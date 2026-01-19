বিয়ের দিন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি নিয়ে SIR শুনানিতে হাজির বর

বিয়ের দিন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি নিয়ে SIR শুনানিতে হাজির বর
বিয়ের দিন তাঁরা শুনানি কেন্দ্রে আসতে বাধ্য হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেছে বরের পরিবার ৷
নানুর, 19 জানুয়ারি: বিয়ের দিন বরকে হাজির হতে হল এসআইআর-এর শুনানিতে । ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে চেপে বিয়ে করতে নয়, তিনি সটান পৌঁছে গেলেন বিডিও অফিসে ৷ কী আর করবেন ! বিয়ের দিনই যে তলব করেছে কমিশন । তাই অগত্যা ! বিবাহিত হিসেবে ইনিংস শুরুর থেকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের তাগিদ যে অনেক বেশি ! শুনানি কেন্দ্রে বিয়ের সাজে বরকে দেখে হতবাক সবাই ৷ ঘটনাটি বীরভূমের নানুরের ৷
রাজ্য জুড়ে চলছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য বর্তমানে চলছে শুনানি ৷ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে নোটিশ নিয়ে দিকে দিকে শুনানির জন্য ডাক পড়ছে বহু ভোটারের ৷ এতেই হেনস্তা ও হয়রানির অভিযোগ উঠেছে ৷ শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘটছে নানা অদ্ভুত ঘটনা ৷ ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বীরভূম জেলায় 300 জনেরও বেশি বিএলও গণ-ইস্তফা দিয়েছেন ৷ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিরোধী দলগুলিও ৷
এই আবহে নানুরে দেখা গেল এক অভিনব ঘটনা ৷ বিয়ের দিন বরকে হাজির হতে হল এসআইআর-এর শুনানিতে ৷ বীরভূমের নানুর থানার খুঁজুটিপাড়ার বাসিন্দা কবীর আকবর রানা ৷ দুই মাস আগে লাভপুর থানার চৌহাট্টায় বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল । কিন্তু, দিন তিনেক আগেই এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পান তিনি ৷ বলা হয়, কমিশনের হিসেব বলছে তাঁরা ছয় ভাই, সেই নথি তাঁদের পেশ করতে হবে ৷ এই মর্মে নানুরের বিডিও অফিসে শুনানি কেন্দ্রে বরকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ অথচ, বরের পরিবারের দাবি, রানারা এক ভাই ও এক বোন । তাই বাকি ভাইদের নথি তাঁরা কীভাবে দেবে, এই চিন্তাতেই তাঁদের ঘুম ছুটেছে ৷
এদিন দেখা গেল গোলাপ, রজনীগন্ধা দিয়ে সুসজ্জিত গাড়িতে করে বরের বেশে শুনানি কেন্দ্রে হাজর হন কবীর আকবর রানা । বাকি ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবতীয় নথি জমা দেন তিনি ৷ তারপর তিনি বিয়ে করতে যান ৷ তবে এই ঘটনায় বরের বাড়ির লোকজন রীতিমতো ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ।
বরের ভাই ফিরদৌস ওয়াইদ বলেন, "বিয়ের দিনই শুনানির দিন পড়েছে ৷ তাই বিয়ে বাড়ি না-গিয়ে আগে ব্লক অফিসে আসতে হয়েছে । আর নোটিশে বলা হয়েছে বরেরা ছয় ভাই, তার নথি দিতে ৷ আদৌ তো তা নয় ৷ বররা এক ভাই ও এক বোন ৷ অকারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ এটা কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না ।"