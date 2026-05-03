বাংলার মসনদে বসবে কে? বাজারে জোর টক্কর সবুজ-গেরুয়া আবিরের
রাজ্যে সরকার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, তা ঠিক হবে 4 মে ৷ তার আগে সবুজ-গেরুয়া আবিরের বিক্রি তুঙ্গে বাজারগুলিতে ৷
Published : May 3, 2026 at 5:51 PM IST
কলকাতা/রানাঘাট, 3 মে: রাত ফুরলেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে । 4 মে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণের দিন ৷ সোমবার ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরবে, ততই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কে বসবে বাংলার মসনদে ৷ তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন নাকি 15 বছর পর ফের রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হবে, সেই অপেক্ষায় এখন সকলে ৷ তার আগে গ্রাম থেকে শহর, বাজারে সবুজ ও গেরুয়া আবির কেনার হিড়িক ।
গত 23 এপ্রিল প্রথম দফা ও 29 এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে । 4 মে ভোটগণনা ও ফল প্রকাশ ৷ আর ভোটের ফলাফল নির্ধারণের আগেই কলকাতা থেকে জেলার বাজারগুলিতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় ৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কিনছেন গেরুয়া আবির ৷ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কিনছেন সবুজ আবির ।
বড়বাজারের হালহকিকত
আসমা উল আলি খান ও অনুপম কয়াল দু'জনেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী । হাওড়ার ডোমজুড় থেকে এসেছিলেন কলকাতার বড়বাজারে । ওই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত তাঁদের প্রার্থী জিতবে বলে । তাই এদিন বড়বাজার থেকে 10 কেজির ব্যাগে 25 প্যাকেট সবুজ আবির নিয়ে গেলেন তাঁরা । 25 কিলোর প্যাকেটও নিচ্ছেন অনেকে । 750 টাকা প্রতি প্যাকেট ।
বড়বাজারের আবিরের বিক্রেতা তারাচন্দ্র মনোট বলেন, "বাজারে আবিরের ঘাটতি হয়ে গিয়েছে । দোল না হলেও ভোটের ফলাফলের জন্য আমরা অল্প বেশি আবির মজুত রেখেছিলাম । বেশি সবুজ ছিল । কিছুটা গেরুয়া ছিল । তবে সবুজ যা ছিল তার কয়েক গুণ বেশি অর্ডার এসে গিয়েছে । অন্যদিকে গেরুয়া আবিরেরও বিপুল অর্ডার । ভাবতে পারিনি এত বরাত আসবে । প্রতিদিন কয়েক টন করে আবির দিয়েও সামাল দিতে পারছি না ।"
বড়বাজারে আবির কিনতে এসেছেন বিজেপি কর্মী দেবকুমার পালও ৷ জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর জয়ের প্রতি আস্থাশীল তিনি । আর সেই বিশ্বাস থেকে বিজয় উৎসব উদযাপন করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন তিনি । ঝান্ডা তো আছেই । পাশাপাশি প্রায় 500 কেজি গেরুয়া আবির কিনছেন ।
ব্যবসায়ীদের রমরমা বাজার
বড়বাজারের আরেক আবির বিক্রেতা পরশ মনোট বলেন, "কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল, বিজেপি কর্মীরা বস্তা বস্তা আবির নিয়ে যাচ্ছেন । মাল দিতে পারছি না । আবিরের এত চাহিদা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি । দোলের থেকেও এখন আবিরের দাম বেশি । আর সেই বেশি দামেই নিয়ে যাচ্ছেন ক্রেতারা ।"
শুধু আবির নয়, আরও দুটি আইটেম বেশ বিক্রি হচ্ছে এইবার । সেটা হল আবির ভর্তি সিলিন্ডার । ছোট সিলিন্ডারের দাম 600-700 টাকা । বড় সিলিন্ডারের দাম 1400-1700 টাকা । আছে রঙিন ফোম স্প্রে ।
আবির বিক্রেতা আদিত্য দাস বলেন, "বুঝে উঠতে পারছি না এইবার । প্রতিবার সবুজ বেশি বিক্রি করি । এই বার সবুজ ও গেরুয়া দুটোরই ব্যাপক চাহিদা । সঙ্গে লাল আবিরও কিছু জায়গা থেকে কিনতে এসেছে, সেটাও কম নয় । ভালো পরিমাণ কিনছে । হয়তো ওরাও মনে করছে তাদের প্রার্থী জিতবে । সবাই জিতুক আমাদের ব্যবসা ভালো চলুক এটাই চাই ।"
পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, তা নিয়ে জোর চর্চা
অন্যদিকে নদিয়ার রানাঘাট কলেজে তৈরি করা হয়েছে স্ট্রংরুম । যেখানে ভাগ্যবন্দি রয়েছে প্রত্যেকটা প্রার্থীর । ঠিক একইভাবে সবুজ আবির এবং গেরুয়া আবির টেক্কা দিচ্ছে খোলা বাজারে । বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে সবুজ আবির ও গেরুয়া আবির কেনার রেশারেশি পড়েছে কর্মীর সমর্থকদের মধ্যে । তবে বাজারে সেভাবে দেখা মিলছে না লাল আবিরের ।
অনেকের কথায়, রাজ্যে এবার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আবার অনেকেই বলছেন, পরিবর্তন নয়, প্রত্যাবর্তন হওয়ার সময় এসেছে । যখন এই আলোচনায় ব্যস্ত মানুষজন, তখন রানাঘাটের প্রাচীন বাজারগুলিতে সবুজ ও গেরুয়া আবির মজুত করে রাখছেন বিক্রেতারা । কারণ 4 মে ফল কী হবে কেউ জানে না ৷ তাই আগেভাগেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রস্তুত রাখছেন ৷ বরাত অনুযায়ী আবির যাতে তারা সেসময় দিতে পারেন ৷
ভোটের ফলাফলের দিকে নজর
রানাঘাটের আবির ব্যবসায়ী সৌরভ কুণ্ডু বলেন, "যেহেতু রাত পোহালেই ভোটগণনার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং সোমবার ফলাফল বেরিয়ে আসবে সেই কারণে আমরা বিভিন্ন রংয়ের আবির মজুত রেখেছি । তার কারণ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রংয়ের আবির হয়ে থাকে । আমরা মূলত সবুজ এবং গেরুয়া আবির বেশি করে মজুত রেখেছি । তবে এখনও পর্যন্ত গেরুয়া আবিরের বিক্রি বেশি । তার কারণ যে পরিমাণে সবুজ এবং গেরুয়া আবির কিনে রেখেছিলাম সেখান থেকে প্রায় 90 শতাংশ গেরুয়া আবির বিক্রি হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সবুজ আবিরের সেইভাবে বিক্রি হয়নি ।"
তবে কি বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা বেশি ? সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যেহেতু গেরুয়া আবির 90 শতাংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে তার মানে কিছুটা আশঙ্কা করা যাচ্ছে বিজেপি হয়তো জয়লাভ হতে পারে । তবে আমরা ব্যবসায়ী ৷ আমাদের প্রতিটি দলের আবির মজুত রাখতে হচ্ছে ।"