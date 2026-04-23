সুপ্রিম-হস্তক্ষেপ, ভোট দিচ্ছেন নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউ
ট্র্যাইবুনালে নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ ভোট দেবেন নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেন ও তাঁর স্ত্রী ৷ রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের ৷
Published : April 23, 2026 at 1:30 PM IST
বোলপুর, 23 এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে ভোট দেবেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেন ও তাঁর স্ত্রী ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে ৷ এরপর তাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছিলেন ৷
তারপরও ভোট দেওয়া নিয়ে সংশয়ে ছিলেন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা সুপ্রবুদ্ধ সেন ও দীপা সেন ৷ শেষে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন ও বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্নার তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ভোট দেবেন বৃদ্ধ দম্পতি ৷ এদিন বিকেল পাঁচটার সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউ ভোট দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "প্রথমে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু, ট্রাইব্যুনালে তাঁদের নাম উঠেছে ৷ তাই স্বাভাবিকভাবে তারা ভোট দিতে পারবেন এবং ভোট দেবেন ৷"
আজ প্রথম দফায় রাজ্যের 152টি আসনে ভোটগ্রহণ- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে ৷
ভারতীয় সংবিধানের অলঙ্করণ করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য শিল্পী নন্দলাল বসু ৷ সংবিধান প্রণয়নের সাত দশকেরও বেশি সময় পর একবিংশ শতকেও তাঁর সেই শিল্পকীর্তি অবিস্মরণীয় ৷ তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীতে কলাভবন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল ৷ এদিকে তাঁরই নাতি প্রবুদ্ধ সেন ও স্ত্রী দীপা সেনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷
পরিবার পরিচয়
নন্দলাল বসুর ছোট মেয়ে যমুনা সেনের সন্তান সুপ্রবুদ্ধ সেন ৷ এখন তাঁর বয়স 88 বছর ৷ তাঁর স্ত্রী দীপা সেনের বয়স 82 বছর ৷ অশীতিপর এই দম্পতি শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ৷ নন্দলাল বসুর হাত ধরে বড় হয়েছেন সুপ্রবুদ্ধ সেন ৷
1954 সালে বিশ্বভারতীর পাঠভবন থেকে ম্যাট্রিক (মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) হয়েছেন ৷ এখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন ৷ এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন ৷ পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে (ডিভিসি) চাকরি করেন ৷ 32 বছর সেখানে চাকরি করে 1996 সালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন ৷ কর্মসূত্রে বাইরে থাকায় 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল না ৷
তাই এসআইআর তালিকা থেকে তাঁদের নাম 'ডিলিট' করে দেওয়া হয়েছিল ৷ এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা হয় ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল তৃণমূল-কংগ্রেস ৷ পরে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন এই দম্পতি ৷ সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় ৷
শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ট্রাইব্যুনালে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠে ৷ প্রথমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল সুপ্রবুদ্ধ সেন ও তাঁর স্ত্রী হয়তো এবার ভোট দিতে পারবেন না ৷ শেষে বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন ও বোলপুর মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্নার তত্ত্বাবধানে ভোট দিতে পারবেন শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি ও নাতবউ ৷ গণতন্ত্রের উৎসবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাঁরা অংশ নিচ্ছেন ৷