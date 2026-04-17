ETV Bharat / state

সংস্কারের অভাবে বেহাল দ্বারকার বিশ্ব বাংলা ঘাট, ভোটের মুখে 'অনুন্নয়ন' তারাপীঠে

2019-এ চালু হওয়া 'বিশ্ব বাংলা ঘাট'-সন্ধ্যারতি-লাইটিং সিস্টেম এখন বেহাল ৷ এনিয়ে স্থানীয়দের 'মন কি বাতে'র অন্দরে ঢোকার চেষ্টা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের ৷

Etv Bharat (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 7:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তারাপীঠ, 17 এপ্রিল: নেতা থেকে মন্ত্রী বাদ যান না কেউই ৷ মা তারার কাছে পুজো দিয়ে ভোট ভিক্ষে করেন। অথচ, সিদ্ধপীঠ-তারাপীঠের গা-বেয়ে চলে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী দ্বারকা নদ সংস্কারের কারও কোন হেলদোল নেই ৷ সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ নদ। 2019 সালে এই নদে ঘটা করে চালু হওয়া 'বিশ্ব বাংলা ঘাট', সন্ধ্যারতি, লাইটিং সিস্টেম প্রভৃতি চালু হয়েছিল ৷ এখন সেই ঘাট তালাবন্ধ ৷

সারা বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে তারাপীঠে। কিন্তু, কেউ অপরিচ্ছন্ন, আবর্জনা পূর্ণ দ্বারকা নদে পবিত্র স্নান করতে পারেন না ৷ ভোট এলেই যথারীতি ভূরি ভূরি প্রতিশ্রুতিই মেলে ৷ যার জেরে আক্ষেপ স্থানীয়দের ৷

তারাপীঠের হোটেল ব্যবসায়ী পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দ্বারকা নদ একেবারেই সংস্কার হয় না ৷ অথচ এই নদ সংস্কার হবে, চেক ড্যাম্প হবে ইত্যাদি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে 4 বার এখান থেকে সাংসদ হয়েছেন শতাব্দী রায় ৷ বর্তমানে নদের অবস্থা খুবই খারাপ, নোংরা জল, কেউ স্নান করতে পারেন না ৷ স্নানের ঘাট বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ৷ ঠিক বর্ষার আগে সংস্কারে হাত লাগিয়েছিল ৷ বর্ষায় 2 কোটি টাকা সংস্কারের নামে জলে গেল। এই তো অবস্থা উন্নয়নের নামে।"

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা এলাকা থেকে উৎপত্তি দ্বারকা নদের ৷ সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে বীরভূমে প্রবেশ করে ৷ দেউচা, ময়ূরেশ্বর, তারাপীঠ হয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে ভাগীরথী নদীতে মেশে দ্বারকা নদ। প্রায় 157 কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদ ৷ এই নদের তীরেই অন্যতম শক্তিপীঠ তারাপীঠ মন্দির ৷ কথিত আছে, সাধক বামাখ্যাপা এই নদের তীরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ৷ একদা পুণ্যার্থীরা এই নদে পবিত্র স্নান সেরে মন্দিরে মা তারার পুজো করতেন।

কিন্তু, বর্তমানে এই নদের অবস্থা সম্পূর্ণ বেহাল, জরাজীর্ণ। সংস্কারের অভাবে নদ বক্ষে গজিয়ে উঠেছে বিপুল পরিমাণ আগাছা ৷ নদের গায়েই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে হোটেল, রেস্টুরেন্ট। নদের মধ্যে ভর্তি নোংরা, আবর্জনার স্তূপ। যেন দ্বারকা নদই হল তারাপীঠের আবর্জনা ফেলার জায়গা ৷ প্ল্যাস্টিকের থালা, প্লেট, কাপ-সহ যাবতীয় আবর্জনা 'ডাস্টবিন' মনে করে দ্বারকা নদেই ফেলা হয়। এর ফলে অপরিচ্ছন্ন জল, স্নানের অনুপযোগী।

2019 সালে পুণ্যার্থীদের জন্য ঘটা করে 'বিশ্ব বাংলা ঘাট' উদ্বোধন করা হয়েছিল। ফলকে লেখা 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়' এই ঘাট উদ্বোধন হল। এখানে সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ লাইটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছিল ৷ বর্তমানে পুণ্যার্থীদের স্নানের ঘাটে পরেছে তালা, বন্ধ সন্ধ্যারতি। দ্বারকা নদ, নাকি বড় কোনও নোংরা জল পরিবহনের ড্রেন, বোঝা মুশকিল।

উল্লেখ্য, এই তারাপীঠ মন্দির বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ও রামপুরহাট বিধানসভা সংলগ্ন ৷ তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এই এলাকা। আর এই উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন রামপুরহাট বিধানসভার 5 বারের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারও তিনি রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন ৷ তারাপীঠের স্নানের ঘাট-সহ বেশকিছু জায়গায় ছোট ছোট ফলকে তাঁরই নাম লেখা প্রকল্প। আর সেই সব প্রকল্পই বর্তমানে বন্ধ হয়ে পরে আছে ৷ হয়নি তারাপীঠ মহাশ্মশান সংস্কারও ৷

প্রসঙ্গত, সারাবছরই পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি সব দলের তাবড়-তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন ৷ মা তারার কাছে নির্বাচনী তরী পার হওয়ার কামনা করেন। কিন্তু, তারাপীঠ সংস্কার বা ঐতিহ্যবাহী দ্বারকা নদ সংস্কারের দিকে নজর পরে না কারও ৷ ভোট এলেই যথারীতি মেলে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, এমনটাই বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

স্থানীয় ফুল বিক্রেতা, টোটোচালক, দোকানদারদের মধ্যে শান্ত ফুলমালি, বিজলি সূত্রধর, দেবাশিস লেট'রা বলেন, "দেখতেই পাচ্ছেন দ্বারকা নদের কী অবস্থা ৷ আগে স্নান করা যেত। এখন নোংরা জল, স্নানের ঘাট বন্ধ ৷ তালা মেরে দিয়েছে ৷ সন্ধ্যারতি এসব আর হয় না। ভোট এলেই বলে সব হয়ে যাবে ৷ কিছুই করে না এই সরকার। এই নদ সংস্কার হোক এটাই চাই ৷ বছরে কত পর্যটক আসেন। কিন্তু কেউ স্নান করতে পারেন না, আমাদের খারাপ লাগে ৷"

TAGGED:

দ্বারকা নদ
DWARAKA RIVER
বিশ্ব বাংলা ঘাট
TARAPITH IN BIRBHUM
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.