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প্রথম শ্রেণির ছাত্রের যৌন হেনস্তার অভিযোগ, প্রিন্সিপালেকে অপসারণের দাবি অভিভাবকদের

অভিভাবকদের মূল দাবি, যৌন হেনস্তার ঘটনার পর স্কুলের প্রিন্সিপালকে কোনওরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । অভিযুক্তের শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি। তাই তাঁর পদত্যাগ চেয়েছেন অভিভাবকরা ৷

Midnapore school sexual harassment
ছাত্রের যৌন হেনস্তায় সঠিক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মেদিনীপুরে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 2:36 PM IST

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মেদিনীপুর, 13 জুলাই: 'যে অপরাধ করে সে যেমন দোষী-যে অপরাধীকে বাঁচায় সেও সমান দোষী', এমনই স্লোগান তুললেন আন্দোলনকারী অভিভাবকরা ৷ এবার ছাত্রকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় মেদিনীপুরের ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপালের অপসারণ চেয়ে অবস্থানে বসলেন তাঁরা । পাশাপাশি, একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিভাবকরা দাবি করলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার ৷ মেদিনীপুরের এই স্বনামধন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে সেখানকার এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনা শোনার পরই ভেঙে পড়েন ওই পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা । দ্রুত তাঁরা এই বিষয়ে পুলিশের হেল্পলাইনে ফোন করেন এবং স্কুলে গিয়েও অভিযোগ জানান ।

ছাত্রের যৌন হেনস্তায় প্রিন্সিপালকে অপসারণের দাবি অভিভাবকদের (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষও । তারা অভিযুক্তকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয় । পরে পুলিশ ওই স্কুলে এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায় কোতোয়ালি থানায় । পরবর্তীকালে রাতে নাগাদ থানায় লিখিত অভিযোগ হয় এবং অভিযুক্ত ওই স্কুলের অস্থায়ী কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ শনিবার অভিযুক্ত যুবককে মেদিনীপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয় । এরপর অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠান বিচারক ।

কিন্তু, তাতে সন্তুষ্ট নন ওই স্কুলের বাকি অভিভাবকরা । এবার স্কুলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে নামলেন তাঁরা । সোমবার সকাল থেকেই তাঁরা স্কুলের সামনে হাজির হন । সমস্ত বাচ্চাকে স্কুলে না পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেন । এরপরই অভিভাবকরাই স্কুলের গেটের সামনে বসে পড়েন । 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' দাবি তুলতে থাকেন ।

Midnapore school sexual harassment
স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের (নিজস্ব ছবি)

অভিভাবকদের মূল দাবি, যৌন হেনস্তার ঘটনার পর স্কুলের প্রিন্সিপালকে কোনওরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি । অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি তিনি । সব জেনেও তিনি চুপ ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের দাবি, একটা ছোট্ট শিশুর উপর যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হয়েছে, তা বাকি বাচ্চাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে ৷ তাই ওই প্রিন্সিপালের পদত্যাগ অবিলম্বে জরুরি । যাতে আগামিদিনে নিরাপত্তার সঙ্গে ও নির্ভয়ে খুদেরা স্কুলে পড়াশুনা করতে পারে ।

অভিভাবক শঙ্করী সামন্ত বলেন, "এত বড় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ভূ-ভারতে কখনও ঘটেনি । এই ঘটনায় প্রিন্সিপালের কোনও ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না আমরা । যে দোষ করে সে যেমন অপরাধী, যে দোষীকে বাঁচায় সেও সমান অপরাধী । আমরা চাই এই প্রিন্সিপালেরও কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক ৷ প্রয়োজনে তাকে বদলি করা হোক ।"

Midnapore school sexual harassment
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা (নিজস্ব ছবি)

আরেক অভিভাবক সুপর্ণা চক্রবর্তী বলেন, "আমরা আজকে অবস্থানে বসেছি তার একটাই কারণ, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়ে । এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সেই বাচ্চাদের নিরাপত্তা কোথায়? পাশাপাশি স্কুলের তরফ থেকে আক্রান্ত বাচ্চার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছে বলে আমাদের ঠিক জানা নেই । তাই আমরা সঠিক নিরাপত্তা চাইছি । ওই প্রিন্সিপালকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, প্রয়োজনে আমরা ওনার পদত্যাগের দাবি করছি । এই ধরনের ঘটনা বাকি পড়ুয়ার সঙ্গে যে হয়নি তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আমরা চাই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ।"

Midnapore school sexual harassment
'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "আমরা যৌন হেনস্তার গটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি এবং নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছি । সেই সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দু-তিনটে শর্ত দিয়ে চিঠি দিচ্ছি ৷ তাতে স্কুলের প্রতিটা শৌচালয়ে ঢোকার আগের যে জায়গা, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে । একইসঙ্গে সঠিকভাবে কর্মী নিয়োগ এবং বড়দের শৌচালয় আমরা আলাদা করার কথাও বলেছি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ।"

TAGGED:

STUDENT SEXUAL HARASSMENT
MIDNAPORE SCHOOL PROTEST
ছাত্রের যৌন হেনস্তা
মেদিনীপুর স্কুল
MIDNAPORE SCHOOL SEXUAL HARASSMENT

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