ক্লাসেই অসুস্থ হয়ে 10 দিন কোমায়, ছাত্রের মৃত্যুতে স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

ক্লাসেই অসুস্থ হয়ে 10 দিন কোমায়, ছাত্রের মৃত্যুতে স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ
অসুস্থ পড়ুয়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যায় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পায় ৷ পরে দশ দিন কোমায় থেকে তার মৃত্যু হয় ৷
Published : May 26, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 26 মে: স্কুলেই অসুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার ৷ আট বছরের ওই ছাত্রের বাবা আশিস কুমার নাথের অভিযোগ, স্কুল চলাকালীন তাঁর ছেলেকে শাস্তি দেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে ৷ পরে ছুটির সময়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যায় এবং গুরুতর আহত হয় সে ৷ তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রায় 10 দিন কোমায় থাকার পরে রবিবার সকালে মৃত্যু হয় আয়ুষের ৷
নেতাজিনগর থানা এলাকার বাঁশদ্রোণী দমকল কেন্দ্রের কাছে একটি সিআইএসসিই বোর্ড অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলের ছাত্র ছিল আয়ুষ ৷ আশিসের অভিযোগ, স্কুলের গাফিলতিতেই তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে ৷ আশিস নেতাজিনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷
পড়ুয়ার বাবা আশিসের বক্তব্য, ঘটনাটি ঘটে গত 13 মে ৷ তিনি বলেন, "স্কুলে গিয়ে প্রথম পিরিয়ডেই আমার ছেলে অসুস্থবোধ করছিল ৷ সেই অসুস্থতার কথা সে শ্রেণি শিক্ষককে বলে এবং বাড়ি চলে যেতে চায় ৷ কিন্তু ওই শিক্ষক ছেলেকে বাড়ি যেতে দেননি ৷ বরং, তাকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলেন ৷ এর ফলে আমার ছেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷"
অভিভাবকের অভিযোগ, আয়ুষকে যেখানে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলা হয়েছিল, সেখানে পাখা ছিল না ৷ ফলে, সে তীব্র গরমে অসুস্থবোধ করতে থাকে ৷ স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ, বেলা 11টা 50 মিনিট পর্যন্ত তাকে ওই ভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ আশিসের দাবি, স্কুলে তাঁর ছেলের প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও হয়নি ৷ উল্টে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাকে বাড়ি চলে যেতে বলা হয় ৷ অসুস্থ অবস্থায় কাঁধে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে শিশুটি পড়ে মাথায় আঘাত পায় ৷
আশিস বলেন, "আমার দুই ছেলে ওই স্কুলে পড়ে ৷ এই সন্তান বড় ৷ ছোট ছেলের সঙ্গে বড় ছেলের স্কুল ছুটির সময়ের পার্থক্য 10 মিনিটের ৷ ছোট ছেলের ছুটির পরে বড় ছেলেকে স্কুল থেকে নেওয়ার জন্য গেটে দাঁড়িয়ে আছি যখন, তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ খবর দেয়, আমার বড় ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷ তড়িঘড়ি গিয়ে দেখি, ছেলেটা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ৷ পড়ে মাথায় আঘাত পাওয়ায় জায়গাটা ফুলে গিয়েছে ৷ ওকে বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাই ৷ এসএসকেএমেই ওই সপ্তাহে রবিবার সকালে ছেলে মারা যায় ৷"
এই ঘটনায় তোলপাড় হয় স্কুলে ৷ মঙ্গলবার স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা স্কুলের বাইরে বিক্ষোভ দেখান ৷ যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ স্কুলের পরিচালন সমিতির এক সদস্য বলেন, "ওই ছাত্রের বাবার অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ ওই ছাত্রকে কোনও রকম শাস্তি দেওয়া হয়নি ৷ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে ৷ তখন তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় ৷" ইতিমধ্যে নেতাজি নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত পড়ুয়ার পরিবার।