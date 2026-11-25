রাজারহাটে রহস্য ! বন্ধু ঘরে বন্ধ, বাইরে হেডফোন কানে দেহ উদ্ধার ছাত্রের
Rajarhat Body Recovered Case: ঘটনার আগের রাতে একই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন দুই বন্ধু ৷ তারপর একজন উঠে দেখেন বাইরে থেকে ঘর বন্ধ ৷ পুলিশে খবর দিতেই...
Published : November 25, 2026 at 6:24 PM IST
রাজারহাট, 25 নভেম্বর: বাগানবাড়ি থেকে উদ্ধার ছাত্রের দেহ ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজারহাটের কালিকাপুর আটঘরা এলাকায় ৷ মৃতের নাম বর্ষণ জানা । তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । দেহ উদ্ধারের সময় দেখা যায় ছাত্রের কানে তখনও রয়েছে ব্লুটুথ হেডফোন গোঁজা রয়েছে এবং পাশেই মাটিতে পড়ে রয়েছে তাঁর মোবাইল ফোন । কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলা বা ভিডিয়ো কলে থাকাকালীনই চরম পথ বেছে নিয়েছেন বলে অনুমান ৷
মৃত্যুর নেপথ্যে কী রহস্য আছে, তা খতিয়ে দেখছে রাজারহাট থানার পুলিশ । স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পটাশপুরের বাসিন্দা বর্ষণ জানা কালিকাপুর আটঘরা এলাকার একটি বাগানবাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন । দিন দু'য়েক আগে গ্রাম থেকে তাঁর এক বন্ধু আসেন । রাতে খাওয়াদাওয়ার পর দুই বন্ধু একই ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন । ঘুম ভেঙে বন্ধুটি দেখেন ঘরের দরজাটি বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে রেখেছে ।
কোনও উপায় না দেখে তিনি ফোন করে পাশের এক বাসিন্দাকে বিষয়টি জানান । সেই প্রতিবেশী এসে দেখতে পান, বাগানবাড়ির ভিতরের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে বর্ষণের দেহ । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজারহাট থানার পুলিশ । প্রথমে বাইরে থেকে বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরে আটকে থাকা ছেলেটিকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে ।
এরপর গাছ থেকে বর্ষণের দেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল এবং রাতের অন্ধকারে ঠিক কী হয়েছিল, তা জানতে মৃতের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে শেষবার কার সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছিল ।
রাজারহাট থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দেহটি উদ্ধারের সময় কানে হেডফোন লাগানো ছিল এবং পাশেই মোবাইল ফোনটি পড়েছিল । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে বা ভিডিয়ো কলে থাকা অবস্থাতেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । আমরা ফোনের কল ডিটেলস খতিয়ে দেখছি । বন্ধুটি বাইরে থেকে কেন বন্ধ করেছিলেন এবং কী ঘটেছিল, তা জানতে মৃতের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।