বিয়ের সাজেই SIR শুনানিতে পাত্র ! লাইনে অপেক্ষায় 38 বরযাত্রীও

বিয়ের সাজেই SIR শুনানিতে পাত্র ! লাইনে অপেক্ষায় 38 বরযাত্রীও
বিয়ের আনন্দের বদলে ভোর থেকে বেশিরভাগ সময়টা বর-সহ বাকিদের কেটেছে লাইনে দাঁড়িয়ে নথিপত্র জমা দেওয়ার কাজে ৷
ডায়মন্ড হারবার, 27 জানুয়ারি: নিজের বিয়ের দিন এসআইআর শুনানিতে ডাক ৷ অগত্যা বিয়ে করতে যাওয়ার আগে বরের সাজেই শুনানি কেন্দ্রে হাজির হলেন যুবক আনোয়ার হোসেন ৷ শুধু আনোয়ার হোসেনই নন, তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বরযাত্রীরাও । কারণ মোট 38 জন বরযাত্রীকেও একইভাবে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল এদিন ।
মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার 262 নম্বর বুথে এইরকম দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল স্থানীয় মানুষজন । পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, আনোয়ার হোসেনের বিয়ে করতে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়ায় ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির নোটিশ পাওয়ায় বিয়ের মণ্ডপে যাওয়ার আগে বাধ্য হয়েই তিনি পৌঁছে যান ষাটমনিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷ যেখানে অস্থায়ীভাবে শুনানি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বুথে মোট প্রায় 1100 জন ভোটারের মধ্যে প্রায় 500 জনের কাছেই এসআইআর সংক্রান্ত নোটিশ পৌঁছেছে । ফলে সকাল থেকেই ষাটমনিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যায় । বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে মহিলা অনেকেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন নিজের নাম ভোটার তালিকায় রাখার তাগিদে । সেই লাইনে ভোর থেকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন আনোয়ার হোসেন ও বরযাত্রীরা ৷
ফলে বিয়ের আনন্দের বদলে সকালের বড় একটা সময় আনোয়ার-সহ বরযাত্রীদের কেটেছে লাইনে দাঁড়িয়ে নথিপত্র জমা দেওয়ার মধ্যেই । বর পরেছিলেন গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর ৷ আর তাঁকে বিয়ের পোশাকে দেখে স্বাভাবিকভাবে শুনানি কেন্দ্রে কৌতূহল ও ক্ষোভ দুটোই ছড়ায় ।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানো নোটিশের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে নামের বানান ভুল ও তথাকথিত 'আনম্যাপিং' সমস্যা । তবে শুনানিতে আসা ভোটারদের দাবি, এ ধরনের ভুলের জন্য এত বড় সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে ডেকে হয়রানি করা ঠিক নয় । বর ও বরযাত্রীরা অভিযোগ করেন, বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানের দিনেও তাঁদের এই প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে, যা অত্যন্ত মানসিক চাপে ফেলেছে পরিবারকে ।
বর আনোয়ার হোসেন বলেন, "নামের বানান ভুল ছিল বলে আমাকে শুনানিতে ডেকেছে ৷ বিয়ে করতে যাওয়ার আগে আমাকে এখানে আসতে হল ৷ আমি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানিতে অংশ নিলাম ৷ বিয়ের দিন ভোর থেকে হয়রান হতে হল ৷ বিজেপি চক্রান্ত করে নাম ভুল করে দিয়েছে ৷"
বরযাত্রী মহল্লেম লস্কর বলেন, "38 জন বরযাত্রীকেও এই শুনানি কেন্দ্রে ডাকা হয়েছে । আমরা যখন আসি বরকে নিয়ে তখন এলাকার মানুষ আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে । শুধুমাত্র নামের ভুলের জন্য আমাদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন এর জন্য দায়ী । কেন্দ্র সরকারের কথাই নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে ৷ মানুষ তার জেরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে । আমরাও ভোগান্তির শিকার হয়েছি । অবশেষে আমাদের শুনানি কেন্দ্রের কাজ মিটিয়ে আমরা হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেব ।"
ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে । বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রজত ভাণ্ডারী বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার চক্রান্ত করে এই কাজ করছে । দু'বছরের কাজ কখনও দু'মাসে করা সম্ভব নয় । এর ফলে মানুষ হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে । আমরা চাই এসআইআর হোক কিন্তু সময় মেনে হোক ৷ মানুষকে অযথা শুনানির নামে ডেকে হয়রানি বন্ধ হোক ।"
ডায়মন্ড হারবার বিজেপি সংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমা ঘোষ বলেন, "এসআইআর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিষয় । এর মধ্যে বিজেপি কোথা থেকে আসবে । জাতীয় নির্বাচন একটি স্বাধীন সংস্থা এসআইআর-এর শুনানির জন্য অনেক বিজেপি নেতাদেরকেও ডাকা হয়েছে । আমরা তাহলে কাদের দোষারোপ করব । এসআইআর নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া ৷ সাধারণ মানুষের উচিত সহযোগিতা করা এবং রাজ্য সরকারের উচিত এসআইআর-এর বিরোধিতা না করে এর সমস্ত প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করা ।" যদিও শুনানি সেরে এদিন তড়িঘড়ি বর রওনা দেন হাওড়ার পথে ৷