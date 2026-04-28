বঙ্গের তপ্ত গরমে প্রাণ পাচ্ছে তালপাতার পাখা, ব্যস্ত ঘোড়ুই পাড়ার শিল্পীরা

হারানো পাখার ব্যবসা নিয়ে টিকে রয়েছে খড়গপুর শিরোমণির ঘোড়ুই পাড়া ! ভোট মিটতেই তালপাতার পাখা তৈরিতে মন দিলেন শিল্পীরা ৷

ঘোড়ুই পাড়ার শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 6:42 PM IST

শিরোমণি (পশ্চিম মেদিনীপুর), 28 এপ্রিল: ডিজিটাল যুগেও ঘাম শুকতে জুড়ি নেই তালপাতার পাখার। এসি, কুলারের মধ্যেও তালপাতা কেটে পাখা বিক্রি করে জীবন জীবিকা চালাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরের ঘোড়ুই পাড়ার বাসিন্দারা। তবে 2-5 টাকার পাখা দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে 25-30 টাকায়।

গরম পড়তেই চাহিদা বাড়ছে তালপাতার পাখার ৷ আর সেই পাখা তৈরিতে ব্যস্ত এখন শিল্পীরা, এরকমই ছবি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের শিরোমনি অঞ্চলের ঘোড়ুই পাড়ায়। মূলত, একসময় তালপাতার উপরই ভরসা ছিল আমজনতার। সারাদিন খাটা-খাটনির পর বাড়িতে ইলেকট্রিক না-থাকায় তখন ঘাম জুড়োত এই তালপাতার পাখায়। আর তাই সেই পাখা তৈরি করার নস্ট্যালজিয়ার অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারেননি ঘোড়ুই পাড়ার মানুষরা।

ব্যস্ত ঘোড়ইু পাড়ার শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

পাড়ার 70টি পরিবারের অধিকাংশই এই তালপাতার পাখা বানানোর উপর ভরসা করে দিন গুজরান করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইলেকট্রিক এসেছে, এসেছে ফ্রিজ, ফ্যান, এসি, এয়ার কুলার। কিন্তু কোথাও যেন তালপাতার পাখার একটা চাহিদা রয়ে গিয়েছে এই জনমানসে। কারণ ইলেকট্রিক চলে গেলে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায় শহর ও গ্রাম ৷ আর তখন ভরসা হয়ে ওঠে এই তালপাতার পাখা।

যদিও সেই পাখা এখন 2 টাকা থেকে দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে 25 টাকা প্রতি । আর তা কিনতে এই গ্রামে ভিড় জমান অনেকেই । কেউ হোলসেলার রেটে কেউ বা আবার পিস হিসাবে তালপাতার পাখা বিক্রি করেন। এই পাড়ার মানুষের বক্তব্য, প্রায় 40 থেকে 50 বছর আগে তাঁদের এই পাখা তৈরিতে হাতে খড়ি। আগে তাঁদের পূর্বপুরুষ, এখন তাঁরা এই পাখা বানিয়ে চলেছেন ৷

কীভাবে তৈরি হয় এই পাখা (ইটিভি ভারত)

কীভাবে পাখা তৈরি করেন শিল্পীরা ?

প্রথমে ঘরের পুরুষরা তালগাছের বড় বড় পাতা কেটে আনেন। এরপর সেইগুলিকে শুকিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করে কেটে রেডি করে পাখার আকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বাড়ির মহিলারা নারকেল কাঠি দিয়ে তাকে সূঁচ ও সুতোর মাধ্যমে সেলাই করে তৈরি করেন ৷ এভাবেই রূপ পায় একখানি সুন্দর তালপাতার পাখা। আর সেই পাখার হাওয়ায় মন ভরে ওঠে রোদে-গরমে তপ্ত বঙ্গবাসীর।

তালপাতার পাখা বাঙালির নস্ট্যালজিয়া (ইটিভি ভারত)

শিল্পীরা কী বলছেন ?

  • এই বিষয়ে শিল্পী অঞ্জলি, সবিতা ঘোড়ুই বলেন, "আমরা দীর্ঘ 40-50 বছর ধরে এই তালপাতার পাখা করে আসছি । পুরুষরা গাছের ডাল, পাতা কেটে আনে। এরপর সেগুলো কেটে সূঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে এই পাখা বানানো হয়। আগে 2-5 টাকায় বিক্রি হত। এখন 20-25 টাকা করে পিস বিক্রি হয়। আমরা পাইকারি ও খুচরো বিক্রি করি। তবে আমাদের পাড়ার ক'য়েকটি পরিবার এখনও এই ট্র্যাডিশন ধরে রেখেছি।"
  • শিল্পী বিকাশ ঘোড়ুই বলেন, "গরম পড়লে পাখার চাহিদা বাড়ে। আগে দাম ছিল কম, এখন বেশি। তবু মানুষ কেনে । কারণ এই পাখা বাঙালির নস্ট্য়ালজিয়া ৷ তাই এখনও মানুষ কিনতে চাই। আমাদের গ্রামে বেশকিছু পরিবার রয়েছে তাদের রুজি-রুটি এই পাখা বানানো ৷"
নস্ট্যালজিয়ার তালপাতার পাখা (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, তালগাছের পাতা দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি এই হাত পাখা গ্রামীণ জনজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবহমান কাল ধরে যার রয়েছে বেশ কদর। বৈদ্যুতিক পাখার বিকল্প হিসেবে তালপাখার জুড়ি নেই সুদীর্ঘ কাল থেকে ৷ তালপাতার পাখা বাংলার চিরন্তন গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অংশ। এটি পয়লা বৈশাখে হালখাতা বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মতোই নববর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ৷ একইসঙ্গে তালপাতার হাতপাখাকে অনেকে 'শুভ' প্রতীক বলেও মনে করেন।

