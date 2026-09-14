গোর্খাল্যান্ডের বদলে ষষ্ঠ তফসিল! দার্জিলিং নিয়ে অশোক ভট্টাচার্যর বইয়ে নতুন 'রাজনৈতিক প্রস্তাব'

গোর্খাল্যান্ডের বদলে ষষ্ঠ তফসিল! দার্জিলিং নিয়ে অশোক ভট্টাচার্যর বইয়ে নতুন 'রাজনৈতিক প্রস্তাব'
Ashok Bhattacharya's book on solution for hills: অশোক ভট্টাচার্যর নতুন বইকে কেন্দ্র করে ফের আলোচনায় দার্জিলিংয়ের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ । 371 ধারার দাবিও ৷
Published : September 14, 2026 at 5:13 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি নতুন নয় । কখনও গোর্খাল্যান্ড, কখনও জিটিএ-র ক্ষমতা বৃদ্ধি, আবার কখনও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় দার্জিলিংকে আনার দাবি- বছরের পর বছর ধরে পাহাড়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরেই । সেই বিতর্কের মধ্যেই এ বার নতুন করে সামনে এল ষষ্ঠ তফসিল এবং আরও শক্তিশালী স্বশাসনের প্রস্তাব । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা অশোক ভট্টাচার্যর নতুন বইকে কেন্দ্র করে ফের আলোচনায় দার্জিলিংয়ের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ ।
অশোকের চতুর্দশ বই- 'ভারতীয় সংবিধানে স্বশাসন এবং ষষ্ঠ তফসিল', আগামী 19 সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হবে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শনী কক্ষে । বইটি প্রকাশ করবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ বামপন্থী নেতা মানিক সরকার । অনুষ্ঠানে থাকার কথা বাইচুং ভুটিয়া, কার্শিয়াংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক রোহিত শর্মা, সমন পাঠক এবং জীবেশ সরকারের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ।
তবে বই প্রকাশের আগেই তার বিষয়বস্তু ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে কৌতূহল । কারণ, জিটিএ-র বর্তমান কাঠামোকে যথেষ্ট মনে না করে দার্জিলিংয়ের জন্য ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আরও শক্তিশালী স্বশাসন এবং সংবিধানের 371 ধারার মতো বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন অশোক ।
তাঁর বক্তব্য, দার্জিলিংয়ের সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন । সেই সমাধানের আদর্শ মডেল হিসেবে তিনি ষষ্ঠ তফসিলকে দেখছেন । তবে তাঁর প্রস্তাবিত ষষ্ঠ তফসিল বর্তমান কাঠামোর অনুরূপ নয়, বরং তার সঙ্গে আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা যুক্ত করার পক্ষে তিনি ।
অশোকের কথায়, দার্জিলিংয়ের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে পাহাড়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয় । পাশাপাশি নাগাল্যান্ড-সহ উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের 371 ধারায় যে বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে, তার আদলে দার্জিলিংয়ের জন্যও বিশেষ সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত । অর্থাৎ, জিটিএ-র ক্ষমতা বাড়ানোতেই থামতে চাইছেন না এই প্রবীণ বাম নেতা । তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে 'ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ' । পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আবেগ ও পরিচয়ের প্রশ্নকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রেখে সমাধানের পথ খোঁজাই তাঁর বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ।
এই দাবির পক্ষে বইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন অশোক । তাঁর দাবি, দার্জিলিং পাহাড়ে বর্তমানে প্রায় 32 শতাংশ নিবন্ধিত উপজাতি জনসংখ্যা রয়েছে । পাশাপাশি আরও 11টি জনগোষ্ঠীকে উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে । ওই দাবিকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন তিনি ।
অশোকের হিসাব অনুযায়ী, ওই 11টি সম্প্রদায়কে উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে পাহাড়ে উপজাতি জনসংখ্যার হার 50 শতাংশের বেশি হতে পারে । আর সেই পরিস্থিতিতে দার্জিলিংকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনার সাংবিধানিক দাবিও আরও জোরালো হবে বলে তাঁর মত ।
তবে এই বিতর্কের শিকড় অনেক গভীরে । বইয়ে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্বশাসিত পরিষদের ইতিহাসও টেনে এনেছেন অশোক । অসম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফসিল কী ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, তার রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে ।
বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ত্রিপুরার অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের প্রসঙ্গ । অশোকের বক্তব্য অনুযায়ী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও আন্দোলনের চাপে 1984 সালে ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনার পথ তৈরি হয়েছিল । অর্থাৎ, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে কীভাবে স্বশাসনের কাঠামো তৈরি হতে পারে, তার একটি ঐতিহাসিক নজির হিসাবেও বিষয়টি বইয়ে দেখানো হয়েছে ।
দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রেও এমন একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বলে মনে করেন অশোক । বইয়ে উঠে এসেছে, 1985-86 সালের সেই অধ্যায় । তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দার্জিলিংয়ের জন্য সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংসদে 107 নম্বর প্রাইভেট মেম্বার বিল এনেছিলেন আনন্দ পাঠক । পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর বিষয়টি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যায় । কিন্তু সেই প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এগোয়নি । পাহাড়ে তীব্র বিরোধিতা এবং হুমকির পরিবেশের কারণে সংসদীয় কমিটি সেখানে যেতে পারেনি বলে অশোকের দাবি । তাঁর মতে, সেই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ফলেই দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সাংবিধানিক সমাধানের একটি সম্ভাবনা অপূর্ণ থেকে যায় ।
এ বার সেই পুরনো বিতর্কই নতুন প্রেক্ষাপটে ফিরিয়ে আনতে চাইছে অশোকের বই । শুধু দার্জিলিং নয়, নাগাল্যান্ডে সংবিধানের 371 নম্বর ধারার বিশেষ ব্যবস্থা, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন 370 নম্বর ধারা এবং লাদাখে ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে সাম্প্রতিক আন্দোলনের মতো বিষয়ও আলোচনায় এনেছেন তিনি । পরিবেশ এবং স্থানীয় মানুষের অধিকার রক্ষার সঙ্গে স্বশাসনের সম্পর্কও বইয়ের আলোচনায় রয়েছে ।
বইটি লেখার আগে বিষয়টি নিয়ে সরেজমিনে কাজ করেছেন অশোক । তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় 10টি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাড়াও নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুর সফর করেছেন তিনি । বিভিন্ন অঞ্চলের স্বশাসন ব্যবস্থা কী ভাবে কাজ করছে, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নথিপত্রের ভিত্তিতেই বইটি তৈরি হয়েছে ।
সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন । সেখানে বাংলা ভাষায় উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পাহাড়ের স্বশাসন নিয়ে এমন নিবিড় ও দলিলভিত্তিক কাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অশোক । তবে বই প্রকাশের আগে থেকেই যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠছে, তা হল- দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কি জিটিএ-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল এবং 371 ধারার মতো বিশেষ ব্যবস্থার দিকে এগোবে রাজনীতি ? গোর্খাল্যান্ডের দাবি, জিটিএ-র সীমাবদ্ধতা এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রশ্ন- সব মিলিয়ে দার্জিলিংয়ের সমস্যা এখনও যে পুরোপুরি মেটেনি, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক অব্যাহত । সেই জায়গায় অশোকের নতুন বই কোনও রাজনৈতিক দলের প্রস্তাব নয়, কিন্তু পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান নিয়ে পুরনো বিতর্ককে সাংবিধানিক যুক্তির মাটিতে ফেরানোর চেষ্টা বলেই মনে করছেন অনেকে । 19 সেপ্টেম্বর বই প্রকাশের পর সেই বিতর্ক কতটা নতুন মাত্রা পায়, এখন নজর সেদিকেই ।