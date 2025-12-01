ETV Bharat / state

ডি. লিট নিতে যাদবপুরে আসতে পারছেন না হরমনপ্রীত, সমাবর্তন ঘিরে ফের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী 24 ডিসেম্বর সমাবর্তন হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়৷ সেদিন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডিলিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ৷ কিন্তু হরমন আসতে পারবেন না-বলে জানিয়ে দিয়েছেন৷

HARMANPREET KAUR
ডি. লিট নিতে যাদবপুরে আসতে পারছেন না হরমনপ্রীত (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 4:29 PM IST

কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডিলিট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়৷ আগামী 24 ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ওই সম্মান ক্যাপ্টেন হ্যারির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে সায় ছিল রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের তরফেও৷

কিন্তু হরমন ওইদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না-বলে জানিয়েছেন যাদবপুরের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য৷ সোমবার তিনি বলেন, “হরমনপ্রীত কৌর আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বোর্ডের অনুমতি না-থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারছেন না।’’ জানা গিয়েছে, হরমনকে ফোনে ও ইমেল মারফত বিষয়টি জানানো হয়৷ তার পরই তিনি বোর্ডের তরফে অনুমতি না-দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেন৷

প্রসঙ্গত, গত 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ জেতে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল৷ সেই জয়ের পর থেকে দেশজুড়ে হরমনপ্রীত-স্মৃতি-রিচাদের নিয়ে দেশবাসীর উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো৷ এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক পড়ছে বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেটারদের৷ কোথাও তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে৷ আবার কোথাও সম্মান-পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে জেমিমা-দীপ্তিদের৷ সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের মঞ্চে বিশেষ পুরস্কার নিতে দেখা গিয়েছে হরমনপ্রীতকে৷

JU
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (ফাইল ছবি)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট নেওয়ার জন্য কেন হরমনপ্রীত বিসিসিআই-এর কাছ থেকে অনুমতি পেলেন না? এখনও পর্যন্ত এর কোনও সঠিক কারণ জানা যায়নি৷ তবে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উঠে আসছে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ক্রিকেট সিরিজ৷ আসলে চলতি বছরের শেষে ভারতে পাঁচটি টি-20 ম্যাচ খেলতে আসছে চামারি আট্টাপাট্টুর দল৷

21 ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম ম্যাচ বিশাখাপত্তনমে৷ 23 ডিসেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ৷ তার পর বিশাখাপত্তনম থেকে তিরুঅনন্তপুরম যাবে মহিলা ক্রিকেট দল৷ সেখানে 26 ডিসেম্বর সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ৷ চতুর্থ ও শেষ ম্যাচ কেরালার ওই শহরেই 28 ও 30 ডিসেম্বর খেলবেন হরমনরা৷

এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের তারিখ 24 ডিসেম্বর৷ তার আগেরদিন ভারতীয় দলের ম্যাচ রয়েছে৷ দু’দিন পর রয়েছে তৃতীয় ম্যাচ৷ ফলে সিরিজের মাঝে অধিনায়ক যে ছুটি পাবেন না, সেটাই স্বাভাবিক৷ সেই কারণেই সম্ভবত বোর্ডের তরফে যাদবপুরের সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি হরমনপ্রীত কৌরকে৷

এদিকে, এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে বিশেষ সমাবর্তন আয়োজনের কথা বলা হয়েছিল৷ হরমনপ্রীতের হাতে ডিলিট সম্মান তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাই এই বিশেষ সমাবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। তিনি আসতে পারছেন না-বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান আপাতত স্থগিতের পথে। ওইদিন হবে শুধু সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

তাছাড়া শেষ মুহূর্তে বাধা তৈরি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত বৈঠক ডেকেছে। সোমবার বিকেলেই অনলাইনে হবে এই বৈঠক বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতিতে বাকি অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, তা জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করতেই ইসি-র বৈঠক ডাকা হয়েছে।”

অন্যদিকে প্রধান অতিথির নাম বদলও করতে হতে পারে শেষ মুহূর্তে৷ প্রধান অতিথি হিসেবে এবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে ঠিক করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ৷ কিন্তু তিনি এখন দেশে নেই৷ তাঁর পক্ষেও উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। তাই নতুন কাউকে প্রধান অতিথি বাছতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে। সূত্রের খবর, পরিবর্ত হিসেবে প্রস্তাবিত নাম হতে পারে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE)-এর চেয়ারম্যান টিজি সীতারাম।

গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ-এর নাম ছিল সম্ভাব্য প্রধান অতিথি হিসেবে৷ আবার বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাবা হয়েছিল ডিআরডিও চেয়ারম্যান সমীর ভি কামাথ, অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন–এর সিইও শিবকুমার কল্যাণরামন এবং আইআইটি খড়্গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী-র কথা।

ফলে হরমনপ্রীত কৌরের অনুপস্থিতি ও নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে না-পাওয়ার কারণে সমাবর্তনের পরিকল্পনায় বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় মহল। এখন নজরে সোমবারের অনলাইন বৈঠক। সেই বৈঠকেই চূড়ান্ত হবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অতিথিদের তালিকা।

