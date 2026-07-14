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শুধু সময়ের অপেক্ষা ! এবার থেকে কলকাতায় চালক ছাড়াই চলবে মেট্রো

কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির (CRS) ছাড়পত্র পেলেই যাত্রী নিয়ে চালক ছাড়াই কলকাতায় ছুটবে মেট্রো। কোন লাইনে মিলবে এই পরিষেবা ?

KOLKATA METRO
কলকাতা মেট্রো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 2:15 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: এবার থেকে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ট্রেন চলাচল। এর মানে চালক ছাড়ায় ছুটবে মেট্রো ৷ হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ রুটে অর্থাৎ গ্রিন লাইনে দ্রুত শুরু হতে পারে এই পরিষেবা ৷ সম্প্রতি, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি তথা CRS এই নিয়ে খতিয়ে দেখে ৷ পরিদর্শনের পরে CRS-এর পক্ষ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলেছে। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত।

গত 11 জুলাই অর্থাৎ রবিবার মেট্রো নেটওয়ার্কের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরের গ্রিন লাইনে অটোমেটিক ট্রেন অপারেশনের পরিদর্শনে আসে Commissioner of Railway Safety। সুরক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ট্রেন পরিচালনা, ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ঠিকঠাকভাবে সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্টেশনে ট্রেন থামানোর মতো আধুনিক প্রযুক্তিগত ও সুরক্ষাজনিত বিষয়গুলি এই পরিদর্শনে খতিয়ে দেখা হয়। তাই কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোর বা গ্রিন লাইনে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থায় মেট্রো চালু করার জন্য CRS-এর পক্ষ থেকে যে সবুজ সংকেত বা ছাড়পত্র আসতে চলেছে তা নিয়ে একরকম নিশ্চিত।

এবিষয়ে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীরা যাতে আতঙ্কিত না-হয়ে পড়েন, সে কারণে কেবিনে চালক উপস্থিত থাকবেন। এই ব্যবস্থায় মেট্রোয় মোটরম্যানের ভূমিকা অনেকটাই কমে যাবে। ​স্টেশনে ট্রেনের দরজা বন্ধ করা এবং শুধুমাত্র স্টার্ট (Start) বোতামটি প্রেস করলেই মেট্রো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকবে ৷ ​গতি নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে স্টেশনে সঠিক জায়গায় ট্রেন থামানো, এই সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে ৷

মেট্রো সূত্রে খবর, পুরো রুটটি কমিউনিকেশন-ভিত্তিক ট্রেন কন্ট্রোল (সিবিটিসি) সিগন্যালিং প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। এবার কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি-এর আনুষ্ঠানিক সবুজ সংকেত মিললেই যাত্রী নিয়ে চালকহীন মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি চালু করা হবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে চলে চালক বিহীন মেট্রো। আর এবার চালক বিহীন মেট্রো চালানোর অনুমতি পেতে চলেছে কলকাতাও ৷

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