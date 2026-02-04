অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা, জেঠিমা’র দেহ 3 দিন ফ্রিজারে রেখে বিয়ে সারল পাত্র !

অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা, জেঠিমা’র দেহ 3 দিন ফ্রিজারে রেখে বিয়ে সারল পাত্র !
স্থানীয় ক্লাব ঘরে ফ্রিজারে দেহ সংরক্ষণ ৷ বৃদ্ধার মৃত্যুতে বিয়ের অনুষ্ঠান যাতে ভেস্তে না-যায়, তাই কি দেহ সংরক্ষণ ! উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : February 4, 2026 at 7:02 PM IST
দাসপুর, 4 ফেব্রুয়ারি: তিনদিন ধরে স্থানীয় ক্লাবে ফ্রিজারের মধ্যে জেঠিমার দেহ সংরক্ষণ করে রেখে বিয়ে করতে গেলেন এক যুবক ! এমনই অমানবিক ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বিয়ে যাতে পণ্ড না-হয় তার জন্যই এমনটা করেছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ যদিও পরিবারের দাবি, মৃতের বড় মেয়ে এখনও এসে পৌঁছাননি ৷ সেই কারণেই নাকি দেহ ক্লাব ঘরে ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা হয়েছে ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে দাসপুরের চাঁইপাট বেলডাঙা গ্রামে ৷ জানা গিয়েছে, এই গ্রামের বাসিন্দা রিতা আলু গত সোমবার দেওরের ছেলের বিয়ের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ৷ সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ বাড়ি ফেরার পর মারা যান তিনি ৷ এরপর পরিবারের তরফে তড়িঘড়ি স্থানীয় ক্লাবের ঘরে ফ্রিজারে রিতা আলুর দেহ সংরক্ষণ করে রাখা হয় ৷
পরিবারের দাবি, মৃতের ছয় মেয়ে ৷ তাঁদের মধ্যে বড় মেয়ে বাইরে থাকেন ৷ তাই তাঁর আসার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই নাকি বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেহ সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার সকালেই দেহ সৎকার করা হবে ৷
এ দিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, মেয়ের বাড়িতে আসার বিষয়টা কতটা সত্যি, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷ কারণ, মৃত্যুর পরের দিনই রিতা আলুর দেওরের ছেলে সৌরেন আলুর বিয়ে হয়েছে ৷ দেহ ক্লাবে রেখে পুরো পরিবার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে ৷ এমনকি বুধবার সকালে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন সৌরেন ৷ আর এ দিন সন্ধেবেলায় বউভাতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷
এ নিয়ে পরিবারের সদস্য রাজু আলু বলেন, "যিনি মারা গেছেন তিনি আমার কাকিমা হন ৷ আর আমার ভাইয়ের বিয়ে ৷ আমাকে দুই দিক দেখতে হচ্ছে ৷ যাতে বিয়েটাও মিটে যায় ৷ আর কাকিমার মেয়ে-জামাই আসছে, ওরা এলে আগামিকাল সকালে দেহ সৎকার করা হবে ৷"
যদিও মৃতের আরেক জামাই কৌশিক আলুর দাবি, "বিয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমার শ্যালিকা আসছে ৷ ওঁর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে ৷ তাই স্থানীয় ক্লাবে বলে, আমরা দেহটা রাখার ব্যবস্থা করেছি ৷"
তবে, পরিবারের এই যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ সরাসরি সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় কিছু না-বললেও, অসন্তোষ প্রকাশ করছেন সকলেই ৷ তাঁদের অভিযোগ, "রিতা আলুর মৃত্যু হয়েছে সোমবার ৷ সেখানে প্রায় 4 দিন দেহ ফেলে রাখা হচ্ছে ৷ এটা শুধুমাত্র ওই বাড়ির বিয়ে যাতে ভেস্তে না-যায় তার জন্য ৷ বিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকলে, তড়িঘড়ি কেন আজকেই বউভাতের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে ৷"
পাশাপাশি, ক্লাবের একাংশ সদস্য দেহ ক্লাবঘরে রাখা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন ৷ ক্লাব সদস্য তরুণ সামন্ত বলেন, "ঘটনাটা বড় মর্মান্তিক ৷ একটা বিয়ের বাড়িতে একজন মারা গেছেন, অথচ সেই বাড়ির লোকজন মৃতের দেহ ফেলে রেখে বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ৷ এমনকি সবার সঙ্গে কথা না-বলে, ক্লাবে দেহ রাখা হয়েছে ৷ মানলাম একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে অনেক দিনের প্রস্তুতি ও খরচ হয় ৷ তাই বিয়েটা দেওয়া হয়েছে ৷ সেটা তো মঙ্গলবার হয়েছে ৷ আজকে বউ নিয়ে বাড়িতেও চলে এসেছে ৷ তাহলে কেন দাহ করা হচ্ছে না ৷ এরপর আমরা দেহ ক্লাব থেকে বাইরে করে দেব ৷"
ওই ক্লাব সদস্যের আরও অভিযোগ, "প্রশাসনের কাছে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, কোনও সাহায্য পাইনি ৷ দেহ সংরক্ষণের জন্য অনেক তো সরকারি জায়গা আছে ৷ সেখানে রাখছে না-কেন ? শ্মশানেই একটা ঘরে দেহ ফ্রিজারে রাখার কথা বলা হয়েছিল ৷ তাতেও রাজি হয়নি পরিবার ৷ আমাদের সর্বজনীন একটা ক্লাব, সেখানে দেহ রেখেছে ৷"
যদিও, পুলিশের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনাটি সত্যি ৷ তবে যেহেতু বিয়ের প্রস্তুতি সব শেষ হয়ে গেছে ৷ তাই মারা যাওয়াতেই দু’টো কাজ একসঙ্গে করার জন্যই বাড়ির লোকেরা ফ্রিজে দেহটাকে রেখেছে ৷ এই নিয়ে অহেতুক বেশ কিছু লোক কটূক্তি করে যাচ্ছে, যা কখনই ঠিক নয় ৷ আর ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেই দেহটা রাখা হয়েছে ৷"