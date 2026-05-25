সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফর: বিভ্রান্তি এড়াতে 10 নির্দেশ কন্ডাক্টরদের

1 জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফর
Published : May 25, 2026 at 5:20 PM IST

কলকাতা, 25 মে: রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সমস্ত সরকারি বাসে বিনামূল্যে সফর করতে পারবেন মহিলারা ৷ নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ঘোষণা করেন যে, আগামী 1 জুন থেকে এই পরিষেবা মিলবে ৷ সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এবার সরকারি বাস কন্ডাকটরদের জন্য জারি করা হল নির্দেশিকা ।

রাজ্যে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সফর চালু করার আগে কন্ডাক্টর ও বাসকর্মীদের জন্য বিস্তারিত গাইডলাইন জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম । আগামী 1 জুন থেকে এই প্রকল্প ঠিক কীভাবে কার্যকরী করতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এছাড়াও কোন পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য হবে, কীভাবে টিকিট কাটতে হবে, সেই সব বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবহণ নিগমের পক্ষ থেকে । নির্দেশিকায় এইরকম 10টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

পরিবহণ দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিএসটিসি, ডব্লিউবিটিসি, এনবিএসটিসি এবং এসবিএসটিসি-র অধীন সমস্ত সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে সফর করতে পারবেন । শহর, শহরতলি এবং দূরপাল্লার সমস্ত রুটের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । তবে এই সুবিধা শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীদের জন্যই প্রযোজ্য । কন্ডাক্টরদের বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মহিলা যাত্রীকে আলাদা করে 'জিরো ভ্যালু টিকিট' দিতে হবে । কোনও ভাবেই গ্রুপ টিকিট দেওয়া যাবে না । অর্থাৎ প্রত্যেক মহিলা যাত্রীকে আলাদা আলাদা টিকিট দিতে হবে ।

এই পরিষেবা পাওয়ার জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ছবি-সহ পেনশন নথি, সরকারি কর্মচারীদের অফিস আইডি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ছবি-সহ উপভোক্তা পরিচয়পত্রকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে । কোনও মহিলা যাত্রীর কাছে পরিচয়পত্র না-থাকলে, সেদিনের জন্য তাঁকে টিকিট দেওয়া হলেও পরবর্তী দিন থেকে পরিচয়পত্র বহনের অনুরোধ জানাতে হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে নির্দেশিকায় ।

শুধু টিকিট কাটার বিষয়টি নয়, যাত্রীদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করতে হবে সেই নিয়েও বার্তা দিয়েছে পরিবহণ নিগম । মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে শালীন ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায় । আর এই বিষয়ে যদি কোনও অভিযোগ জমা পড়ে এবং সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর সেটি যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে ।

দূরপাল্লার বাসে বুকিং সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে । যাত্রীদের আইডি নম্বরের সঙ্গে বুকিং স্লিপের তথ্য মিলিয়ে দেখতে হবে কন্ডাক্টরদের । পাশাপাশি, বিনামূল্যে যাত্রা নিয়ে বাসের ভিতরে কোনও বিভ্রান্তি বা আসন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে তা সংযত ভাবে সামলানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । নির্ধারিত স্টপেজে মহিলা যাত্রীদের ওঠানামার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে । ডিউটিতে থাকাকালীন চালক, কন্ডাক্টর বা ইন্সপেক্টররা এই প্রকল্প নিয়ে কোনও রকম রাজনৈতিক দলভিত্তিক মন্তব্য করতে পারবেন না ।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, এই প্রকল্প শুধুমাত্র সরকারি বাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ট্রাম বা সরকারি লঞ্চে এই সুবিধা মিলবে না । সেখানে মহিলাদের আগের মতোই ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হবে ।

