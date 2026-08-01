পুলিশি পোশাকে যন্তরমন্তরের বিক্ষোভে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ছক ছিল হামিমের ! নেপথ্যে কি পাক-যোগ
জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি হামিম মণ্ডল ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা সরকারের গ্রেফতারের ঘটনা নিয়ে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর আইজি গৌরব শর্মা ৷
Published : August 1, 2026 at 6:04 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তরমন্তরে যে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছিল, সেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল ! পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি এর নেপথ্যে ছিল ! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার হওয়া জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি হামিম মণ্ডলকে জেরা করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার থেকেই এই ইঙ্গিত মিলেছে বলে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর তরফে জানা গিয়েছে ৷
গতকাল, শুক্রবার বর্ধমান শহর সংলগ্ন একটি আবাসন থেকে হামিম মণ্ডলকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ আদালতের নির্দেশে হামিম এখন এসটিএফ-এর হেফাজতে রয়েছে ৷ তাঁকে লাগাতার জেরা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ ইতিমধ্যে হামিমের বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ৷
সেই সব বিষয় নিয়েই শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন এসটিএফ-এর আইজি গৌরব শর্মা ৷ তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে হামিমকে ঘিরে একাধিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মিলেছে । এর মধ্যেই রয়েছে যন্তরমন্তরের আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনা ৷
তিনি জানান, দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলন কর্মসূচির সময় পুলিশের পোশাক পরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ছক কষা হয়েছিল বলে ইঙ্গিত মিলেছে । সেই ঘটনায় হামিম মণ্ডলের সম্ভাব্য ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তিনি দিল্লির যন্তরমন্তরে গিয়েছিলেন কি না ! তদন্ত এখনও চলছে এবং সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে ।
এসটিএফ-এর আইজি গৌরব শর্মা আরও জানান, রাজ্যের বেশ কিছু মন্ত্রী-সহ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিয়মিত রুট নির্দেশ ছিল হামিমের কাছে । শুধু এবং মন্ত্রীরা নয়, বরং তাদের টার্গেটে ছিল রাজ্য পুলিশের বেশ কিছু পুলিশ আধিকারিকরাও । রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-এর ছেলেকে হানিট্র্যাপে ফাঁসানোর চেষ্টা এবং পরবর্তী পর্যায়ে অপহরণের পরিকল্পনা ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ।
এসটিএফের দাবি, তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে টার্গেট করার যে পরিকল্পনা নিয়েও তথ্য মিলেছে, সেই সূত্র ধরে সম্ভাব্য নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ এবং সহযোগীদের সন্ধানে তদন্ত আরও বিস্তৃত করা হয়েছে । তদন্তে হামিমের একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস, যোগাযোগের তথ্য এবং আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন এবং এই পরিকল্পনাগুলির নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
এসটিএফ সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে এখনও একাধিক দিক খোলা রাখা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য ও ডিজিটাল প্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে নারাজ তদন্তকারী সংস্থা ।