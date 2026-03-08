আজ থেকে জেলায় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হলুদ সতর্কতা

আজ থেকে জেলায় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি হলুদ সতর্কতা
একাধিক জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে ৷ আজ থেকে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি হবে রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ৷
Published : March 8, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: মার্চের শুরুতেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ৷ ভোরের কুয়াশা থেকে সকালের ঝকঝকে রোদ, তারপরই ধীরে ধীরে দুপুর গড়াতেই রীতিমতো অস্বস্তিকর গরম । রোদে বাইরে বেরোলেই যেন গা জ্বলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি । যদিও ঠিক গত সপ্তাহেই উত্তর থেকে দক্ষিণ রাজ্যের বহু জেলায় হালকা বৃষ্টির দেখা মিলেছিল । এবার ক'দিন আবার সেই পরিস্থিতি রাজ্যজুড়ে ৷
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ অর্থাৎ রবিবার থেকেই কলকাতা-সহ পুরো রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । শনির সন্ধ্যায় এক প্রস্থ বৃষ্টি হয়েছে কলকাতার তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে । কয়েকটি জেলায় জারি হয়েছে সতর্কতা । ফাল্গুনের শেষে বৃষ্টির ছোঁয়ায় গরম যে কমেছে তা আবার বলা যাবে না । আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, ঝড়-বৃষ্টি হলেও আগামী সাতদিন রাজ্যের তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন হবে না ।
- আজ দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
- আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গজুড়েই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
- সোমবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
- মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় বৃষ্টি হবে । জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা ।
- হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
ফাল্গুনের শেষেই 'কালবৈশাখী'র আগাম উপস্থিতি । যদিও আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি । ওই দিন দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি নাও হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি । আজ থেকেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে । পাহাড়ে প্রায় পুরো সপ্তাহ ধরেই চলবে হালকা বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড় ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা হবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । আজ সকালের আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া আপডেট অনুযায়ী শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 ও সর্বনিম্ন 55 শতাংশ ৷