ETV Bharat / state

বাংলার মসনদে বসবে কে? বাজারে জোর টক্কর সবুজ-গেরুয়া আবিরের

রাজ্যে সরকার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, তা ঠিক হবে 4 মে ৷ তার আগে সবুজ-গেরুয়া আবিরের বিক্রি তুঙ্গে বাজারগুলিতে ৷

assembly election result 2026
বাজারে সবুজ ও গেরুয়া আবির কেনার হিড়িক (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা/রানাঘাট, 3 মে: রাত ফুরলেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে । 4 মে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণের দিন ৷ সোমবার ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরবে, ততই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কে বসবে বাংলার মসনদে ৷ তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন নাকি 15 বছর পর ফের রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হবে, সেই অপেক্ষায় এখন সকলে ৷ তার আগে গ্রাম থেকে শহর, বাজারে সবুজ ও গেরুয়া আবির কেনার হিড়িক ।

গত 23 এপ্রিল প্রথম দফা ও 29 এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে । 4 মে ভোটগণনা ও ফল প্রকাশ ৷ আর ভোটের ফলাফল নির্ধারণের আগেই কলকাতা থেকে জেলার বাজারগুলিতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় ৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কিনছেন গেরুয়া আবির ৷ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কিনছেন সবুজ আবির ।

বাংলার মসনদে বসবে কে ? বাজারে জোর টক্কর সবুজ-গেরুয়া আবিরের (ইটিভি ভারত)

বড়বাজারের হালহকিকত

আসমা উল আলি খান ও অনুপম কয়াল দু'জনেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী । হাওড়ার ডোমজুড় থেকে এসেছিলেন কলকাতার বড়বাজারে । ওই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত তাঁদের প্রার্থী জিতবে বলে । তাই এদিন বড়বাজার থেকে 10 কেজির ব্যাগে 25 প্যাকেট সবুজ আবির নিয়ে গেলেন তাঁরা । 25 কিলোর প্যাকেটও নিচ্ছেন অনেকে । 750 টাকা প্রতি প্যাকেট ।

assembly election result 2026
গেরুয়া আবিরের চাহিদা তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

বড়বাজারের আবিরের বিক্রেতা তারাচন্দ্র মনোট বলেন, "বাজারে আবিরের ঘাটতি হয়ে গিয়েছে । দোল না হলেও ভোটের ফলাফলের জন্য আমরা অল্প বেশি আবির মজুত রেখেছিলাম । বেশি সবুজ ছিল । কিছুটা গেরুয়া ছিল । তবে সবুজ যা ছিল তার কয়েক গুণ বেশি অর্ডার এসে গিয়েছে । অন্যদিকে গেরুয়া আবিরেরও বিপুল অর্ডার । ভাবতে পারিনি এত বরাত আসবে । প্রতিদিন কয়েক টন করে আবির দিয়েও সামাল দিতে পারছি না ।"

assembly election result 2026
আবির ভর্তি সিলিন্ডার বিকোচ্ছে ভালো (নিজস্ব ছবি)

বড়বাজারে আবির কিনতে এসেছেন বিজেপি কর্মী দেবকুমার পালও ৷ জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর জয়ের প্রতি আস্থাশীল তিনি । আর সেই বিশ্বাস থেকে বিজয় উৎসব উদযাপন করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন তিনি । ঝান্ডা তো আছেই । পাশাপাশি প্রায় 500 কেজি গেরুয়া আবির কিনছেন ।

assembly election result 2026
বড়বাজারে আবির কেনার ভিড় (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের রমরমা বাজার

বড়বাজারের আরেক আবির বিক্রেতা পরশ মনোট বলেন, "কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল, বিজেপি কর্মীরা বস্তা বস্তা আবির নিয়ে যাচ্ছেন । মাল দিতে পারছি না । আবিরের এত চাহিদা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি । দোলের থেকেও এখন আবিরের দাম বেশি । আর সেই বেশি দামেই নিয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা ।"

assembly election result 2026
ব্যবসায়ীরা আগেভাগে আবির মজুত করে রাখছেন (নিজস্ব ছবি)

শুধু আবির নয়, আরও দুটি আইটেম বেশ বিক্রি হচ্ছে এইবার । সেটা হল আবির ভর্তি সিলিন্ডার । ছোট সিলিন্ডারের দাম 600-700 টাকা । বড় সিলিন্ডারের দাম 1400-1700 টাকা । আছে রঙিন ফোম স্প্রে ।

assembly election result 2026
ভোটের ফল ঘোষণার আগে আবিরের রমরমা ব্যবসা (নিজস্ব ছবি)

আবির বিক্রেতা আদিত্য দাস বলেন, "বুঝে উঠতে পারছি না এইবার । প্রতিবার সবুজ বেশি বিক্রি করি । এই বার সবুজ ও গেরুয়া দুটোরই ব্যাপক চাহিদা । সঙ্গে লাল আবিরও কিছু জায়গা থেকে কিনতে এসেছে, সেটাও কম নয় । ভালো পরিমাণ কিনছে । হয়তো ওরাও মনে করছে তাদের প্রার্থী জিতবে । সবাই জিতুক আমাদের ব্যবসা ভালো চলুক এটাই চাই ।"

assembly election result 2026
হাওড়ার ডোমজুড় থেকে এসেছিলেন কলকাতার বড়বাজারে (নিজস্ব ছবি)

পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, তা নিয়ে জোর চর্চা

অন্যদিকে নদিয়ার রানাঘাট কলেজে তৈরি করা হয়েছে স্ট্রংরুম । যেখানে ভাগ্যবন্দি রয়েছে প্রত্যেকটা প্রার্থীর । ঠিক একইভাবে সবুজ আবির এবং গেরুয়া আবির টেক্কা দিচ্ছে খোলা বাজারে । বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে সবুজ আবির ও গেরুয়া আবির কেনার রেশারেশি পড়েছে কর্মীর সমর্থকদের মধ্যে । তবে বাজারে সেভাবে দেখা মিলছে না লাল আবিরের ।

assembly election result 2026
বেশি করে আবির মজুত করছেন ব্যবসায়ীরা (নিজস্ব ছবি)

অনেকের কথায়, রাজ্যে এবার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আবার অনেকেই বলছেন, পরিবর্তন নয়, প্রত্যাবর্তন হওয়ার সময় এসেছে । যখন এই আলোচনায় ব্যস্ত মানুষজন, তখন রানাঘাটের প্রাচীন বাজারগুলিতে সবুজ ও গেরুয়া আবির মজুত করে রাখছেন বিক্রেতারা । কারণ 4 মে ফল কী হবে কেউ জানে না ৷ তাই আগেভাগেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রস্তুত রাখছেন ৷ বরাত অনুযায়ী আবির যাতে তারা সেসময় দিতে পারেন ৷

assembly election result 2026
সবুজ আবির কিনতে ব্যস্ত তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা (নিজস্ব ছবি)

ভোটের ফলাফলের দিকে নজর

রানাঘাটের আবির ব্যবসায়ী সৌরভ কুণ্ডু বলেন, "যেহেতু রাত পোহালেই ভোটগণনার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং সোমবার ফলাফল বেরিয়ে আসবে সেই কারণে আমরা বিভিন্ন রংয়ের আবির মজুত রেখেছি । তার কারণ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রংয়ের আবির হয়ে থাকে । আমরা মূলত সবুজ এবং গেরুয়া আবির বেশি করে মজুত রেখেছি । তবে এখনও পর্যন্ত গেরুয়া আবিরের বিক্রি বেশি । তার কারণ যে পরিমাণে সবুজ এবং গেরুয়া আবির কিনে রেখেছিলাম সেখান থেকে প্রায় 90 শতাংশ গেরুয়া আবির বিক্রি হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সবুজ আবিরের সেইভাবে বিক্রি হয়নি ।"

assembly election result 2026
লাল আবিরও কিনচেন অনেকে (নিজস্ব ছবি)

তবে কি বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা বেশি ? সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যেহেতু গেরুয়া আবির 90 শতাংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে তার মানে কিছুটা আশঙ্কা করা যাচ্ছে বিজেপি হয়তো জয়লাভ হতে পারে । তবে আমরা ব্যবসায়ী ৷ আমাদের প্রতিটি দলের আবির মজুত রাখতে হচ্ছে ।"

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
VOTE RESULT 2026
ভোটের ফল
সবুজ গেরুয়া আবির
ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.