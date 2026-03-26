'পথের পাঁচালী'র প্রথম নাম কী ছিল? বিভূতিভূষণের সৃষ্টির 100 বছরে নানা অজানা তথ্য জানালেন পৌত্র
প্রদর্শনীতে পাওয়া যাবে লেখকের কলম থেকে তৈজসপত্র, পাণ্ডুলিপি, লেখকের স্ত্রীর শাড়ি, দুষ্প্রাপ্য ছবি । বিভূতিভূষণের পৌত্রের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : March 26, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: 'কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি'-তে চলছে 'পথের দেবতা' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী ৷ যার আদ্যোপান্ত জুড়ে রয়েছেন বাংলার প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রদর্শনীতে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে লেখকের কলম থেকে শুরু করে তৈজসপত্র, পাণ্ডুলিপি, লেখকের স্ত্রীর শাড়ি, দুষ্প্রাপ্য ছবি-সহ আরও কত কী ।
মৃত্যুর 76 বছর পর আজও তিনি প্রাসঙ্গিক আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে । 'পথের পাঁচালী' থেকে 'চাঁদের পাহাড়', 'অপরাজিত' থেকে 'বাক্স বদল', বইয়ের পাতা থেকে সিনেমার পর্দা সর্বত্র তাঁর চলন গমন । সহজ গদ্যে, সরল ভাষ্যে তাঁর লেখনী সমাদৃত সব বয়সের, সব পেশার মানুষের কাছে । তাঁকে ঘিরেই প্রদর্শনী চলছে 'কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি'তে । শুরুর দিনেই ক্ষোভের সুর শোনা গেল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে । তাঁর কথায়, "বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে চর্চা খোদ বাংলাতেই বড্ড কম ৷"
এ বছর তাঁর ঠাকুরদার অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' লেখার 100 বছর । সেই উপলক্ষে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি উদযাপন করছেন তাঁর পৌত্র তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসহ 'কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি' (KCC)। প্রদর্শনী কক্ষে পা রাখতেই চোখে পড়ে আকাশী রঙের হাফহাতা বাংলা শার্ট । এক লহমায় যা মনে করিয়ে দিল ‘পথের পাঁচালী'-র পথিক আর ‘চাঁদের পাহাড়’-এর অভিযাত্রীকে । আরও আছে, বিভূতিভূষণের ব্যবহৃত পোশাক থেকে তৈজসপত্র, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, পারিবারিক আলোকচিত্র, কলম । প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর পরিবার এবং সমকালীন লেখক বন্ধুদের ছবি এবং পরিচিতিও । প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রদর্শনীর শুভ সূচনা করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী তথা পরিচালক অপর্ণা সেন, বিভূতিভূষণের পুত্রবধূ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদর্শনীর কিউরেটর এবং বিভূতিভূষণের পৌত্র তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি'-র প্রেসিডেন্ট রিচা আগরওয়াল ।
বিভূতিভূষণকে নিয়ে এই প্রদর্শনী চলবে 19 এপ্রিল পর্যন্ত । খোলা থাকবে বেলা 11টা থেকে রাত আটটা । প্রদর্শনীর পাশাপাশি কেসিসির এরিনা মঞ্চে আয়োজিত হবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা । থাকবে ‘বিভূতিভূষণ ও অলৌকিক’ শিরোনামে তাঁর গল্পপাঠের আসরও । থাকবেন রুশতী সেন থেকে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সন্দীপ রায় থেকে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷ ইটিভি ভারত এদিন একান্তে কথা বলে বিভূতিভূষণের পৌত্র তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ।
তিনি বলেন, "বিভিন্ন দেশে সাহিত্যিকদের উদযাপন হয় । আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলায় তা সেভাবে হয়ই না । আমার এটা অনেকদিনেরই ইচ্ছা ছিল । শুরু তো একজনকে করতেই হয় । আমরা এই উদ্যোগ নেওয়ার যে একটা সুযোগ পেলাম এটাই বড় ব্যাপার । প্রথমে আমি কেসিসির একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করি । কেসিসির উৎসাহে আমি আপ্লুত হলাম । কেসিসির প্রেসিডেন্ট রিচা আগারওয়ালকে বললাম, বিদেশে সাহিত্যিকদের নিয়ে মিউজিয়াম আছে । জিনিস কম থাকলেও আছে । মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যান, অজানাকে জানেন, অদেখাকে দেখেন । আমাদের এখানে এই উদ্যোগ খুব কম । আমরা আমাদের শিল্প, সাহিত্যকে উদযাপন করি না । এ বছর এই রাজ্যে বেশি পর্যটক এসেছেন । কেসিসি যদি এরকম ভূমিকা আরও নেয়, তা হলে ভালো হবে ।"
তিনি জানিয়েছেন, "পথের পাঁচালী' আজ থেকে 100 বছর আগে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ভাগলপুর থেকেও দূরে ইসমাইলপুরের একটি গ্রামের কাছারিতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল । অনেকেই জানেন না, উনি দীর্ঘসময় পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । প্রথমে গৃহশিক্ষক হিসেবে ঢুকেছিলেন, তারপরে সেক্রেটারি হন । তারপর ম্যানেজার হিসেবে ভাগলপুরে দীর্ঘকাল থেকেছেন । সেখান থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন তাঁর 'পথের পাঁচালী' লেখা হয়ে গিয়েছে। খুব দ্রুত তাঁর খ্যাতি ছড়ায় । ভাগলপুরের ‘বড়বাসা’তে 1925 সালের এপ্রিল মাসে তিনি 'পথের পাঁচালী' রচনার কাজে হাত দেন । বড়বাসা’তে থাকাকালীনই তিনি উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করেন । লিখেছেন, মুছেছেন, গল্প বদলেছেন । সেই সব পাতা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে ।"
তৃণাঙ্কুর আরও বলেন, "তিনি সহজ সরল গদ্যে লিখেছিলেন 'পথের পাঁচালী'। খুব কষ্টের লেখা । ক্রমাগত মৃত্যু, দুঃখ রয়েছে । কিন্তু সেই দুঃখকে জয় করার উপায় বলে দিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু এই সহজ লেখার মধ্যেও যে কঠিন প্রকরণ আছে সেটাই বলা দরকার । নিজের দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে সাজিয়ে উপন্যাসটি তৈরি করেন তিনি । কতটা খাটনি এর পিছনে ছিল মানুষ জানে না । এই একশো বছরে আমাদের মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্য যে, সহজ মানেই সহজ নয় । এর পিছনে আছে বিপুল খাটনি, অধ্যাবসায় । এই প্রদর্শনীতে এসে মানুষ জানতে পারবে সবটা । কলম ঠেকালেই উপন্যাস তৈরি হয়ে যায় না । 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপি থেকেই জানা যায়, বইটির তিনি প্রথম নামকরণ করেন 'দূরের বাড়ি'। সেখানে শুধু অপু ছিল । দুর্গা ছিল না । তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন সময় অনুযায়ী বদলাতে হয় গল্প । এগুলো মানুষ দেখতে পাবে এই প্রদর্শনীতে এলে । সব আছে ।"
উল্লেখ্য, প্রথমে এই উপন্যাসের দুর্গা চরিত্রটির কথা ভাবেননি বিভূতিভূষণ । ভাগলপুরেই একদিন বিকেলে এক দেহাতি গ্রাম্য কিশোরীকে দেখতে পান তিনি । মেয়েটির মাথায় তেলহীন রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ছিল । এই মেয়েটিকে দেখেই তিনি দুর্গার চরিত্র কল্পনা করেন । ফলে তাঁকে উপন্যাসটি আবার নতুন করে লিখতে হয় ।
জানা যায়, বিভূতিভূষণের হাতের লেখা বোঝার উপায় ছিল না কারওর । সেই প্রসঙ্গ তুললে তৃণাঙ্কুর বলেন, "খুব সমস্যার বিষয় ছিল নাকি এটা । আর যাই হোক, প্রকাশকদের তো পড়তে হবে লেখাটা প্রকাশের জন্য । 'ইছামতী' যার দ্বারা প্রকাশ পায় সেই গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি যখন ইছামতী প্রকাশ করতে যাই তখন গজেন্দ্রকুমার মিত্র পড়ে দিতেন বিভূতিভূষণের লেখা ।' আমার শোনা কথা, উনি যখন ঠাকুমাকে চিঠি লিখতেন তখন নাকি ধরে ধরে সুন্দর করে লিখতেন । লেখাটা যেন বুঝতে পারেন ঠাকুমা । আসলে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও ব্যাপার ছিল ।"
প্রদর্শনীর নাম রাখা হয়েছে 'পথের দেবতা'। তৃণাঙ্কুর বলেন, "ঠাকুমা বলেছেন, উনি ধার্মিক ছিলেন না, আধ্যাত্মিক ছিলেন । দেবতার ধারণা তাঁর কাছে ধর্মীয় ছিল না । একটা খাতায় তিনি বিভিন্ন কোটেশন লিখে রাখতেন । উপনিষদ, রামকৃষ্ণের বাণী, প্রাচীন রোমান ইতিহাস এমনকী কোরান থেকেও লিখে রাখতেন কোটেশন । ওঁর দেবতা ছিলেন পথের দেবতা । ওঁর আরাধ্য ছিল প্রকৃতি, পথ । 'পথের পাঁচালী'র শেষ অনুচ্ছেদ তিনি শুরু করছেন "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন..." এই লাইনগুলি দিয়ে । পথই তাঁকে ঘরের বাইরে বের করেছে, তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে । উনি ভ্রাম্যমাণ মানুষ ছিলেন । বাড়ি তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি কখনও ।"
তৃণাঙ্কুর বলছিলেন, "ঠাকুরদা খুব অল্প বয়সে মারা যান । ওঁর ছেলে মানে আমার বাবার তখন তিন বছর বয়স । কলজে পড়ার সময় বিয়ে হয় ঠাকুরদার । এক দেড় বছরের মাথায় স্ত্রী মারা যান । তারপর লম্বা জীবন একা কাটান তিনি । বিয়ে করার সময় পাননি । পরিবারের বিপুল দায়িত্ব ছিল কাঁধে । লিখছেন, আয় করছেন, সবই চলছিল নিয়মমতো । ওঁর আয় থেকেই বোঝা গিয়েছিল জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছিল দিনে দিনে । অথচ নিজের জন্য ব্যয় করতে পারতেন না, পারিবারিক দায় এতটাই ছিল । এরপর অনেক বছর পর তিনি আমার ঠাকুমাকে বিবাহ করেন । ঠাকুরদারা জীবনের শেষ দশ বছর ঘিরেই ঠাকুমার অভিজ্ঞতা। আর আমার বাবার স্মৃতি মাত্র তিন বছরের । ওই বয়সেই বাবা হারান তাঁর বাবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বাবার কাছেই শুনেছি, একদিন নদীতে স্নান করতে নেমেছেন ঠাকুরদা । একটা নৌকো পাড়ে উলটো করে রাখা ছিল । ওখানে বাবাকে বসিয়ে রেখে তিনি স্নানে নেমেছেন । আর ফিরে এসে নৌকা থেকে কোলে তুলতে গিয়ে দেখেন আটকে গেছেন আমার বাবা । আসলে আলকাতরা লাগানো ছিল নৌকাতে । আর তাতে সেঁটে গেছেন বাবা । এরপর জোর করে তুলতে গিয়ে চড়াক করে একটা আওয়াজ হয় । বাবার গায়ে সেদিন আলকাতরা লেগে গিয়েছিল । ঠাকুরদা ঘাটশিলায় আকস্মিক ভাবে মারা যান । ওই দশ বছরের স্মৃতি ঠাকুমা আকড়ে রেখেছিলেন । অনেক গল্প শুনেছি ঠাকুমার কাছে । গল্পের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ চিরকাল আমাদের পাশে ছিলেন ।"
তৃণাঙ্কুরের কথায়, "চাঁদের পাহাড়'-এর রূপরেখা ছোট্ট কাগজে লিখেছিলেন আগেই । এরকম অনেককিছুই প্রদর্শনীতে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে । ওঁর সামগ্রিক জীবন নিয়েই এই প্রদর্শনী । 'পথের পাঁচালী, 'আরণ্যক', 'ইছামতী' সবই আসলে বিভূতির জীবনী । 'অপরাজিত'র পাতা, 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান', 'ইছামতী'র পাতা রয়েছে এখানে । এ ছাড়াও ওঁর বিয়ের শাল, ঠাকুরদার সঙ্গে প্রথম দেখার সময় ঠাকুমা যে শাড়িটা পরে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেই শাড়িটাও আছে । ঠাকুমার কাছে শোনা, ঠাকুরদা নাকি বলতেন, কল্যাণী ওই শাড়িটা বেশি পোরো না, কারণ ওটা আমাদের জীবনের বিশেষ একটা চিহ্ন । এখানে ওঁর চারটি কলম আছে । সেগুলির কোনও একটি দিয়ে 'পথের পাঁচালী' লেখা । 'ইছামতী'র মধ্যেও আমরা ঠাকুরদার জীবনের ছায়া পাই । আসলে ওঁর সমস্ত জীবন নিজের সাহিত্যর সঙ্গে সম্পৃক্ত । আমার কাছে ওঁর সব লেখাই একটা ছবি, যার কেন্দ্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ওঁর জীবনটাই একটা উপন্যাস । আর সেটাই আমার প্রিয় উপন্যাস ।"
তৃণাঙ্কুরের মতে, মৃত্যুর এত বছর পরেও বিভূতিভূষণ প্রাসঙ্গিক । কেন জানেন ? উনি মানুষের বন্ধু । আপামর মানুষের কাছে যা জরুরি উনি তা দেখিয়েছেন । চাঁদের পাহাড়ে শঙ্কর যে বিশাল গুহার মধ্যে দিয়ে গেল ওখানে হিরের ছড়াছড়ি ছিল । কিন্তু হিরে কি পেল শঙ্কর ? না তো । চাইলেই বিভূতি শঙ্করকে এক ব্যাগ হিরে দিতে পারতেন । গল্পটা আদৌ কি হত তাতে ? উনি শঙ্করকে কয়েকটা হিরে দিলেন । শঙ্কর কি বলেছে এতে তার খারাপ লেগেছে ? আসল ঐশ্বর্য তো হিরেতে নয় । আছে রাস্তায়, পথ চলায় । পথ চলার মধ্যে যে ঐশ্বর্য আছে তা ওই হিরেতে নেই । এটাই মনে করতেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পথই তাঁর আরাধ্য দেবতা । তাই 'পথের দেবতা'।"