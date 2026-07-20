নিউটাউনে মিলল তরুণীর ঝুলন্ত দেহ, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত লিভ-ইন সঙ্গী
মৃত তরুণীর নাম তৃষা সাহা (25)। একই ফ্ল্যাট থেকে তাঁর লিভ-ইন সঙ্গী সৌভিক রায়কে আশঙ্কাজনক ও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।
Published : July 20, 2026 at 10:33 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: নিউটাউনের চণ্ডীবেড়িয়া এলাকায় একটি বহুতল আবাসন থেকে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত তরুণীর নাম তৃষা সাহা (25)। একই ফ্ল্যাট থেকে তাঁর লিভ-ইন সঙ্গী সৌভিক রায়কে আশঙ্কাজনক ও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর হাতের শিরা কাটা ছিল বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরের বাসিন্দা তৃষা সাহা পেশায় একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী ছিলেন। সৌভিক রায়-নৈহাটির বাসিন্দা এবং তিনি ওই একই কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। অফিসেই দু’জনের আলাপ হয়, যা পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্কের রূপ নেয়। বিগত প্রায় চার মাস ধরে তাঁরা চণ্ডীবেড়িয়ার ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে লিভ-ইন-এ ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁদের এই সম্পর্কের কথা জানা ছিল বলে সূত্রের খবর।
সোমবার দুপুরে ওই বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তৃষার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। একই ফ্ল্যাটের অন্য একটি জায়গায় গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন সৌভিক। তাঁর হাতের শিরা কাটা ছিল। ঘরজুড়ে ছিল রক্তের দাগ। পুলিশ দ্রুত সৌভিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তৃষার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা ও ঝামেলার জেরেই হয়তো এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিধাননগর পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক থাকার শর্তে বলেন, "উদ্ধার হওয়া যুবকের হাতের শিরা কাটা ছিল। রক্তে ভেসে যাওয়া অবস্থায় তিনি হয়তো প্রেমিকার ঝুলন্ত দেহ জড়িয়ে ধরেছিলেন, যার ফলে মৃতার পায়েও বিপুল পরিমাণে রক্ত লেগে থাকতে দেখা গিয়েছে। সমস্ত দিক অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সৌভিকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাই এই মুহূর্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাঁর বয়ান রেকর্ড করে এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা আসল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে পুলিশ। এই ঘটনায় নিউটাউন থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে।