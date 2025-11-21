হরমনপ্রীতকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিতে সবুজ সংকেত যাদবপুরের
সিএবি-কে অনুরোধ করা হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ৷ 24 ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের দিন সম্মানিত করা হবে হরমনকে ৷
Published : November 21, 2025 at 9:48 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: অবশেষে সম্মতি এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি বৈঠকে ৷ আগামী 24 ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৷ সেখানেই ডি.লিট উপাধি দেওয়া হবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ৷ শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ বৈঠকে সেই প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হল ৷ পাশাপাশি, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির তালিকায় কারা থাকবেন, সেই নিয়েও আলোচনা হয় এদিন ৷
3 নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷ তারপর বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য সবুজ সংকেত পান রাজভবনের তরফেও ৷ আগামী 24 ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী হবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৷
এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে মৌখিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয় হরমনপ্রীত কৌরকে ডি.লিট উপাধি দেওয়া হবে ৷ এরপর রাজভবনের তরফেও ইতিবাচক সাড়া মেলে ৷ রাজভবনের সম্মতি মিলতেই শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সিকিউটিভ বৈঠকে বিষয়টিতে সিলমোহর দেওয়া হয় ৷
শুক্রবার বেলা 12 টার কিছু সময় আগে শুরু হয় বৈঠক ৷ এক্সিকিউটিভ বৈঠক শেষ হয় 12টা 40 মিনিট নাগাদ ৷ সেই বৈঠকেই হরমনপ্রীত কৌরকে ডি.লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ৷ বৈঠকের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "ওঁকে আমার এইবার সম্মানিক ডিলিট দেব ৷ ইতিমধ্যেই সিএবি-র সঙ্গে কথা বলেছি ৷ ওঁর সঙ্গে যোগযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ৷"
এর পাশাপাশি ওই দিনের মুখ্য অতিথি কে বা কারা হবেন, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ উপাচার্য বলেন, "এছাড়া চিফ গেস্ট বা মুখ্য অতিথি নিয়েও একটা আলোচনা হয়েছে বৈঠকে ৷ সেখানে আমরা আমন্ত্রণ জানাব আমাদের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ উনি যদি না-আসতে পারেন, তাহলে আমরা আমন্ত্রণ জানাব ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. এস. সোমনাথকে ৷"
তিনি আরও বলেন, "পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসাবে খড়গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তীকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ তবে, যদি উনি আসতে না-পারেন, সেই ক্ষেত্রে আরও দু’টো নাম রয়েছে আমাদের কাছে ৷ তবে, বিশেষ অতিথি হিসাবে একজন এবং চিফ গেস্টও একজনই থাকবেন ৷" পাশাপাশি, গত কয়েক বছরের বিতর্ককে দূরে রেখে, এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস ৷