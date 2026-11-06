বিরল যোগ, দীপাবলির পরই তিন রাশির ভাগ্যের ইউটার্ন; এ কীসের ইঙ্গিত ?
Guru Mangal Yog: 2026 প্রায় শেষ... আসন্ন নভেম্বর মাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ-বিরল সংযোগ ঘটতে চলেছে, যা অনেক রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে।
Published : November 6, 2026 at 9:01 AM IST
হায়দরাবাদ: আসছে দীপাবলি ৷ কালীপুজো ও আলোর উৎসবে মেতে উঠবে আট থেকে আশি ৷ দিওয়ালিতে দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান গণেশের উপাসনা করা হয়। জ্যোতিষীদের মতে, সর্বোত্তম উপকার পেতে, দীপাবলিতে প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মী-গণেশের পুজো করা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহের সংযোগ এবং তাদের রাশি পরিবর্তনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আগামী নভেম্বর মাসে অর্থাৎ দীপাবলির 4দিন পরই বিরল মহাযোগের প্রভাবে তিন রাশির সৌভাগ্যের দরজা খুলে যেতে পারে। সমৃদ্ধি লাভের পাশাপাশি জীবনে আসবে নতুন সুযোগ। সব মিলিয়ে নতুন মোড় নেবে ভাগ্যের চাকা।
বৃহস্পতি ও মঙ্গলের সংযোগ
জ্যোতিষশাস্ত্রে, বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সৌভাগ্য, সম্পদ, সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, মঙ্গল সাহস, শক্তি, বীরত্ব, ইচ্ছাশক্তি এবং ভূমি-সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন জ্ঞানের দেবতা বৃহস্পতি এবং বীরত্বের প্রতীক মঙ্গল একত্রিত হয়, তখন ব্যক্তির মধ্যে সঠিক পথে কাজ করার জন্য এক নতুন শক্তি এবং উপলব্ধির জন্ম হয়। এই কারণেই এই সংযোগটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং আর্থিক সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
লখনউয়ের প্রখ্যাত জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "আগামী 12 নভেম্বর দিওয়ালির ঠিক পরেই বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এক মহাসংযোগ ঘটবে। এই দুই শক্তিশালী গ্রহ একইসঙ্গে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে ৷ যা অনেক ব্যক্তির কর্মজীবন, ব্যবসা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে সুবিধা বয়ে আনবে ৷" জ্যোতিষীর মতে, আগামী 12 তারিখ সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের সংযোগের ফলে তিন রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মজীবন ও অর্থের দিক থেকে প্রচুর লাভবান হবেন।
মহাসংযোগে তিন ভাগ্যবান রাশির রুদ্ধ ভাগ্য উন্মোচিত হতে চলেছে
মেষ রাশি: কর্মজীবনে উন্নতি এবং নতুন সুযোগ। এই সংযোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চমৎকার কর্মজীবন এবং আর্থিক সুযোগ নিয়ে আসছে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন এবং বৃহত্তর দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বা কাঙ্খিত চাকরির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তবে আপনার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। আপনার বস এবং সহকর্মীরা আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি নতুন গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং স্থগিত প্রকল্পগুলি পুনরায় শুরু করার একটি চমৎকার সময় হবে।
সিংহ রাশি: সম্মান ও ব্যবসার প্রসার। এই জ্যোতিষীয় সংমিশ্রণটি সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বৃহস্পতি ও মঙ্গলের এই সংযোগটি এই রাশিতেই ঘটছে। এই সময়ে, আপনি আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের এবং সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রচুর সুযোগ পাবেন। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করছেন, তাদের সঠিক কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তবে, একটি শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য, আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
কুম্ভ রাশি: ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ এবং আর্থিক লাভ। এই সংযোগ কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে আপনার দক্ষতা আপনাকে চমৎকার সুযোগ এনে দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে তুলবেন, যা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দেবে। পারিবারিক বোঝাপড়া বাড়বে, কিন্তু আপনার ব্যস্ত কাজের মাঝেও প্রিয়জনদের জন্য সময় বের করতে ভুলবেন না।
জ্যোতিষীদের মতে, মঙ্গলের শক্তির প্রভাবে এই সময়ে মানুষ আরও বেশি উৎসাহী, অস্থির এবং এমনকী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। তাই, কর্মজীবন বা ব্যবসায় কোনও বড় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন। সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে কথাবার্তায় সংযম রাখুন এবং শান্ত থাকুন।