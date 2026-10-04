যাদবপুরে বামেদের কনভেনশনে অতিথি নেহা বোরা, আপত্তি তুলে কর্তৃপক্ষকে চিঠি এবিভিপির
Gen Z convention: ক্য়াম্পাসে ফের বাইরের রাজনৈতিক নেতাদের ভিড় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ এবিভিপি বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্টেরও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে ৷
Published : October 4, 2026 at 1:14 PM IST
যাদবপুর, 4 অক্টোবর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফের বাইরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়ে তৈরি হয়েছে আর একপ্রস্থ নতুন বিতর্ক ৷ এবারের কেন্দ্রে ‘জেন জি কনভেনশন’ ৷ আগামিকাল, অর্থাৎ সোমবার এই কনভেনশনে বক্তা হিসেবে থাকার কথা আইসা-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা বোরা, এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য এবং সিজেপি-র প্রতিনিধিদের ৷ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তুলেছে এবিভিপি ।
এই কনভেনশন ঘিরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রাজনীতি এখন উত্তপ্ত । সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্য়ালয়ের কে পি বসু মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত হতে চলেছে ‘জেন জি আন্দোলন: প্রজন্ম ও প্রতিরোধের ঐক্য’ শীর্ষক কনভেনশন । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে এবিভিপি । জানা গিয়েছে, নয়া শিক্ষানীতি 2020, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ বাতিল-সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য় রাখার কথা নেহা বোরা, সৃজন ভট্টাচার্য এবং সিজেপি-র প্রতিনিধিদের । ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাইরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপস্থিতি নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠেছে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবিভিপি ইউনিটের প্রেসিডেন্ট নিখিল দাসের দাবি, ছাত্র সংগঠনগুলি নিজেদের কর্মসূচি করতেই পারে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ক্যাম্পাসে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এনে কর্মসূচি করা যায় না । তাঁর কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্টের তরফে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সার্কুলার ও নির্দেশ রয়েছে । সেই নিয়ম মেনেই কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি । বাম সংগঠনগুলির তরফে বক্তব্য়, আমরা আপাতত আগামিকালের অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দিচ্ছি ৷ যা বলার সেখানেই বলব ৷
নিখিল বলছেন, “ওরা ওদের মতো কর্মসূচি করুক। তবে, ক্যাম্পাসে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসে প্রোগ্রাম করার কোনও পারমিশন নেই । বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্টেরও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সার্কুলার ও অর্ডার রয়েছে ।” বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জবাব চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ।
সোমবার 5 অক্টোবর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে পি বসু মেমোরিয়াল হলে দুপুর দু'টোয় এই কনভেনশনটি হওয়ার কথা রয়েছে । উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে সিজেপি-র প্রতিনিধিদের । এছাড়াও থাকবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সংগঠনের সম্পাদক আফরিন বেগম । উল্লেখ্য, অতীতে বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি ।
তবে, বামেদের এই কর্মসূচির পাল্টা কোনও কর্মসূচি আপাতত করা হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন এবিভিপি-র নেতা নিখিল । অর্থাৎ, সরাসরি পাল্টা রাজনৈতিক কর্মসূচির পথে না গেলেও অনুষ্ঠানটির বৈধতা এবং বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি তুলছে এবিভিপি ।
কয়েকদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে ‘হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতি’র উদ্যোগে আয়োজিত একটি জাতীয়তাবাদী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল । ওই অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য এবং রাহুল সিনহা-সহ পদ্মশিবিরের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন ।
সেই সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রবেশ এবং ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজনের নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । সেই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানিয়েছিলেন, হাইকোর্টের রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান এবং অডিটোরিয়াম বুকিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
এবার বামেদের কনভেনশনকে ঘিরে একই প্রশ্ন ফের সামনে আসায় যাদবপুরের রাজনৈতিক উত্তাপ নতুন করে বাড়ল । যদিও নিখিলের দাবি, ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের বুকিং প্রাক্তনীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় । অন্যদিকে, কে পি বসু মেমোরিয়াল হলের বুকিং সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয় ।
দুই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়ম ও অনুমতির বিষয়টি এক নয় বলেও দাবি এবিভিপি-র । সব মিলিয়ে, ‘জেন জি আন্দোলন’কে কেন্দ্র করে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির এই কনভেনশন ঘিরে মূল বিতর্ক কর্মসূচির বিষয়বস্তু নিয়ে নয় ৷ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্যাম্পাসে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রবেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে অনুষ্ঠান আয়োজন । কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কী অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক মহলের ।