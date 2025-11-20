যাদবপুরের সমাবর্তনে ডি.লিট উপাধি হরমনপ্রীতকে ! তালিকায় আর কারা

যাদবপুরের সমাবর্তনে ডি.লিট উপাধি হরমনপ্রীতকে ! তালিকায় আর কারা
তালিকায় আছে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিআরডিও চেয়ারম্যান সমীর ভি কামাথ এবং অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সিইও শিবকুমার কল্যাণরামনের নাম ।
Published : November 20, 2025 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: সদ্য 22 গজে ইতিহাস গড়েছেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার ডি ক্লার্কের ক্যাচ তালুবন্দি করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজয় পঞ্জাবের অগ্নিকন্যার ৷ তাঁর নেতৃত্বে দেশ জিতে নিয়েছে মহিলা ক্রিকেটের প্রথম বিশ্বকাপ । ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সেই হরমনপ্রীত কৌরকে এবার বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করার ভাবনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডি.লিট উপাধি দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে । জানা গিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই এই সম্মাননা প্রদানের অনুমতি এসেছে রাজভবনের তরফেও ।
গত 3 নভেম্বর স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য । তিনি কাজ শুরু করার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডি.লিট উপাধি দেওয়া হবে । সেই অনুযায়ী বুধবার রাজভবনে আচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন উপাচার্য ।
রাজভবন সূত্রে খবর, সেই বৈঠকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস । এমনকি এ বিষয়টি নিয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকেও আলোচনার করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি । সেইমতো এবার ইসি বৈঠক ডেকে এই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
তবে শুধুই ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নন, তাঁর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট্য মানুষকে ডি.লিট উপাধি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । সেই তালিকায় রয়েছে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিআরডিও চেয়ারম্যান সমীর ভি কামাথ এবং অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সিইও শিবকুমার কল্যাণরামনের নাম । এই তালিকাতেও রাজভবনের থেকে ইতিবাচক মত মিলেছে বলে খবর ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "সমাবর্তনের জন্য সময় অনেকটা কম । আচার্য সবুজ সংকেত দিয়েছেন । হরমনপ্রীত কৌরকে সম্মান জানানোটা আনন্দের হবে । এছাড়া বিশেষ সমাবর্তনের জন্য অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে । তিনি না-এলে ডিআরডিও চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে । আমরা একটি কর্মসমিতির বৈঠক ডাকব ।"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বছর 24 ডিসেম্বর হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান । গত বছরেও এই দিনেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছিল । তবে গত বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না আচার্য সিভি আনন্দ বোস । এমনকি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে চিঠি দিয়ে কোর্ট বৈঠকের অনুমতি দেননি তিনি । পাশাপাশি সেই চিঠিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন ইসি মিটিং দেরিতে করা হয়েছে ? সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেন রাজভবনকে জানানো হয়েছে ? সেই নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করা হয় রাজভবনের তরফে ।
চিঠি পাওয়ার পর রাজ্যপাল তথা আচার্যের সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অস্থায়ী উপাচার্য ৷ অবশ্য, বরফ তাতেও গলেনি । অবশেষে অন্যান্য সদস্যদের অনুমতি নিয়ে কোর্ট বৈঠক সম্পন্ন হয় ৷ কারণ সমাবর্তনের আগে হওয়া এই কোর্ট বৈঠকের উপর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ৷ তবে সমাবর্তনে হাজির হননি আচার্য ৷