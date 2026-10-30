বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইনের ছাত্রীর সঙ্গে সহবাস ! পলাতক অভিযুক্ত GST আধিকারিক

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইনের ছাত্রীর সঙ্গে সহবাস ! পলাতক অভিযুক্ত GST আধিকারিক
Sexual Relations Under Fake Marriage Promise: বিয়ের জন্য চাপ দিলে সম্পর্ক অস্বীকার করার অভিযোগ ৷ যোগাযোগও বন্ধ করে দেন অভিযুক্ত জিএসটি আধিকারিক ৷
Published : October 30, 2026 at 2:45 PM IST
বাগুইআটি (বিধাননগর), 30 অক্টোবর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক আইনের ছাত্রীর সঙ্গে প্রতারণা ও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ উঠল এক GST ইনসপেক্টরের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্ত যুবকের নাম দীপায়ন রায় ৷ তিনি উত্তর 24 পরগনার নিউ ব্যারাকপুরের বাসিন্দা ৷ এই ঘটনায় যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ ৷ তবে, এই ঘটনায় নির্যাতিতা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত আধিকারিক ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী নির্যাতিতা আইনের ছাত্রী ৷ জিএসটি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব এবং পরবর্তী সময়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ অভিযোগকারী পুলিশকে জানিয়েছেন, ওই জিএসটি আধিকারিক খুব শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে রেজিস্ট্রি বা আইনি বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা সামাজিকভাবে বিয়ে করবেন বলে জানান ৷
অভিযোগ, বিয়ের আশ্বাসের ভিত্তিতেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় যুবতীকে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ওই যুবক ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে যুবতী বিয়ের কথা বললেই এড়িয়ে যেতে থাকেন তিনি ৷ এরপর যুবতী বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া শুরু করেন ৷ তখনই যুবতীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং বিয়ে করবেন না-বলে সাফ জানিয়ে দেন অভিযুক্ত ৷
শুধু তাই নয়, যুবতীর সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন অভিযুক্ত জিএসটি আধিকারিক ৷ প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে গত সেপ্টেম্বর মাসে বাগুইআটি থানায় ওই জিএসটি আধিকারিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ৷ তারপর থেকেই অভিযুক্তের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
বিধাননগর কমিশনারেটে এক আধিকারিক বলেন, "নির্যাতিতা আইনের ছাত্রীর দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত দীপায়ন রায় পলাতক ৷ তাঁর সম্ভাব্য সমস্ত গোপন আস্তানায় তল্লাশি চালানো এবং মোবাইল ফোনের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"