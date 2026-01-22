এবার কি 'বই-অঙ্গন' বা 'বই-তীর্থ' হবে ? আপনিই পারবেন ! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি গিল্ডের

ETV Bharat / state

দিঘা জগন্নাথ মন্দির বা মহাকাল তীর্থের মতো রাজ্যে এবার কি গড়ে উঠবে স্থায়ী 'বই-অঙ্গন'? আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিনব আবেদন গিল্ড কর্তার৷

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আবেদন গিল্ড কর্তার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: দিঘা জগন্নাথ মন্দির বা মহাকাল তীর্থের মতো রাজ্যে এবার কি গড়ে উঠবে স্থায়ী 'বই-অঙ্গন'? বৃহস্পতিবার সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এমনই এক অভিনব আবেদন রাখলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ।

এদিন বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গিল্ডের কর্তা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "দিদি, আপনি আমাদের নতুন নতুন ভাবনা উপহার দিচ্ছেন - জগন্নাথ ধাম, দিঘা বা মহাকাল তীর্থ । বইয়ের জন্য কি এমন কিছু করা যায় ? 'বই-অঙ্গন' বা 'বই-তীর্থ'?" রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি আরও সংযোজন করেন, "আপনিই পারবেন ।"

বইমেলায় গিল্ড কর্তা (নিজস্ব চিত্র)

গিল্ডের তরফ থেকে রাখা এই বক্তব্যে উঠে আসে বইমেলা প্রাঙ্গণ নিয়ে দীর্ঘদিনের লড়াই এবং তাতে মুখ্যমন্ত্রীর অবদানের কথা । ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, সাহিত্যসেবী ও বইপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রীর অভিভাবকত্বেই বইমেলা আজ তার স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে এবং 49তম সংস্করণে পৌঁছেছে । শীঘ্রই এই মেলা তার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্পর্শ করবে।

এবারের মেলায় প্রায় 1000 জন প্রকাশক ও বিক্রেতা অংশ নিচ্ছেন এবং 21টি দেশ তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে । ফোকাল থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সেই ঐতিহাসিক ও আত্মিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় জানান, আর্জেন্টিনা ও কলকাতার এই মেলবন্ধন বইমেলাকে এক অন্য মাত্রা দেবে । এছাড়াও মেলায় মহাশ্বেতা দেবী, উত্তম কুমার, সলিল চৌধুরী এবং ভূপেন হাজারিকার নামে বিশেষ হল ও তোরণ উৎসর্গ করা হয়েছে ।

বক্তব্যের শেষে গিল্ড কর্তা আশা প্রকাশ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ এবং বইপ্রেমী মানুষের ভালোবাসায় এবারের বইমেলা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে । তবে উদ্বোধনী সন্ধ্যার সবটুকু আলো কেড়ে নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর সেই বিশেষ আর্জি - রাজ্যে একটি স্থায়ী 'বই-তীর্থ' গড়ে তোলার স্বপ্ন । এখন দেখার, মুখ্যমন্ত্রী এই আবেদনে কীভাবে সাড়া দেন । আজ এই বইমেলার উদ্বোধন হলেও সাধারণের জন্য তা খুলে যাবে আগামিকাল থেকে । চলবে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ।

