ্রামে কোনও অশান্তি চাই না ৷ তিনি আসতেই গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে ওনাকে চলে যেতে বলেন এবং ওনাকে এলাকা থেকে বার করে দেওয়া হয় ৷" এমনকী বিক্ষোভ চলাকালীন বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো ছোড়া হয় বলেও তিনি জানান, তবে কে বা কারা জুতো ছুড়েছে তা স্পষ্ট নয় ৷

অন্যদিকে, এই বিক্ষোভ ও অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন বিধায়ক আব্দুল মাতিন ৷ তাঁর পাল্টা অভিযোগ, "রামচাকি স্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিডিও-র তরফে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে বিডিও আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৷ স্কুলের শিশুদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল ৷ ওটা কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়, সম্পূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান ছিল ৷ কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছাতেই কিছু লোক 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ আমি কোনও ঝামেলায় না জড়িয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে পুলিশের পাহারায় ফিরে আসি ৷"

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ‘দাঙ্গাবাজ’ বা অন্যান্য অভিযোগের জবাবে বিধায়ক পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেন, "যদি আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও অভিযোগই থাকত, তবে বিডিও কেন আমাকে ওই সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলেন ? আমি তো বিডিও-র আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, অন্য কারও ডাকে যাইনি ৷ সরকারি অনুষ্ঠান বা বৃক্ষরোপণের মতো কাজও যদি আমাদের করতে না-দেওয়া হয়, তবে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷"

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত রামচাকি গ্রামে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে বিধায়ককে উদ্ধারের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করে ৷ পুলিশকে কেন্দ্র করে চলে ধস্তাধস্তি ৷ অবশেষে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা আক্ষরিক অর্থেই কর্ডন করে বিধায়ক আব্দুল মাতিনকে তাঁর গাড়িতে তোলেন এবং কোনও রকমে এলাকা থেকে বের করে নিয়ে যান ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে হাড়োয়ার রাজনৈতিক মহলে চরম চাপানউতোর শুরু হয়েছে ৷

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তৃণমূল বিধায়ককে দেখে চোর স্লোগান
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