গভীর রাতে প্রােমোটারকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, গ্রেফতার 1

গভীর রাতে প্রােমোটারকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, গ্রেফতার 1
Haridevpur Murder Attempt: রাতে এক প্রোমোটারকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা হয় । ঘটনাটি ঘটেছে হরিদেবপুর থানা এলাকায় ।
Published : November 4, 2026 at 8:44 PM IST
হরিদেবপুর, 4 নভেম্বর: এক প্রোমোটারকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা হল হরিদেবপুর থানা এলাকার উদয়াচল রামকান্তপুর এলাকায় । পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি এলাকার একজন প্রোমোটার ও বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার । তাঁর নাম প্রদীপ মণ্ডল, বয়স 45 বছর । মঙ্গলবার রাতে দোকানে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায় ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। একজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷" এদিন, অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের লোকেরা রাত বারোটার সময় প্রদীপকে ফোন করেও না-পাওয়ায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন । শেষে দোকানে এসে প্রদীপকে রক্তাক্ত অবস্থায় ভিতরে পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের লোকজন ৷ এরপর তাঁরা গুরুতর জখম অবস্থায় প্রদীপকে প্রথমে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এমআর বাঙ্গুর থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়
আপাতত এসএসকেএম হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি আছেন প্রদীপ । পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক । পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে প্রদীপের পেটে আঘাত করা হয় ।
এই ঘটনায় প্রদীপের বন্ধু গোপালকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে তিনি এক প্রতিবেশীকে খবর দেন প্রদীপকে মারধর করা হয়েছে ৷ আক্রান্তের পরিবারের অভিযোগ, গোপাল কাল রাতে প্রদীপের সঙ্গেই ছিলেন । তিনিই এবিষয়ে সবকিছু জানেন ৷ এরপরেই পুলিশ আক্রান্তের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে গোপালকে গ্রেফতার করে ৷