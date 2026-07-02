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বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা, তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র-ঘনিষ্ট ছয় জন গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2018 সালের অক্টোবর মাসে বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি মনোজিৎ গুঁইয়ের বাড়িতে হামলা চালায় একদল তৃণমূল নেতা-কর্মী।

GURAP POLICE ARREST
ছয় জনকে গ্রেফতার করল গুড়াপ থানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 2:43 PM IST

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গুড়াপ, 2 জুলাই: আট বছর আগে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ধনিয়াখালির ছয়জন তৃণমূল নেতা-কর্মী। তারা তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রের ঘনিষ্ট বলে খবর। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো , টাকা লুঠ-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ মহম্মদ হানিফ, গুরাপ গ্ৰাম পঞ্চায়েতের সদস্য জয়ন্ত হাজরা, চন্দন কুমার, তৃণমূল কর্মী আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও দু'জন।

এদের বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মহম্মদ হানিফ-সহ মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে গুরাপ থানার পুলিশ। বিজেপি নেতা মনোজিৎ গুঁইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" 2018 সালে বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এদিন অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করে 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ।

ছয় জনকে গ্রেফতার করল গুড়াপ থানা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2018 সালের অক্টোবর মাসে বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি মনোজিৎ গুঁইয়ের বাড়িতে হামলা চালায় একদল তৃণমূল নেতা-কর্মী। তার বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুরের পাশাপাশি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি, তাদের রাস্তায় ঘিরে ধরে টাকা ও সোনার গয়না লুট করে ওই তৃণমূল কর্মীরা। ভয়ের পরিবেশ থাকায় সেই সময়ে অভিযোগ করতে পারেননি আক্রান্ত বিজেপি নেতা। রাজ্যে পালাবদল হতেই সেই সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করে, গত 1 জুলাই গুরাপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা। তারপরেই গুরাপ থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্ৰেফতার করে। যদিও তৃণমূল নেতা মহম্মদ হানিফ আদালতে যাওয়ার পথে বলেন, মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে।

বিজেপি নেতা মনোজিৎ গুঁই বলেন, "আমার বাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের জনসভা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এটাই আমাদের দোষ ছিল। সেই আক্রোশ থেকে আমাদের বাড়িতেই হামলা চালায় তৃণমূল নেতারা। এরা মাটি-সহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।মানুষের টাকা ফেরত দিতে হবে। পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করছে আমরাও চাই সুবিচার হোক আমাদের সঙ্গে।"

বিজেপি নেতা স্বপন পাল বলেন, "সেই দিন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা বিজেপির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে ভাঙচুর সবকিছুই অত্যাচার করেছে। তৃণমূল নেতারা অধিকাংশই বিধায়ক অসীমা পাত্রে ঘনিষ্ঠ। এদের সময় থেকেই পঞ্চায়েতে নমিনেশন করতে দিত না বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলিকে। আমরা চাই যত বড়ই নেতা হোক না কেন এই ধরনের ঘটনা যাতে না করে তার জন্য কঠোরতম শাস্তি দিক আদালত।"

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তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার
গুড়াপে তৃণমূল নেতা গ্রেফতার
GURAP POLICE
TMC MLA ASHIMA PATRA
GURAP POLICE ARREST

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