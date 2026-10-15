মেঘ-পাহাড়ের দেশে ফিরল রোমাঞ্চ, কালিম্পং-তিস্তায় জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম
Paragliding-Rafting in Kalimpong: বিপর্যয়ের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ে অ্য়াডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ ছিল ৷ চলতি সপ্তাহে ফের চালু হয়েছে ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 4:15 PM IST
কালিম্পং, 15 অক্টোবর: বর্ষার দীর্ঘ মেঘলা আকাশ সরিয়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে এখন সোনালি রোদের আনাগোনা ৷ আবহাওয়ার মেজাজ ক্রমেই মনোরম হয়ে উঠতেই পর্যটন মরশুমের সূচনা ঘটেছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পাহাড়ে ৷ আর ঠিক শারদোৎসবের মুখে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বড় সুখবর নিয়ে এল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ৷ তিস্তায় হড়পা বান ও বর্ষাকালে নিরাপত্তার খাতিরে তিন বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে পাহাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফের চালু করা হল বহু প্রতীক্ষিত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ৷
পার্বত্য অঞ্চলের আকাশ এবং নদীর বুক জুড়ে এখন আবার নতুন করে ফিরে এসেছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের চেনা রোমাঞ্চ ও উদ্দীপনা ৷ কালিম্পংয়ের বিখ্যাত ডেলো হিল থেকে প্যারাগ্লাইডিং এবং পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা উত্তাল তিস্তা নদীর বুকে রিভার রাফটিং— দু'টি প্রধান আকর্ষণই পুরোদমে চালু করা হয়েছে ৷ নীল আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে একদিকে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার মহাজাগতিক সৌন্দর্য উপভোগ, আর অন্যদিকে তিস্তার হিমেল হাওয়া ও চঞ্চল জলরাশির মাঝে রিভার রাফটিংয়ের রোমাঞ্চ— সব মিলিয়ে পুজোয় পাহাড়মুখী পর্যটকদের আনন্দ এখন দ্বিগুণ হতে চলেছে ৷ সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে ও প্রশাসনিক ছাড়পত্র মেলার পর চলতি সপ্তাহেই ওই দুই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
এবিষয়ে, পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসাকে নতুন করে গতি দেওয়া এবং পর্যটকদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অপারেটররা ৷ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ডানা মেলার অনুমতি মেলায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ডেলো হিলের প্যারাগ্লাইডিং অপারেটর অনুপ সুন্দাস ৷
জিটিএ পর্যটন বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, “জিটিএ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পরপরই আমরা ডেলো হিল থেকে প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা পুনরায় শুরু করেছি ৷ এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷ পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষাই আমাদের কাছে সবচেয়ে আগে। যে কোনো ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে আমরা অভিজ্ঞ ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পাইলট নিয়োগ করেছি এবং উন্নত গুণমানের নিরাপদ সরঞ্জাম ব্যবহার করছি ৷ আমরা দেশ-বিদেশের সমস্ত পর্যটককে পাহাড়ে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব হয়ে আছি ৷”
একইভাবে তিস্তায় বোট নামাতে পেরে আশার আলো দেখছেন রিভার রাফটিং অপারেটররাও ৷ পুজো মরশুমের শুরুতেই জলক্রীড়ার এই ঢল পর্যটন ব্যবসায় নতুন অক্সিজেন জোগাবে বলে মত তাঁদের ৷ রিভার রাফটিং অপারেটর শান্তি রাই জানান, নির্দেশিকা মিলতেই তাঁরা পুরোদমে ময়দানে নেমে পড়েছেন ৷ সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “জিটিএ-র অনুমতি পাওয়ার পর আমরা ধাপে ধাপে রাফটিং কার্যক্রম শুরু করেছি ৷ বর্তমানে নদীর বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে পরীক্ষামূলক অভিযান বা 'ট্রায়াল রান' চালানো হচ্ছে ৷ পর্যটকরা যাতে সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় ও নিরাপদে রাফটিংয়ের থ্রিল উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য অত্যন্ত মজবুত ও প্রযুক্তিগতভাবে নিখুঁত সরঞ্জাম ব্যবহারের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ৷”
প্রশাসনের পক্ষ থেকেও উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে ৷ জিটিএ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া শেরপা জানান, পুজোর মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামার কথা মাথায় রেখেই সময়মতো এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলি পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ৷
প্রতিটি অপারেটরকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, “পুজোর পর্যটন মরশুমকে সামনে রেখেই জিটিএ-র পক্ষ থেকে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা ইতিমধ্যে সমস্ত সংস্থাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, যাতে তারা পর্যটকদের সুবিধা, আনন্দ এবং সুরক্ষাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেন ৷ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার আপস সহ্য করা হবে না ৷ ইতিমধ্যে যারা এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সাথে জড়িত তাদের ও পর্যটকদের জন্য বিমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷"
বিহার থেকে কালিম্পংয়ে আসা এক পর্যটক দীপক কুমার বলেন, "দারুণ উপভোগ করলাম ৷ সবরকম নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যাচাই করার পর খুব সতর্কতা অবলম্বন করে প্যারাগ্লাইডিং করা হয়েছে ৷ প্রথমে ভয় পেলেও ল্যান্ডিং করার পর খুব ভালো লাগছে ৷ দারুণ অনুভূতি ৷"
ইতিমধ্যে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে কালিম্পঙে এসে পৌঁছানো পর্যটকদের মধ্যে ডেলোর আকাশে ওড়ার এই রোমাঞ্চ নিয়ে বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে ৷ মেঘের উপর ভেসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নিজেদের মনের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন ভ্রমণপ্রেমীরা ৷ পুজোর ছুটিতে পাহাড়ের বাতাস যেমন ঠান্ডা হতে শুরু করেছে, তেমনই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু হওয়ায় পর্যটন শিল্পে যে নতুন উষ্ণতা ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই ৷