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অনলাইন গেম থেকে দেনা, টাকা জোগাড় করতে বন্ধুর সঙ্গে মিলে বৃদ্ধকে খুন নাতির

টাকা পয়সা কিংবা খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের খোঁজ মেলেনি ৷

English Bazar murder
24 ঘণ্টার মধ্যেই ইংরেজবাজারে খুনের ঘটনার কিনারা পুলিশের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2026 at 6:08 PM IST

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মালদা, 29 অগস্ট: 24 ঘণ্টার মধ্যেই শহরের বুকে বৃদ্ধর নৃশংস খুনের ঘটনার কিনারা করে ফেলল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতের দুঃসম্পর্কের নাতি-সহ তাঁর এক সঙ্গীকে । অনলাইন গেমে আসক্তি থেকে দেনা ৷ টাকা জোগার করতেই পরিকল্পনা করে এই খুন করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের । শনিবার ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় ।

গত শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ খুনের বিষয়টি সামনে আসে । জোরপূর্বক ঢোকার কোনও চিহ্ন দরজায় না থাকা এবং এক জোড়া চায়ের কাপ ঘরে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়, কোনও পরিচিত ব্যক্তিই এই ঘটনা ঘটিয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে মৃতের মোবাইল উদ্ধার না হওয়ায় তদন্তকারী অফিসাররা অনুমান করেন, এই ঘটনায় জড়িতরা মৃতের মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়েছেন । ওই মোবাইল ট্র্যাক করতেই খুনের কিনারা করে ফেলেন তদন্তকারী অফিসাররা ।

অনলাইন গেম থেকে দেনা, টাকা জোগাড় করতে বন্ধুর সঙ্গে মিলে বৃদ্ধকে খুন নাতির (ইটিভি ভারত)

মালদা জেলার পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকায় অর্ণব সেন নামে 60 বছরের এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । ঘটনাস্থলে মৃতের মোবাইল ফোন ছিল না । তদন্তে নেমে কমলাবাড়ি এলাকা থেকে শুভজিৎ ঘোষকে (22) আটক করা হয় । অর্ণবের দুঃসম্পর্কের নাতি শুভজিৎ । জেরায় শুভজিৎ খুনের কথা স্বীকার করে । এই ঘটনার শুভজিতকে সাহায্য করেছিল তার এক বন্ধু কৌশিক ঘোষ ওরফে পচা । রাতে পচাকেও গ্রেফচার করা হয় ।"

পুলিশ সুপার আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ধৃতরা অনলাইন গেমে আসক্ত । এই গেমের কারণেই শুভজিতের তিন লক্ষ ও কৌশিকের এক লক্ষ টাকা ধার হয়ে যায় । দেনা শোধ করার টাকা জোগাড় করতেই অর্ণবকে খুন করার পরিকল্পনা করেন এই দুই যুবক । বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ তাঁরা অর্ণবের বাড়িতে যান । রাত সাড়ে দশটা নাগাদ অর্ণবকে খুন করে বাড়িতে টাকার খোঁজ চালান দু"জন।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায়, পেটে আঘাত করা হয়েছিল বৃদ্ধকে । এখনও পর্যন্ত ধৃতদের হেফাজত থেকে কোনও অর্থ কিংবা খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র পাওয়া যায়নি । ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালানো হবে ।

TAGGED:

ELDERLY MAN MURDER
ENGLISH BAZAR MURDER
ইংরেজবাজারে খুন
বৃদ্ধর নৃশংস খুন
MALDA MUDER CASE

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