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মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই 'লুট' জগন্নাথের ভান্ডার ! গুপ্তিপাড়ার 286 বছরের ঐতিহ্যে উপচে পড়া ভিড়

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, এটি কোনও সম্পত্তি লুট নয়, জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণের উৎসব । মানুষ ভক্তি ও বিশ্বাস থেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷

Guptipara Ratha Yatra
জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণের উৎসব (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 9:30 PM IST

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গুপ্তিপাড়া, 23 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই 'লুট' হয়ে গেল ভান্ডার ! তবে তা কোনও সরকারি কোষাগার নয়, জগন্নাথদেবের প্রসাদের ভান্ডার ! উলটো রথের আগের দিন শতাব্দীপ্রাচীন রীতি মেনে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় পালিত হল বহুল আলোচিত 'ভান্ডার লুট' উৎসব । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে হাজার হাজার ভক্ত মুহূর্তের মধ্যে লুঠ করে নিলেন জগন্নাথদেবের ভোগে ভর্তি শত শত মাটির হাঁড়ি । আর সেই বিরল দৃশ্য দেখতে বড়বাজারের মাসির বাড়ি চত্বরে উপচে পড়ে মানুষের ভিড় ।

গুপ্তিপাড়ার 286 বছরের প্রাচীন রথযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ এই ভান্ডার লুট ! প্রতি বছর উলটো রথের আগের দিন বড়বাজারের 'মাসির বাড়ি'তে একটি ঘরে মাটির হাঁড়িতে সাজিয়ে রাখা হয় জগন্নাথদেবের ভোগ- পায়েস, মিষ্টান্ন, নানা ধরনের প্রসাদ ও খাদ্যসামগ্রী । নির্দিষ্ট সময়ে দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই ভক্তরা হুড়োহুড়ি করে সেই প্রসাদ সংগ্রহ করেন । লোকমুখে এই প্রথাই 'ভান্ডার লুট' নামে পরিচিত ।

Guptipara Ratha Yatra
গুপ্তিপাড়ার 286 বছরের ঐতিহ্য (নিজস্ব চিত্র)

বৃহস্পতিবার সন্ধে পৌনে সাতটা নাগাদ অনুষ্ঠানে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল কয়েকশো পুলিশকর্মী । কিন্তু প্রাচীন রীতির সামনে নিরাপত্তার কোনও বাধা ছিল না । মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই শুরু হয় ভান্ডার লুট । মুহূর্তের মধ্যে শত শত মাটির হাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসেন ভক্তরা । এ বছর প্রায় পাঁচশো হাঁড়ি প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে লুঠ হয় বলে উদ্যোক্তাদের দাবি ।

পুরাণের কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে এই প্রথা

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মাসির বাড়িতে বেড়াতে যান । সেখানে নানা রকম সুস্বাদু ভোগে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা আর ফিরতে চান না । দেবী লক্ষ্মী বহু অনুরোধ করেও জগন্নাথকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন । তখন তৎকালীন জমিদার বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র লেঠেল পাঠিয়ে মাসির বাড়ির ভান্ডার লুট করান । ভোগ শেষ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে জগন্নাথ মূল মন্দিরে ফিরে আসেন । সেই স্মৃতিতেই আজও গুপ্তিপাড়ায় পালিত হয় এই ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য । রাজ্যে একমাত্র হুগলির গুপ্তিপাড়াতেই এই ভান্ডার লুটের রীতি আজও অটুট ।

Guptipara Ratha Yatra
গুপ্তিপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, "এটি কোনও সম্পত্তি লুট নয়, জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণের উৎসব । মানুষ ভক্তি ও বিশ্বাস থেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন । সনাতন সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে বলেই এত মানুষের সমাগম হচ্ছে ।"

ভান্ডার লুটে অংশ নেওয়া অভিজিৎ বিশ্বাসের কথায়, "ছোটবেলা থেকে এই উৎসবে আসছি । আজ মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই তিনটি হাঁড়ি প্রসাদ সংগ্রহ করেছি । এই ঐতিহ্যের অংশ হতে পারা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ।"

ধর্মীয় আবেগ, লোকঐতিহ্য এবং উৎসবের উন্মাদনা- এই তিনের মেলবন্ধনেই প্রতি বছর গুপ্তিপাড়ার ভান্ডার লুট অনন্য মাত্রা পায় । এ বছরও তার ব্যতিক্রম হল না । মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ঘিরে উৎসবের জৌলুস যেমন বেড়েছে, তেমনই শতাব্দীপ্রাচীন এই রীতিকে ঘিরে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজ্যজুড়ে ।

TAGGED:

JAGANNATH BHANDAR LUT
ULTO RATH
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
গুপ্তিপাড়া ভান্ডার লুট
GUPTIPARA RATHA YATRA

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