বাড়িতে একাধিকবার হামলা ! তৃণমূলের রোষানলে যুবকের স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন
নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ানোর পর থেকেই জীবন দুর্বিষহ ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যু চাইলেন হাড়োয়ার ব্যক্তি ৷
Published : December 24, 2025 at 9:36 AM IST
হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 24 ডিসেম্বর: বাড়িতে হামলা হয়েছে বারবার ! বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ব্যবসাও । এমনই অভিযোগে সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাড়োয়ার যুবক শাহাবুদ্দিন মোল্লা । ভেবেছিলেন প্রশাসন তাঁর পাশে দাঁড়াবে । কিন্তু, তা-তো হয়ইনি বরং তৃণমূলের রোষের মুখে পড়ে যুবকের জীবন আরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ । তাই, কোনও উপায় না-দেখে সরাসরি উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানালেন দিশেহারা ওই যুবক ।
ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনীতির অন্দরে । বিরোধীরা এই ঘটনার নিন্দা করে শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে । পাল্টা তৃণমূলের তরফে যুবকের এই পদক্ষেপকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করা হয়েছে । জেলা প্রশাসন অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ।
জানা গিয়েছে, বছর 40-র শাহাবুদ্দিনের বাড়ি হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা এলাকায় । ছোট-খাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি । তা থেকে কোনওরকমে দিন গুজরান হয় পরিবারের লোকেদের । তাঁদের দাবি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শাহাবুদ্দিন । তারপর থেকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের রোষের মুখে পড়তে হয় তাঁকে । হামলা, লুটপাট কিছুই বাদ যায়নি । এখনও ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে । ছোট-খাটো যে ব্যবসা করতেন শাহাবুদ্দিন সেটাও ভয় দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । প্রতিনিয়ত তৃণমূলের লোকজন হুমকি দিয়ে চলেছে । বলছে সামনে আরও ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করে রয়েছে তাঁর জন্য । এরপরেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন শাহাবুদ্দিন । কিন্তু, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা-ই নেয়নি বলে অভিযোগ ।
এদিকে, হুমকির জেরে ব্যবসা লাটে ওঠায় এখন চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে শাহাবুদ্দিনের । পরিবারের সদস্যদের দু-মুঠো অন্ন জোগাড় করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে । দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় কোনও উপায় না-দেখে শেষে মঙ্গলবার বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদনপত্র জমা দেন তিনি ।
এই বিষয়ে শাহাবুদ্দিন বলেন, "লাগাতার হামলা ও হুমকির ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম । অভিযোগও জানিয়েছিলাম ।ভেবেছিলাম প্রশাসন কিছু একটা করবে । কিন্তু, কোনও সহযোগিতা না মেলায় বাধ্য হয়েই আজকে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করতে হয়েছে জেলাশাসকের কাছে । আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়ায় ভালো ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির অভ্যন্তরে । এই নিয়ে হাড়োয়া ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শফিক আহমেদ বলেন, "সবটাই নাটক । ভোট এলেই ওই যুবক এরকম কিছু একটা করতে থাকে । তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতেই শাহাবুদ্দিন চক্রান্ত করে এমনটা করেছে বলে মনে হচ্ছে আমাদের ।"
যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে পাল্টা শাসকদলকে নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির । এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "হামলা, তোলাবাজি, ভয় দেখানো এটাই তো তৃণমূলের সংস্কৃতি । এই সংস্কৃতি বছরের পর বছর ধরে চাক্ষুষ করে আসছেন রাজ্যবাসী । সাধারণ মানুষ যে শাসকদলের ওপর কতটা বীতশ্রদ্ধ তা যুবকের এই পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট । অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত জেলা প্রশাসনের ।"