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কংক্রিটের চাপে হারাচ্ছে সবুজের শহর, বর্ধমান কি এগোচ্ছে 'হিট আইল্যান্ড'-এর পথে

মহারাজাদের বাগানের শহর আজ বহুতল আর মার্কেট কমপ্লেক্সের দখলে। উন্নয়নের দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে গাছ, বাড়ছে দূষণ ৷ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পুলক যশের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

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পরিবেশ সচেতনতার উদ্যোগ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 2:48 PM IST

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বর্ধমান, 5 জুন: একসময় বর্ধমান শহরের পরিচয় ছিল তার সবুজে মোড়া রাস্তা, পুরনো বাগানবাড়ি, বিশাল ছায়াঘেরা গাছ আর নির্মল পরিবেশ । সকালবেলায় পাখির ডাক, খোলা বাতাস আর প্রকৃতির স্পর্শ ছিল শহরের নিত্যসঙ্গী । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চেনা বর্ধমান যেন ক্রমশ স্মৃতির পাতায় জায়গা করে নিচ্ছে । তার জায়গায় উঠে আসছে কংক্রিটের জঙ্গল, যেখানে বহুতল আবাসন, শপিং কমপ্লেক্স এবং নতুন নির্মাণের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের অস্তিত্ব ।

গত এক দশকে বর্ধমান শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিঃসন্দেহে নজরকাড়া । নতুন রাস্তা, ফ্লাইওভার, আবাসন প্রকল্প এবং বাণিজ্যিক পরিকাঠামো শহরের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে । কিন্তু সেই উন্নয়নের মূল্য দিতে হচ্ছে পরিবেশকে । স্থানীয়দের অভিযোগ, একের পর এক নির্মাণ প্রকল্পের জন্য কাটা পড়েছে বহু পুরনো গাছ । অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প বৃক্ষরোপণের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি ।

কংক্রিটের চাপে হারাচ্ছে সবুজের শহর, বর্ধমান কি এগোচ্ছে 'হিট আইল্যান্ড' এর পথে (ইটিভি ভারত)

পরিবেশবিদদের মতে, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শহরের আবহাওয়ায় । আগের তুলনায় গ্রীষ্মে তাপমাত্রা অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে । দুপুরের বর্ধমান এখন কার্যত আগুন ঝরানো শহর । বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, শহর ধীরে ধীরে 'আরবান হিট আইল্যান্ড' এ পরিণত হচ্ছে । অর্থাৎ কংক্রিটের বহুতল, পিচঢালা রাস্তা এবং খোলা মাটির অভাব তাপ শোষণ করে রাখছে, ফলে রাতের বেলাতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে নামতে পারছে না ।

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কংক্রিটের শহর (নিজস্ব চিত্র)

শুধু গরম নয়, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বায়ুদূষণও । যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্মাণস্থলের ধুলো এবং সবুজের অভাব মিলিয়ে বাতাসের মান ক্রমশ খারাপ হচ্ছে । চিকিৎসকদের মতে, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি এবং ফুসফুসজনিত সমস্যার সংখ্যা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে । সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশু ও প্রবীণরা ।

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গোলাপবাগ (নিজস্ব চিত্র)

বর্ধমানের পরিচিত পরিবেশপ্রেমী তথা 'গাছ মাস্টার' নামে পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অরূপ চৌধুরী মনে করিয়ে দেন শহরের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের কথা। তাঁর কথায়, "বর্ধমানের নিজস্ব পরিবেশগত ইতিহাস রয়েছে । শহরের বিভিন্ন এলাকার নামের সঙ্গেও গাছের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে । রমনা বাগানে একসময় বর্ধমানের মহারাজা দেশের নানা প্রান্ত থেকে মেহগনি গাছ এনে লাগিয়েছিলেন । আজ আমরা দু'ধরনের কাজ করছি-'ইকো সেভিং' এবং 'ইকো কিলিং' । দুর্ভাগ্যজনকভাবে উন্নয়নের নামে দ্বিতীয়টিই বেশি হচ্ছে ।"

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এই এলাকাটিকে বলা হয় বর্ধমানের ফুসফুস (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "আজ গোলাপবাগ বা গোপালবাগ এলাকায় মানুষ সকালে হাঁটতে যান মূলত বিশুদ্ধ অক্সিজেনের খোঁজে । গোপালবাগকে এখন অনেকেই বর্ধমানের 'ফুসফুস' বলেন । কারণ শহরের মধ্যে এখনও এই অঞ্চলেই তুলনামূলকভাবে সবুজ টিকে আছে ।"

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এখনও যেটুকু সবুজ বেঁচে আছে (নিজস্ব চিত্র)

একই উদ্বেগ শোনা গেল পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবের সদস্য শীর্ষেন্দু সাধুর গলায় । তাঁর মতে, "শহরে ফ্ল্যাট কালচার দ্রুত বাড়ছে । পুরনো বাড়িগুলি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে । উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য হাজার হাজার গাছ হারিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যায় । সবচেয়ে বড় সমস্যা, গাছ কাটার পর সেই সংখ্যায় নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে না ।"

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পরিবেশ সচেতনতার মিছিল (নিজস্ব চিত্র)

গাছ গ্রুপের সদস্য তাপস পাল মনে করেন, শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয় । তিনি বলেন, "মানুষকে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে । বিশ্ব পরিবেশ দিবস শুধু 5 জুনের জন্য নয় । সারা বছর গাছ লাগানো এবং গাছ বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে সকলকেই । অনেক সময় মানুষ নিজের বাড়ির গাছও কেটে ফেলছেন, যা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক ।" একই সুরে অনির্বাণ চৌধুরী বলেন, "বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব এখন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছেন মানুষ । ছোট থেকে বড়, প্রায় সকলেই বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন । তাই নিয়মিত বৃক্ষরোপণ এবং সেই গাছের যত্ন নেওয়াই একমাত্র পথ ।"

তবে আশার আলোও রয়েছে । শহরের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং পরিবেশপ্রেমীরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালাচ্ছেন । পার্ক, রাস্তার ধারে এবং খালি জমিতে নতুন গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু চারা রোপণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না । সেই গাছকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানিয়েছেন, নির্বিচারে গাছ কাটার বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে । তাঁর দাবি, বিকল্প বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে তাই বর্ধমানবাসীর মনে প্রশ্ন একটাই, বর্ধমান কি শুধুই কংক্রিটের শহর হয়ে উঠবে, নাকি তার হারিয়ে যাওয়া সবুজকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে ? পরিবেশপ্রেমীদের মতে, উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নয় । তা না হলে আজ যে গাছ কাটা হচ্ছে, তার মূল্য হয়তো আগামী প্রজন্মকে আরও ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, দূষণ এবং পরিবেশ সংকটের মাধ্যমে চুকিয়ে দিতে হবে । ফলে বর্ধমান আজ সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- উন্নয়নের সঙ্গে সবুজের সহাবস্থান, না কি কংক্রিটের এক নির্জীব ভবিষ্যৎ !

Last Updated : June 5, 2026 at 2:48 PM IST

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ENVIRONMENT DAY
GREEN CITY
BURDWAN
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
WORLD ENVIRONMENT DAY

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