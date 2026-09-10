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ধস নামার আগেই রাডারে বিপদ ! ট্র্যাকে 24 ঘণ্টা নজর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মেগা প্রস্তুতি

Railways massive preparations: মাটির নীচে ইঁদুরের গর্ত থেকে আলগা মাটি! চোখে না-দেখা বিপদও ধরবে GPR, পাহাড়-নদী সংলগ্ন রুটে বাড়ছে ফুট-পেট্রলিং ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন৷

RAILWAYS MASSIVE PREPARATIONS
GPR প্রযুক্তি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 8:14 PM IST

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শিলিগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: কখনও পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নামছে ধস । কখনও আবার মাটির নীচে তৈরি হচ্ছে ফাঁপা জায়গা, তার জেরে আচমকা বসে যাচ্ছে রেললাইন । কয়েক ঘণ্টার বিপর্যয়েই থমকে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ । বাতিল হচ্ছে একের পর এক ট্রেন, ভোগান্তিতে পড়ছেন হাজার হাজার যাত্রী । সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার রেললাইনের নীচে চোখে দেখা যায় না এমন বিপদকেও আগে থেকে শনাক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ।

প্রথাগত নজরদারির পাশাপাশি এ বার কাজে লাগানো হবে 'গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার' বা GPR প্রযুক্তি । মাটির নীচে কোথাও ফাটল, ফাঁপা অংশ, আলগা মাটি কিংবা ইঁদুরের তৈরি গর্ত রয়েছে কি না, খোঁড়াখুঁড়ি না করেই তার হদিশ মিলবে এই প্রযুক্তিতে । পাশাপাশি ধসপ্রবণ এবং নদী সংলগ্ন এলাকায় বাড়ানো হচ্ছে ম্যানুয়াল পেট্রলিং । কোথাও বিপদের সামান্যতম ইঙ্গিত মিললেই যাতে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করা যায়, সেই ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে ।

RAILWAYS MASSIVE PREPARATIONS
বিপর্যয় মোকাবিলায় রেলের বড় উদ্যোগ (ইটিভি ভারত)

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রায় চারহাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের একটা বড় অংশই ভৌগোলিক ভাবে স্পর্শকাতর । পাহাড়, জঙ্গল, নদী, নিচু এলাকা- সব মিলিয়ে বর্ষায় একাধিক জায়গায় রেললাইনের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকতে হয় । সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনায় সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে ।

ফরাক্কা-ধুলিয়ান রুটে ইঁদুরের তৈরি গর্তের কারণে মাটির নীচের কাঠামো দুর্বল হয়ে রেললাইন বসে যাওয়ার ঘটনা যেমন প্রশ্ন তুলেছে, তেমনই অসমের পাহাড়ি এলাকায় সাম্প্রতিক ভূমিধসও রেলের পরিকাঠামোর দুর্বল জায়গাগুলি নতুন করে সামনে এনেছে । ফলে শুধু ধস নামার পর উদ্ধার ও মেরামত নয়, ধস নামার আগেই বিপদ চিহ্নিত করার উপরেই জোর দিচ্ছে রেল ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মার কথায়, "যাত্রী পরিষেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেল কোনও রকম আপস করবে না । ভূমিধসের জেরে রেল ট্র্যাক বসে গিয়ে যাতে কোনও বিপত্তি না ঘটে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে । প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি ম্যানুয়াল পেট্রলিং আগের চেয়ে অনেক গুণ বাড়ানো হয়েছে । নদী সংলগ্ন এবং ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে ট্র্যাকে বাড়তি নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে ।"

RAILWAYS MASSIVE PREPARATIONS
চোখে না-দেখা বিপদও ধরবে GPR (ইটিভি ভারত)

মাটির নীচের ছবিও দেখাবে রাডার

নতুন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র GPR । সাধারণ চোখে রেললাইনের উপরিভাগ ঠিকঠাক দেখালেও তার নীচে মাটি কতটা শক্ত, কোথাও ফাঁপা অংশ তৈরি হয়েছে কি না কিংবা কোনও জায়গায় মাটির স্তর সরে যাচ্ছে কি না, তা বোঝা কঠিন। সেখানেই কাজে আসবে এই প্রযুক্তি ।

GPR যন্ত্র থেকে মাটির নীচে উচ্চ-কম্পাঙ্কের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ পাঠানো হয় । সেই তরঙ্গ মাটির বিভিন্ন স্তর, শিলা, ফাটল, ফাঁপা অংশ বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক কাঠামোর সংস্পর্শে এসে প্রতিফলিত হয় । প্রতিফলিত তরঙ্গ আবার যন্ত্রে ফিরে আসে। সেই তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে মাটির নীচের গঠন সম্পর্কে একটি ছবি তৈরি করা যায় । অর্থাৎ, রেললাইন খুঁড়ে না ফেলেই তার নীচে কী ঘটছে, তার একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব ।

রেলের কাছে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব আরও বাড়ছে ইঁদুরের গর্তের কারণে । মাটির নীচে ছোট গর্ত বাইরে থেকে দেখা না গেলেও ধীরে ধীরে তার চারপাশের মাটি আলগা হতে পারে । বর্ষার জল সেই ফাঁকা অংশে ঢুকে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক করে তুলতে পারে । পরে ট্রেনের ভারে আচমকা বসে যেতে পারে ট্র্যাক । GPR-এর মাধ্যমে এই ধরনের অস্বাভাবিক ফাঁপা অংশ আগেভাগে চিহ্নিত করার চেষ্টা হবে ।

রাডারের পাশাপাশি 'মানুষের চোখ'

শুধু যন্ত্রের উপর ভরসা করছে না রেল । কারণ রেলপথের নিরাপত্তায় মানুষের সরাসরি নজরদারিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা, নদীর ধার, নিচু জমি এবং জঙ্গলঘেরা রুটে দিন-রাত 24 ঘণ্টা ফুট-পেট্রলিং বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত গ্যাংম্যান এবং অন্যান্য কর্মীদেরও বিশেষ ভাবে সতর্ক করা হচ্ছে । কোথাও মাটির রং বা গঠন বদলে যাওয়া, নতুন ফাটল, জল জমার অস্বাভাবিকতা, মাটি সরে যাওয়া কিংবা ইঁদুরের গর্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে । রাতের নজরদারিতেও বাড়তি ব্যবস্থা থাকছে । সার্চলাইট থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরদারি, সব মিলিয়ে একটি বহুমুখী নজরদারি ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে ।

বিপদ ধরা পড়লেই ট্রেন থামবে ?

রেল সূত্রের বক্তব্য, মূল লক্ষ্য হল 'ডিটেক্ট-রিপোর্ট-রিপেয়ার' ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত করা । অর্থাৎ রাডার বা পেট্রলিংয়ে কোথাও বিপদের লক্ষণ ধরা পড়লেই প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে । প্রয়োজন হলে ওই অংশে ট্রেনের গতি কমানো বা সাময়িক ভাবে চলাচল বন্ধ করা হবে । তার পর দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হবে ।

আলগা মাটি পাওয়া গেলে পাথর, কংক্রিট বা প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং উপকরণ দিয়ে জায়গাটি শক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে । নদী সংলগ্ন এলাকায় জলপ্রবাহ বা মাটিক্ষয়ের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হবে ।

লক্ষ্য একটাই, 'ধসের পরে নয়, ধসের আগে'

সাম্প্রতিক বিপর্যয় রেলকে বুঝিয়েছে, শুধু দুর্ঘটনার পরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামত করলেই হবে না । কারণ একটি রেললাইন বন্ধ হওয়ার অর্থ শুধু কয়েক ঘণ্টার পরিষেবা ব্যাহত হওয়া নয় । তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হাজার হাজার যাত্রীর যাতায়াত, দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচি, পণ্য পরিবহণ এবং উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্য অংশের যোগাযোগ ।

তাই এ বার নজরটা রেললাইনের উপর থেকে রেললাইনের নীচে । রাডার খুঁজবে মাটির গোপন দুর্বলতা, আর মানুষ খুঁজবেন চোখে ধরা পড়া পরিবর্তন । অর্থাৎ, পাহাড়ে ধস নামার অপেক্ষা নয়, মাটির নীচে গর্ত তৈরি হওয়ার পর ট্র্যাক বসে যাওয়ার অপেক্ষাও নয় । উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নতুন বার্তা, বিপদ দেখা দেওয়ার আগেই তাকে খুঁজে বার করতে হবে ।

TAGGED:

NF RAIL
24 HOUR TRACK SURVEILLANCE
NORTHEAST FRONTIER RAILWAY
DANGER DETECTED ON RADAR
RAILWAYS MASSIVE PREPARATIONS

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