প্রথম শ্রেণির ছাত্রের যৌন হেনস্তার অভিযোগ, প্রিন্সিপালেকে অপসারণের দাবি অভিভাবকদের
অভিভাবকদের মূল দাবি, যৌন হেনস্তার ঘটনার পর স্কুলের প্রিন্সিপালকে কোনওরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । অভিযুক্তের শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি। তাই তাঁর পদত্যাগ চেয়েছেন অভিভাবকরা ৷
Published : July 13, 2026 at 2:36 PM IST
মেদিনীপুর, 13 জুলাই: 'যে অপরাধ করে সে যেমন দোষী-যে অপরাধীকে বাঁচায় সেও সমান দোষী', এমনই স্লোগান তুললেন আন্দোলনকারী অভিভাবকরা ৷ এবার ছাত্রকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় মেদিনীপুরের ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপালের অপসারণ চেয়ে অবস্থানে বসলেন তাঁরা । পাশাপাশি, একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিভাবকরা দাবি করলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।
ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার ৷ মেদিনীপুরের এই স্বনামধন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে সেখানকার এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনা শোনার পরই ভেঙে পড়েন ওই পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা । দ্রুত তাঁরা এই বিষয়ে পুলিশের হেল্পলাইনে ফোন করেন এবং স্কুলে গিয়েও অভিযোগ জানান ।
এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষও । তারা অভিযুক্তকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয় । পরে পুলিশ ওই স্কুলে এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায় কোতোয়ালি থানায় । পরবর্তীকালে রাতে নাগাদ থানায় লিখিত অভিযোগ হয় এবং অভিযুক্ত ওই স্কুলের অস্থায়ী কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ শনিবার অভিযুক্ত যুবককে মেদিনীপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয় । এরপর অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠান বিচারক ।
কিন্তু, তাতে সন্তুষ্ট নন ওই স্কুলের বাকি অভিভাবকরা । এবার স্কুলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে নামলেন তাঁরা । সোমবার সকাল থেকেই তাঁরা স্কুলের সামনে হাজির হন । সমস্ত বাচ্চাকে স্কুলে না পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেন । এরপরই অভিভাবকরাই স্কুলের গেটের সামনে বসে পড়েন । 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' দাবি তুলতে থাকেন ।
অভিভাবকদের মূল দাবি, যৌন হেনস্তার ঘটনার পর স্কুলের প্রিন্সিপালকে কোনওরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি তিনি । সব জেনেও তিনি চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের দাবি, একটা ছোট্ট শিশুর উপর যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়েছে, তা বাকি বাচ্চাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে ৷ তাই ওই প্রিন্সিপালের পদত্যাগ অবিলম্বে জরুরি । যাতে আগামিদিনে নিরাপত্তার সঙ্গে ও নির্ভয়ে খুদেরা স্কুলে পড়াশুনা করতে পারে ।
অভিভাবক শঙ্করী সামন্ত বলেন, "এত বড় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ভূ-ভারতে কখনও ঘটেনি । এই ঘটনায় প্রিন্সিপালের কোনও ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না আমরা । যে দোষ করে সে যেমন অপরাধী, যে দোষীকে বাঁচায় সেও সমান অপরাধী । আমরা চাই এই প্রিন্সিপালেরও কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক ৷ প্রয়োজনে তাকে বদলি করা হোক ।"
আরেক অভিভাবক সুপর্ণা চক্রবর্তী বলেন, "আমরা আজকে অবস্থানে বসেছি তার একটাই কারণ, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়ে । এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সেই বাচ্চাদের নিরাপত্তা কোথায়? পাশাপাশি স্কুলের তরফ থেকে আক্রান্ত বাচ্চার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছে বলে আমাদের ঠিক জানা নেই । তাই আমরা সঠিক নিরাপত্তা চাইছি । ওই প্রিন্সিপালকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, প্রয়োজনে আমরা ওনার পদত্যাগের দাবি করছি । এই ধরনের ঘটনা বাকি পড়ুয়ার সঙ্গে যে হয়নি তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আমরা চাই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ।"
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "আমরা যৌন হেনস্তার গটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি এবং নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছি । সেই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দু-তিনটে শর্ত দিয়ে চিঠি দিচ্ছি ৷ তাতে স্কুলের প্রতিটা শৌচালয়ে ঢোকার আগের যে জায়গা, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে । একইসঙ্গে সঠিকভাবে কর্মী নিয়োগ এবং বড়দের শৌচালয় আমরা আলাদা করার কথাও বলেছি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ।"