হাইভা লরির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল রেলব্রিজের গার্ড ফ্রেম, বড়সড় বিপত্তি বার্নপুরে
Burnpur Rail Bridge Accident: স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় হাইভা লরিটি গার্ড ফ্রেমে ধাক্কা মারে । তাতেই ভেঙে পড়ে সেটি ৷
Published : November 27, 2026 at 1:02 PM IST
বার্নপুর, 27 নভেম্বর: মাঝরাতে বড়সড় বিপত্তি । বড় হাইভা লরির ধাক্কায় ভেঙে পড়ল দক্ষিণ-পূর্বরেলের রেলব্রিজের গার্ড ফ্রেম । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য আসানসোলের বার্নপুর শিল্পশহরে । দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে রইল বার্নপুরে ঢোকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা । পরে ক্রেনের সাহায্যে ভেঙে পড়া গার্ড ফ্রেমের অংশ সরানোর পর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল । তবে এই ঘটনাকে ঘিরে রেল সেতুর নিরাপত্তা এবং ভারী যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিহার থেকে একটি বড় হাইভা লরি কারখানার যন্ত্রাংশ নিয়ে বার্নপুরে এসেছিল । ত্রিবেণী মোড়ের কাছে দক্ষিণ-পূর্বরেলের রেল সেতুর নিচের রাস্তা দিয়েই শহরে প্রবেশ করে লরিটি । কিন্তু ফেরার সময় ওই রেল সেতুর গার্ড ফ্রেমে ধাক্কা লাগে । এরপরই ফ্রেমের একটি বড় অংশ ভেঙে রাস্তায় পড়ে যায় । কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় হাইভা লরিটি গার্ড ফ্রেমে ধাক্কা মারে । যদিও লরির চালক উদয় কুমারের বক্তব্য, তিনি বিহার থেকে যন্ত্রাংশ নিয়ে বার্নপুরে এসেছিলেন এবং আসার সময় ওই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলেন । কিন্তু লরি খালি করে ফেরার পথে ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তিনি বুঝতে পারেননি । তাঁর দাবি, লরি চলাচলের সময় উপর থেকে রেল ব্রিজের গার্ড ফ্রেমের একটি অংশ ভেঙে পড়ে ।
অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা ব্রিজেশ শর্মা জানিয়েছেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত আরপিএফ কর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী, হাইভা লরিটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে রেল ব্রিজের গার্ড ফ্রেমে ধাক্কা মারে । তার ফলেই এই বিপত্তি ঘটে । তবে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
সবচেয়ে বড় বিষয়, এই রেল সেতুর নিচ দিয়েই রয়েছে বার্নপুর শহরে প্রবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা । একদিকে দক্ষিণ-পূর্বরেলের ব্যস্ত রেলপথ, অন্যদিকে তার উপর দিয়ে রয়েছে হাই টেনশন বিদ্যুতের তার । এই রেলপথ দিয়ে দক্ষিণ ভারতগামী একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করে । পাশাপাশি আদ্রা, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন রুটের ট্রেনও সারাদিন যাতায়াত করে । ফলে রেল সেতুর গার্ড ফ্রেম ভেঙে পড়ার ঘটনায় শুধু সড়কপথের যান চলাচলই নয়, রেলপথের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷
স্থানীয়দের প্রশ্ন, মাঝরাতে তুলনামূলক ফাঁকা রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু একই ঘটনা যদি সকালের ব্যস্ত সময়ে ঘটত, তাহলে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল । বিশেষ করে ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ও যানবাহন চলাচল করেন । ফলে রেল সেতুর নিচ দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উচ্চতার নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
দুর্ঘটনার পর ভোররাত পর্যন্ত চলে উদ্ধার ও সরানোর কাজ । ক্রেন এবং ট্রেলারের সাহায্যে ভেঙে পড়া গার্ড ফ্রেমের অংশ রাস্তা থেকে সরানো হয় । এরপরই ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় । হীরাপুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হাইভা লরিটিকে আটক করেছে । পাশাপাশি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং এর পিছনে কার গাফিলতি রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।