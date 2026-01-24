স্বরূপনগরে গাছে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ, প্রণয়ঘটিত কারণে খুনের অভিযোগ পরিবারের

স্বরূপনগরে গাছে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ, প্রণয়ঘটিত কারণে খুনের অভিযোগ পরিবারের
সরস্বতী পুজোর দিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন দুই বন্ধু ৷ তারপর শনিবার ভোরে আম গাছ থেকে উদ্ধার হয় দেহ ৷
Published : January 24, 2026 at 7:53 PM IST
স্বরূপনগর, 24 জানুয়ারি: একটি আম গাছে দড়ির ফাঁসে ঝুলছে দুই বন্ধুর দেহ ৷ শনিবার সকালে এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকলেন উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের দত্তপাড়ার বাসিন্দারা ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আম গাছ থেকে দেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সরস্বতী পুজোর দিন বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন দু'জনে ৷ তারপর আর বাড়ি ফেরেননি দুই যুবক ৷ ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ দুই যুবকের একজনের বয়স 22 ও আরেকজনের 19 বছর ৷
পরিবারের অভিযোগ, প্রণয় ঘটিত কারণে দু’জনকে খুন করা হয়েছে ৷ শুক্রবার রাতে বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের লোকজন আশেপাশের এলাকায় খোঁজ চালায় ৷ কিন্তু, খোঁজ না-মেলায় দুঃশ্চিন্তা বাড়ে পরিবারের লোকজনের ৷ তারপর শনিবার ভোরের আলো ফুটতেই দুই তরুণের পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশের দ্বারস্থ হবেন ৷ কিন্তু, তার আগেই বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে চাষের জমির ধারে একটি আম গাছে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ।
পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা নিজেরা কোনও চরম পদক্ষেপ করেননি ৷ বরং প্রণয়ঘটিত কারণে ওই দুই তরুণকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই মর্মে শনিবার স্বরূপনগর থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখছে ৷ এ বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "খুন না অন্য কিছু, তা স্পষ্ট হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ৷ তার আগে এ নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷ তবে, অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ দুই তরুণের সাইকেল ঘটনাস্থলের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
জানা গিয়েছে, দুই তরুণের বাড়ি একই পঞ্চায়েতের এলাকার দু’টি ভিন্ন গ্রামে ৷ দু'জনেই একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ৷ ঘোরাফেরা, স্কুলে যাওয়া এক সঙ্গেই করতেন তাঁরা ৷ শুক্রবার সকালে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে দুই বন্ধু বাড়ি থেকে বেরোন সাইকেল নিয়ে ৷ সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন ৷ মাঝে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে একবার ফোনে কথাও হয় দু'জনের ৷
কিন্তু, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামলেও যখন তাঁরা বাড়ি ফিরছেন না, তখন চিন্তায় পড়ে যান পরিবারের সদস্যরা ৷ এরপর দুই পরিবারের তরফে ফোনে যোগাযোগ করা হয় তাঁদের সঙ্গে ৷ কিন্তু, তাঁদের মধ্যে একজনের ফোন বন্ধ ছিল ৷ আরেক বন্ধুর ফোন বারবার বেজে গেলেও, তা কেউ ধরেনি ৷ এরপরেই দু'জনের সন্ধানে খোঁজখবর শুরু হয় বিভিন্ন জায়গায় ৷ কিন্তু, কোথাও হদিশ মেলেনি তাঁদের ৷
এরই মধ্যে শনিবার সকালে কয়েকজন চাষি মাঠে কাজ করতে এলে, তাঁদের নজর পড়ে আমবাগানের দিকে ৷ লক্ষ্য করেন, একই গাছে পাশাপাশি ঝুলছে দুই তরুণের দেহ ৷ সেই দৃশ্য দেখে কার্যত হতচকিত হয়ে পড়েন চাষিরা ৷ খবর যায় দুই পরিবারের কাছে ৷ ঘটনাস্থলে এসে দেহ দু’টি শনাক্ত করেন তাঁরা ৷ পরে স্বরূপনগর থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত দেহ দু’টি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷
এই বিষয়ে নিহত 19 বছরের তরুণের বাবা বলেন, "আমার ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের সম্পর্ক ছিল ৷ মেয়েটি আমাদের বাড়িতে কয়েকবার আসার কথাও বলেছিল ৷ কিন্তু, সে কোনও কারণে আসেনি ৷ আমার ধারণা মেয়েটির পরিবারই ছেলেকে খুন করেছে ৷ এছাড়া তো আর কোনও কারণ দেখছি না ৷"
অন্যদিকে, 22 বছরের মৃত তরুণের দাদা বলেন, "আমার ভাই এমন পদক্ষেপ নিতেই পারে না ৷ এটা সম্পূর্ণ খুনের ঘটনা ৷ দেহ যেভাবে গাছের ডালে ঝুলছিল, তাতে মনে হচ্ছে ও'কে খুনই করা হয়েছে ৷ আমার ভাইয়ের সঙ্গে একটি মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷ মেয়েটি সম্ভবত বাইরে কোথাও থাকে ৷ পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ওঁদের দু'জনের বিয়ের বিষয়েও চিন্তাভাবনা করছিল ৷ কিন্তু, তার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল ৷ আমরা চাই, সঠিক তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ করুক ৷"