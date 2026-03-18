বাংলাদেশে 'ভারতীয় গুপ্তচর' সন্দেহে আটক! 41 বছর পর মায়ের কোলে ফেরাচ্ছে হ্যাম রেডিয়ো

বাংলাদেশে 'ভারতীয় গুপ্তচর' সন্দেহে আটক! 41 বছর পর মায়ের কোলে ফেরাচ্ছে হ্যাম রেডিয়ো
সোশাল মিডিয়ায় ব্যক্তির ভিডিয়ো ছড়িতে পড়তেই ময়দানে নামে হ্যাম রেডিয়ো ৷ তথ্য সন্ধানে বেরিয়ে আসে ব্যক্তির আসল পরিচয় ৷
Published : March 18, 2026 at 2:56 PM IST
সুরজিৎ দত্ত
কলকাতা, 18 মার্চ: তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলির বাসিন্দা ৷ স্কুলে পড়তে পড়তে হারিয়ে গিয়েছিলেন ৷ কোনওভাবে তিনি গিয়ে পৌঁছন বাংলাদেশে ৷ ওপার বাংলার সীমান্তে 'ভারতীয় গুপ্তচর' সন্দেহে আটক করা হয় ওই ব্যক্তিকে ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁর ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হয় হ্যাম রেডিয়ো ৷ তাদের সহায়তায় 41 বছর পর মায়ের কোলে ফিরতে চলেছেন ছেলে ৷ তাঁকে মারধর না-করে সুস্থভাবে বাড়ি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন বৃদ্ধা মা ৷
কী ঘটেছিল ?
ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলছে ৷ এই আবহে বাংলাদেশের একটি গ্রামে এক ব্যক্তিকে আটক করে স্থানীয় গ্রামবাসীরা । অভিযোগ ওঠে, ওই যুবক একজন ভারতীয় গোয়েন্দা বা গুপ্তচর । মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ও বেশ কিছু ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে নেটমাধ্যমে । তবে শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিয়ো ক্লাবের (হ্যাম রেডিয়ো) তৎপরতায় উন্মোচিত হল আসল সত্য । জানা গিয়েছে, আটক হওয়া ওই ব্যক্তি আদৌ কোনও গুপ্তচর নন, বরং তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তের এক মানসিক ভারসাম্যহীন বাসিন্দা ৷ যিনি দীর্ঘ প্রায় 41 বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন ।
ভারতীয় গুপ্তচর সন্দেহ
স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি গ্রামে অচেনা ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয় । তাঁকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি দাবি করেন যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন । তাঁর কথাবার্তায় অসঙ্গতি থাকায় স্থানীয়রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নেন । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, এই নামে তাদের কোনও ছাত্র নেই । এরপর ওই যুবক দাবি করেন যে, তাঁর কাছে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা রয়েছে, কিন্তু সেগুলি কোথায় আছে তার কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি । এতে গ্রামবাসীদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় ।
বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতির কারণে মুহূর্তেই গুজব রটে যায় যে, তিনি একজন ভারতীয় গুপ্তচর । উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং মারধরের উপক্রম করে । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োগুলিতে দেখা যায়, উত্তেজিত জনতার মাঝখানে ওই ব্যক্তিকে ঘিরে জেরা চলছে । এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির ভিডিয়ো ও খবর এসে পৌঁছয় ভারতে । গোটা বিষয়টি কীভাবে সামনে এল, সে বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বিস্তারিত জানিয়েছেন ।
হ্যাম রেডিয়োর উদ্যোগ
তিনি বলেন, "বাংলাদেশের রংপুর থেকে আমাদের এক বন্ধু জয়নাল আবেদিন রাজীব আমাকে জানান যে, একটি ভিডিয়ো বাংলাদেশে ভাইরাল হয়েছে । সেখানে ভারতের একটি ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে এবং সে নাকি গুপ্তচর বা স্পাই হিসেবে সেখানে কাজ করছে । স্থানীয় লোকজন তাকে আক্রমণ শানাচ্ছে । ওই ভিডিয়োতে ছেলেটির দুর্দশা দেখে আমরা দ্রুত তার বাড়ি শনাক্ত করার চেষ্টা করি ।"
হ্যাম রেডিয়োর নিজস্ব নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে রাতেই শুরু হয় এক রুদ্ধশ্বাস উদ্ধারকারী 'অপারেশন'। অম্বরীশ বলেন, "আমরা তার বাড়ি খুঁজে পাই । দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত অঞ্চলে খারুন বলে একটি গ্রামে তার বাড়ি । ছেলেটির নাম জাইদুল ওরফে লিপন মণ্ডল এবং মায়ের নাম লিলিফা মণ্ডল । 41 বছর আগে স্কুলে পড়ার সময়, যখন সে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত, তখন সে হারিয়ে যায় ।"
হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা যখন লিপনের বাড়িতে পৌঁছন, তখন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় । পরিবারের সদস্যরা জানান, লিপনের দুই ভাই রয়েছেন, যাঁরা পেশায় ভাগচাষী । অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারটি এতকাল ধরে বাড়ির ছেলে লিপনকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিল । এত বছর পর ছেলের খোঁজ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর বৃদ্ধা মা লিলিফা মণ্ডল ।
ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি
জাইদুলের মা ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "আমার ছেলে ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল ৷ হ্যাম রেডিয়োর মাধ্যমে জানতে পারলাম বাংলাদেশে আছে ৷ আমার ছেলের মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমার ছেলেকে কেউ মারধর করবেন না ৷ আমার ছেলেকে আমার কাছে পৌছে দিন ৷"
ছেলেকে বাঁচাতে মায়ের কাতর আর্তির কথা উল্লেখ করে অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "আমরা দ্রুত লিলিফা মণ্ডলের কাছ থেকে একটি ভিডিয়ো বার্তা নিই । তিনি আবেদন করেন যে তাঁর ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন, তাই কেউ যেন তাঁকে মারধর না করে বা আক্রমণ না করে । আমরা সেই বার্তা বাংলাদেশে পাঠাই । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োগুলোতেও আমরা মন্তব্য করে জানাই যে, ব্যক্তিটি মানসিক ভারসাম্যহীন, কেউ যেন তার ক্ষতি না করে । এরপর আমরা তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই এবং হিলি থানাতেও আমরা যোগাযোগ করে ছেলেটির বিষয়ে বিস্তারিত জানাই ।"
নিরাপদ আশ্রয়ে ব্যক্তি
হ্যাম রেডিয়ো এবং প্রশাসনের এই তড়িৎ গতির পদক্ষেপের ফলে বড়সড় গণপিটুনির বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান ওই যুবক । ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অম্বরীশ বলেন, "বর্তমানে ছেলেটিকে বাংলাদেশের রংপুরে জয়নাল আবেদিনের কাছে সেফ কাস্টডিতে (নিরাপদ আশ্রয়ে) রাখা হয়েছে । আমরা আশা করছি, দ্রুতই প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে ।"
41 বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার পর এখন কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরের কাজ মেটার অপেক্ষায় দিন গুনছে খারুন গ্রামের মণ্ডল পরিবার । ঘরের ছেলে কবে ঘরে ফিরবে, আপাতত সেই আশাতেই বুক বেঁধেছেন বৃদ্ধা মা ।