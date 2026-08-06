শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় চিহ্নিত 11 দুর্ঘটনাপ্রবণ ‘হটস্পট’

শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় চিহ্নিত 11 দুর্ঘটনাপ্রবণ ‘হটস্পট’
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ 2023 সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক প্যাটার্ন ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য বিশ্লেষণ করে এই দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাটি চালিয়েছে।
Published : August 6, 2026 at 7:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অগস্ট: ক্রমবর্ধমান যানজট ও বেপরোয়া গতিতে দিশেহারা শিলিগুড়ি শহর। বিগত কয়েক বছরে শহর ও সংলগ্ন শহরতলিতে সড়ক দুর্ঘটনার হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় শিলিগুড়ির সড়ক নিরাপত্তার এক সংকটময় ও রোমহর্ষক তথ্য সামনে এসেছে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে, শহরের মূল 11টি গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রধান ‘এক্সিডেন্ট হটস্পট’ বা দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ 2021 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক প্যাটার্ন ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য বিশ্লেষণ করে এই দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাটি চালিয়েছে। গবেষণাপত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শহরের ট্রাফিক দুর্ঘটনা মোটেও কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু পরিবহন করিডোর ও মোড়েই দুর্ঘটনাকবলিত অঞ্চলগুলি ধারাবাহিকভাবে পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার মাত্রা বেড়েই চলেছে।
শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সড়ক ও পরিবহণ করিডোরগুলি যুক্ত হয়েছে যে সংযোগস্থলগুলিতে, সেখানেই দুর্ঘটনার তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। গবেষণায় চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলি হলো দার্জিলিং মোড়, চম্পাসারি মোড়, শালুগাড়া মোড়, সেবক রোড চেকপোস্ট, এয়ারভিউ-সেবক মোড়, সফদর হাসমি চক, নৌকাঘাট মোড়, তিনবাতি মোড়, আশিঘর মোড়, আইওসি মোড় এবং ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকা ৷ এর মধ্যে সফদর হাসমি চক এবং নৌকাঘাট মোড়—এই দু'টি এলাকাকে প্রবল এবং মারাত্মক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ হাসমি চক হল শহরের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে হিলকার্ট রোড, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলের অ্যাপ্রোচ রোড, কাছারি রোড এবং বিধান রোড মিলিত হয়েছে ৷ অন্যদিকে, নৌকাঘাট মোড়ে যুক্ত হয়েছে বর্ধমান রোড এবং এশিয়ান হাইওয়ে।
গবেষকদের মতে, এলাকাগুলিতে দুর্ঘটনা বৃদ্ধির পিছনে একাধিক ট্রাফিক ও পরিকাঠামোগত জটিলতা কাজ করছে ৷ একাধিক প্রধান সংযোগস্থল হওয়ায় মোড়গুলিতে যানবাহনের জটলা ও লেন পরিবর্তনের প্রতিযোগিতা সবসময় লেগে থাকে ৷ পাশাপাশি বাণিজ্যিক কার্যকলাপের কারণে বিপুল সংখ্যক গাড়ি ও পথচারীদের সমাগম ঘটে, যা পরিকাঠামোর ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি ৷ তাছাড়া সকালে আটটা থেকে 11টা এবং বিকাল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত যাতায়াতের প্রচণ্ড চাপ থাকে। তেমনই অফ-পিক আওয়ার বা রাতেও অতিরিক্ত গতির কারণে অঘটন ঘটে চলেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শুভম রায় জানান যে শহরের সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে তথ্যভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং গবেষণায় উঠে আসা এই তথ্য ভবিষ্যতে নগর ও ট্রাফিক পরিকল্পনায় বড় ভূমিকা নেবে। গবেষণার এই উদ্বেগজনক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ কর্তারা জানিয়েছেন, রিপোর্টটি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং চিহ্নিত এলাকাগুলিতে অবিলম্বে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো, লেন শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্ঘটনামুক্ত শিলিগুড়ি গড়ার কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।