প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি: মানিকের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি রাজ্যপালের

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি: মানিকের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি রাজ্যপালের
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধেও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দিলেন সিভি আনন্দ বোস ৷
Published : November 19, 2025 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার মানিক ভট্টাচার্য এবং পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যপাল ৷
সূত্রের তরফে এও বলা হয়েছে, ফাইল দু’টি ইতিমধ্যেই তদন্তকারী সংস্থার দফতরে পাঠানো হয়েছে ৷ রাজ্যপালের অনুমোদনের পর এবার মানিক ভট্টাচার্য এবং রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে ৷ চার্জ গঠনের পর শুরু হবে বিচার প্রক্রিয়া ৷
গত অক্টোবর মাসের তিন তারিখে সিবিআই মানিক ভট্টাচার্য এবং রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল ৷ কিন্তু, যে কোনও সরকারি আধিকারিক ও উচ্চপদস্থ জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগে সাংবিধানিক প্রধানের অনুমতি নিতে হয় ৷ রাজ্যের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল তা দিয়ে থাকেন ৷ মঙ্গলবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সিবিআই-এর পাঠানো ফাইলে স্বাক্ষর করে সেই অনুমতি দিয়েছেন ৷
রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "রাজ্যপাল দুর্নীতি দমন আইন, 1988 অনুযায়ী প্রসিকিউশনের জন্য অনুমোদন প্রদান করেছেন ৷ যাঁদের বিরূদ্ধে এই অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তাঁরা হলেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচী ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর তদন্ত ও চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে উপস্থাপিত অনুরোধকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলায় অব্যাহতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন মানিক ভট্টাচার্য ৷ তবে, বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের সিঙ্গল বেঞ্চ মানিকের সেই আবেদন খারিজ করে দেন ৷ যদিও তার আগে কলকাতা হাইকোর্টে মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য এবং ছেলে শৌভিক ভট্টাচার্য শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলায় জামিন পান ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ইডি-র হাতে 2022 সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্য ৷ দুর্নীতির বিষয়ে জানার পরেও চুপ থাকায় মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য-কেও গ্রেফতার করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷