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মুখ্যমন্ত্রীর দাবির পরই সুখবর ! রাজ্যে জিএসটি আদায় একধাক্কায় বাড়ল 482 কোটি টাকা

জুলাই মাসে রাজ্যে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ 5 হাজার 564 কোটি টাকা। যা গত জুনে ছিল 5 হাজার 82 কোটি টাকা। প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷

GST COLLECTION INCREASED IN WB
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবির পরই, রাজ্যে জিএসটি আদায় একধাক্কায় বাড়ল 482 কোটি টাকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 12:20 PM IST

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কলকাতা, 2 অগস্ট: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কোষাগারের আয় বৃদ্ধির কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। তাঁর সেই বক্তব্যের রেশ কাটতে না-কাটতেই জিএসটি নিয়েও এল বড়সড় স্বস্তির খবর।

তথ্য বলছে, রাজ্যে বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় মাসেই জিএসটি সংগ্রহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। সদ্য সমাপ্ত জুলাই মাসে রাজ্যে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 5 হাজার 564 কোটি টাকা।

রাজ্য অর্থ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ে জিএসটি আদায় অনেকটাই ঊর্ধ্বমুখী। জুন মাসে রাজ্যে জিএসটি সংগৃহীত হয়েছিল 5 হাজার 82 কোটি টাকা। অর্থাৎ, মাত্র এক মাসের ব্যবধানে রাজস্ব আদায় বেড়েছে 482 কোটি টাকা। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের অর্থনীতিতে গতি আনতে এবং রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হয়েছে। তারই সুফল এবার হাতেনাতে মিলতে শুরু করেছে বলে মনে করছে রাজ্যের শাসক ও বণিক মহল।

শুক্রবার নবান্নের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের আয় বৃদ্ধি নিয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, "10 সপ্তাহে আমার সরকারের আয় বেড়েছে 12 শতাংশ।" মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির অব্যবহিত পরেই জিএসটি আদায়ের এই ইতিবাচক পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এল। ফলে রাজ্যের কোষাগারের স্বাস্থ্য যে আগের চেয়ে অনেকটাই মজবুত হচ্ছে, তা এই জোড়া পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট।

অর্থনৈতিক মহলের মতে, এই বৃদ্ধি রাজ্যের সার্বিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক একটি ইঙ্গিত। সাধারণত, বাজারের কেনাবেচা এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের উপর ভিত্তি করেই জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে। জুলাই মাসে এই বিপুল পরিমাণ কর আদায় প্রমাণ করছে যে, রাজ্যের বাজারে কেনাকাটা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে যথেষ্ট গতি এসেছে। পাশাপাশি, কর ফাঁকি রুখতে নতুন সরকারের কড়া পদক্ষেপও এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিগত কয়েক মাস ধরেই করখেলাপিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। ব্যবসায়ীদের করদানে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। ই-ওয়ে বিলের নজরদারিতেও জোর দেওয়া হয়েছে। তারই সুফল মিলছে হাতেনাতে।

এই বৃদ্ধি প্রসঙ্গে রাজ্যের অর্থ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "কর সংগ্রহে স্বচ্ছতা আনতে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছি। ভুয়ো বিল বা ইনভয়েস তৈরি রুখতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর সার্বিক চাহিদা বাড়ার কারণেও আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে। কর ফাঁকি রুখতে কড়া পদক্ষেপ এবং ব্যবসায়িক লেনদেন বাড়ার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। আগামী দিনে উৎসবের মরশুমে এই আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।" অর্থনৈতিক মহলের মতে, সরকার বদলের পর রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

রাজ্যের নিজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হল এই জিএসটি। রাজ্য সরকারকে সারা বছরজুড়েই একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালাতে হয়। নিজস্ব রাজস্ব আদায় বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কোষাগারে আর্থিক চাপ কিছুটা কমে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে আরও বেশি করে নজর দেওয়া সম্ভব হয়। জুলাই মাসের এই রাজস্ব বৃদ্ধি সেই দিক থেকে সরকারকে অনেকটাই আর্থিক স্বস্তি দেবে।

আগামীতে উৎসবের মরশুম। সামনেই দুর্গাপুজো-সহ একাধিক উৎসব রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে কেনাকাটার বহর আরও বাড়বে। সব মিলিয়ে, আগামী মাসগুলিতে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ নতুন রেকর্ড তৈরি করতে পারে বলেই আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।

TAGGED:

জিএসটি আদায়
CM SUVENDU ADHIKARI
WEST BENGAL GOODS AND SERVICES TAX
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
GST COLLECTION INCREASED IN WB

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